Расписание выхода серий третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!»
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Первые две серии выйдут уже в полночь.
4 мая состоится премьера третьего сезона популярного сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» на сервисе Premier. События новых серий разворачиваются в 1996 году, а главные герои уже подросли и готовятся вступить во взрослую жизнь со своими новыми проблемами.
В третьем сезоне вновь будет восемь эпизодов — первые две серии выйдут одновременно, а последующие будут появляться раз в неделю.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|4 мая
|2-я серия
|4 мая
|3-я серия
|10 мая
|4-я серия
|17 мая
|5-я серия
|24 мая
|6-я серия
|31 мая
|7-я серия
|7 июня
|8-я серия
|14 июня
Сериал стартует в онлайн-кинотеатре Premier, а новые серии будут выходить ровно в полночь — то есть первые две появятся уже 4 мая в 00:00 по московскому времени.
Трейлер третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!»
Описание третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!»
За окном лето 1996 года и разгар президентских выборов. Санька Рябинин и его друзья заканчивают школу и вступают в жизнь, полную неопределённости и хаоса. Готовы ли они к ней и взрослым поступкам?
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