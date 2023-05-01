Каким получился сериал «Цитадель» за $ 300 млн от режиссёров «Мстителей»

28 апреля на Amazon Prime вышли первые эпизоды «Цитадели». Это шпионский сериал с огромным бюджетом в $ 300 млн и актёрами уровня Стэнли Туччи и Ричарда Мэддена.

Шоу придумали и сняли легендарные Джо и Энтони Руссо. В портфолио братьев много удачных проектов. Они начинали с сериала «Сообщество», а после переключились на фильмы Marvel — сняли «Первый мститель: Другая война» и сделали Капитана Америка интересным в кино. Затем выпустили лучшие фильмы про Мстителей и обеспечили Marvel многомиллиардные сборы. А ещё сделали приличную драму про ПТСР с Томом Холландом.

Ещё был сомнительный блокбастер «Серый человек» за космические для стриминга $ 200 млн, но у всех есть право на ошибку. В «Цитадели» братья должны были доказать: прошлые успехи — не случайность. На деле же новый проект рискует уничтожить репутацию Руссо.

Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Amazon.

В сериале невероятное начало с драмой и крутыми драками

В «Цитадели» невероятно интригующая завязка. Перед нами скоростной поезд, мчащийся по живописной местности. Внутри два крутых агента и террористы с обогащённым ураном.

Герои отлично выглядят, страстно друг на друга смотрят и оригинально дерзят. Ричард Мэдден (Робб Старк из «Игры престолов») настойчиво подкатывает, соблазнительная Приянка Чопра умело отшивает, а зритель чувствует ту самую «химию». У персонажей явно богатое прошлое, поскорее бы его узнать.

Приянка Чопра очаровательна Фото: Amazon

Дальше начинается экшен. Для начала — брутальная драка в туалете. Агент и террорист больно лупят друг друга и используют в качестве оружия всё: от очков до зеркала и сидушки. При этом удары убедительные, а персонажи здорово на них реагируют. Это, конечно, не уровень «Джона Уика», но близко.

Всё перетекает в масштабный замес с крутыми приёмами, ранениями и стильной операторской работой. Постановщики могли бы ещё погонять актёров и сократить количество монтажных склеек, но и без этого вышло круто. В сериалах редко встретишь настолько классный экшен.

Ещё больше восторгов от сюжетного поворота. Сценарист резко меняет ситуацию и выставляет героев не охотниками, а добычей. Они работали на влиятельную шпионскую организацию «Цитадель», но злодеи жестоко её уничтожают. Всех напарников убивают, а наши бедолаги выживают чудом и теряют память.

После мощной десятиминутной завязки впечатлённый зритель терзается вопросами. Что за негодяи разрушили «Цитадель»? Уцелел ли хоть один союзник? Вернут ли герои память? Что будет дальше?

Не лучшая роль Стэнли Туччи, но актёр старается Фото: Amazon

В голове лишь одно желание — продолжить просмотр. Вот только впереди ещё одна классная драка на пару минут и целый час отборного бреда. Восторг сменяется диким разочарованием, а фейспалмы случаются каждые пару минут.

Нейросеть придумала бы сюжет лучше

Сериалу подошёл бы размеренный темп, где герои по кусочкам собирают воспоминания, узнают о своей организации, ищут причины её развала. Увы, в первом же эпизоде второстепенные персонажи сумбурно вываливают всё самое важное.

В «Цитадели» работали благородные герои, которые останавливали войны, спасали людей и переводили бабушек через дорогу. Ангельскую организацию уничтожили богачи, собравшие свою шпионскую банду. Они мечтают наращивать влияние, поэтому бомбят города, распространяют болезни и разве что младенцев не едят. Их следующий шаг — заполучить коды запуска ядерных ракет и устроить тотальный хаос.

Авторы даже не пытались креативить и собрали сюжет из шпионских штампов. Все организации и архетипы узнаются, а главная злодейка говорит шаблонными фразами. В каждом диалоге она угрожает закопать всех заживо и перебить задающих вопросы журналистов.

Весь лор вываливают за пару минут Фото: Amazon

Хотя главная проблема не в заимствованиях. В последних фильмах о «Джеймсе Бонде» тоже не хватало оригинальных идей, но банальности хотя бы преподносили красиво. «Цитадель» же шокирует дешевизной уровня «Флэша» и других сериалов The CW.

Представьте штаб самой влиятельной организации мира, где хранят сейф с кодами от ядерных ракет. Как должны охранять такое место? Думаете, повсюду навороченные системы безопасности и элитные бойцы? Даже не близко.

Главный герой заходит в штаб через главную дверь, спокойно идёт на нужный этаж, вырубает одного охранника, хватает сейф и под рёв сигнализации уходит в закат. Что это, чёрт возьми, было? Итан Хант из «Миссии невыполнима» возмущённо сокрушается: «А что, так можно было?»

Подобный стыд происходит постоянно. Самую ценную вещь на свете украли? Отправляем в погоню одного наёмника. Героя ищет весь мир? Он спокойно садится на гражданский самолёт и улетает. Крутой агент повержен и ждёт контрольный выстрел в голову? Самое время произнести пафосную речь и упиваться превосходством.

И всё это в первых эпизодах. Страшно представить, что будет дальше!

Когда герои вместе, становится чуть веселее Фото: Amazon

Надежда есть

Если бы сериал был бескомпромиссно плохим, его бы даже обсуждать не хотелось. Вот только в редкие моменты братья Руссо напоминают, что не просто так стали звёздами. Взять хотя бы атмосферное начало второго эпизода, где героиня сражается с маньяком, или «химию» между главными актёрами.

К тому же трейлеры переполнены зрелищными моментами с перестрелками в горах, масштабными драками и прочим эпиком. Если авторы покажут крутой экшен, сделают сюжет оригинальнее и разберутся со стыдной подачей, получится достойный шпионский боевик.

Правда, верится в это с трудом. Всё же первые серии самые важные, а над ними явно не заморачивались. Скорее всего, братьев Руссо ждёт новый провал. И после него студийные боссы дважды подумают перед тем, как давать звёздам работу.