Расписание выхода серий третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!»

4 мая состоится премьера третьего сезона популярного сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» на сервисе Premier. События новых серий разворачиваются в 1996 году, а главные герои уже подросли и готовятся вступить во взрослую жизнь со своими новыми проблемами.

В третьем сезоне вновь будет восемь эпизодов — первые две серии выйдут одновременно, а последующие будут появляться раз в неделю.

Эпизод Дата выхода 1-я серия 4 мая 2-я серия 4 мая 3-я серия 10 мая 4-я серия 17 мая 5-я серия 24 мая 6-я серия 31 мая 7-я серия 7 июня 8-я серия 14 июня

Сериал стартует в онлайн-кинотеатре Premier, а новые серии будут выходить ровно в полночь — то есть первые две появятся уже 4 мая в 00:00 по московскому времени.

Трейлер третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!»

Описание третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!»

За окном лето 1996 года и разгар президентских выборов. Санька Рябинин и его друзья заканчивают школу и вступают в жизнь, полную неопределённости и хаоса. Готовы ли они к ней и взрослым поступкам?