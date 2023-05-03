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«Мир! Дружба! Жвачка!»: третий сезон (2023) — дата выхода всех серий, график эпизодов, смотреть онлайн

Расписание выхода серий третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!»
Михаил Шевкун
«Мир! Дружба! Жвачка!»: третий сезон (2023)
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Первые две серии выйдут уже в полночь.

4 мая состоится премьера третьего сезона популярного сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» на сервисе Premier. События новых серий разворачиваются в 1996 году, а главные герои уже подросли и готовятся вступить во взрослую жизнь со своими новыми проблемами.

В третьем сезоне вновь будет восемь эпизодов — первые две серии выйдут одновременно, а последующие будут появляться раз в неделю.

ЭпизодДата выхода
1-я серия4 мая
2-я серия4 мая
3-я серия10 мая
4-я серия17 мая
5-я серия24 мая
6-я серия31 мая
7-я серия7 июня
8-я серия14 июня

Сериал стартует в онлайн-кинотеатре Premier, а новые серии будут выходить ровно в полночь — то есть первые две появятся уже 4 мая в 00:00 по московскому времени.

Трейлер третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!»

Описание третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!»

За окном лето 1996 года и разгар президентских выборов. Санька Рябинин и его друзья заканчивают школу и вступают в жизнь, полную неопределённости и хаоса. Готовы ли они к ней и взрослым поступкам?
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