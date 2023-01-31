«Абсолютли»: как Александр Невский стал героем мемов

Он называет себя «русским Шварценеггером», а его фильмы обозревает BadComedian. Александр Невский хоть и не стал великим режиссёром или безупречным актёром, но свою популярность получил. И пусть эта популярность преимущественно состоит из мемов. Главное, что люди интересуются.

Сам Невский, кажется, даже не против быть эдаким забавным чудаком, подкидывая своим фанатам и кинокритикам новую порцию смешных фраз и ситуаций. Вспоминаем самые легендарные мемы с его участием.

«Вот так вот»

Начнём, пожалуй, с самого популярного и заразительного мема. Удивительно, как одна вроде бы простая фраза может взорвать интернет, если её произносить постоянно и с дотошной интонацией. Александр Невский показывал элементарные упражнения, которые нужно делать для поддержания физической формы, сопровождая свои действия фразой «вот так вот».

Даже сам того не осознавая, Невский создал мем на века. А помогли ему в этом челябинские студенты, которые решили смонтировать в один ролик все моменты, на которых Невский говорит «вот так вот».

Видео доступно на YouTube-канале FlameInside Production. Права на видео принадлежат «Комсомольской правде».

«Абсолютли»

Не менее популярным вышел мем со словом, заимствованным из английского языка. «Абсолютли» («абсолютно» при переводе на русский язык) Невский охотно использовал в одном из своих интервью. Как оказалось, это слово любил произносить главный кумир Невского — Арнольд Шварценеггер.

Видео доступно на YouTube-канале kk.al3x. Права на видео принадлежат RT.

Сначала Невский серьёзно воспринимал шутки фанатов, но потом начал относиться к ним с юмором. До Александра наконец-то дошло, что нужно уметь посмеяться над собой, ведь человек с самоиронией неуязвим для хейтеров.

Видео доступно на YouTube-канале Александр Невский. Права на видео принадлежат Александру Невскому.

«Мистер куриные грудки»

«Я ел куриные грудки, я ел салаты», — фраза, из-за которой Невского прозвали «мистером куриные грудки».

Видео доступно на YouTube-канале Benedict Kapustin. Права на видео принадлежат НТВ.

«Мистер Вселенная»

Невский не раз заявлял, что стал победителем конкурса «Мистер Вселенная». Все подумали о том самом конкурсе, который когда-то выигрывал Железный Арни, но оказалось, что актёра неправильно поняли. Невский сам придумал этот миф — Александр хоть и выглядит подтянуто, но с таким телом невозможно побеждать даже на областных соревнованиях.

Если говорить честно, то Невский слишком тучный для бодибилдера. Профессиональные спортсмены, готовясь к турнирам, сгоняют жир практически до нуля, а Невский не может похвастаться даже кубиками на животе.

Оказалось, что Невский победил в конкурсе не той вселенной — это был лишь клон настоящего конкурса «Мистер Вселенная». Попахивает подставой, которую могли грамотно разыграть для придания необходимого имиджа.

Видео доступно на YouTube-канале AlTimoshenko. Права на видео принадлежат Александру Невскому.

«Я не принимал стероиды, я экспериментировал с ними»

Невского можно похвалить хотя бы за то, что он яро пропагандирует спорт. Он часто говорил о культуризме по телевидению, прививая молодёжи правильные ценности. Но без приукрашиваний и фарса не обошлось и здесь.

Актёр называет себя ярым противником стероидов. Мол, только упорные тренировки, правильное питание и хороший сон. Да, да. Стероиды если и присутствовали в его речи, то в основном в негативном ключе.

Но на вопрос ведущего одной ТВ-программы, принимал ли Невский стероиды, он выдал следующее: «Не принимал, но экспериментировал». Фраза стала использоваться для описания плохих ситуаций в шутливой манере.

Представьте себе ситуацию: полицейские, остановившие автомобиль с пьяным водителем, спрашивают: принимал ли он спиртные напитки? А водитель отвечает: не принимал, но экспериментировал с ними. Звучит забавно, но, чтобы выдать нечто подобное, непременно надо обладать хорошим чувством юмора.

Видео доступно на YouTube-канале DeBuilding Channel. Права на видео принадлежат Первому каналу.

BadComedian и его «любовь» к фильмам Невского

Блогер-миллионник Евгений Баженов просто обожает творчество Невского. Никто другой в мире не делает столько обзоров на его фильмы. И никто другой так мастерски их не высмеивает. Сложился удачный тандем, от которого оба остались в выигрыше. У некоторых фанатов блогера даже сложилось мнение, что Евгений продвигает Невского по договорённости.

Вряд ли это мнение правдиво, но кто ж откажется от порции смеха и хайпа. Вот BadComedian и пользуется Невским. В конце концов, обзоры Евгения на фильмы Александра гораздо интереснее, чем сами фильмы Невского.

Видео доступно на YouTube-канале Unnamed. Права на видео принадлежат BadComedian.

Последний фильм Невского «Нападение на Рио Браво» получил ошеломительные 94% от зрителей на агрегаторе Rotten Tomatoes. Только не нужно обманываться. Оценки были целенаправленно накручены фанатами. И многие его наверняка даже не смотрели. Тратить своё время на очередной «шедевр» русского Уве Болла просто жалко. На самолюбование и восхваление себя любимого мы уже и так насмотрелись. Так доколе?

Невский — лучший тролль кинематографа

При всей отвратительности фильмов Курицына (настоящая фамилия Невского) надо признать: он — лучший тролль кинематографа. Над ним смеются уже сколько лет — и это при его работах, которые никто не смотрит. Не каждый способен вызывать столько разных эмоций, будучи бесталанным.

Хотя если отмести любую серьёзность и показное ЧСВ, то из Невского вышел бы отличный комедийно-пародийный персонаж. Играть серьёзного крутого мужика, но делать это настолько смешно и нелепо — это ведь тоже своего рода талант. И кто бы там что ни говорил, но он первым понял, как можно хайпануть и заработать на этом денег, когда это ещё не было мейнстримом.

Видео доступно на YouTube-канале 55x55. Права на видео принадлежат Александр Невский, RT, KP, «Первый».