Пересказываем фильм «Стражи Галактики 3»: кто выжил и чем закончилось

«Стражи Галактики. Часть 3» — чуть ли не лучший фильм про супергероев. В нём крутой экшен, яркие персонажи и душераздирающая история. Что именно случилось в хите Marvel?

Где смотреть «Стражей Галактики 3»

Мировая премьера состоялась 5 мая. Неофициальные показы в России уже стартовали, но более масштабный прокат начнётся 11 мая.

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События «Стражей Галактики 3»

Всё начинается на станции «Забвение», где Стражи переводят дух после подвигов. Небула и Грут меняют вывески на магазинах, Ракета слушает Radiohead на плеере Квилла, а сам Питер напивается из-за тоски по Гаморе. Вскоре Квилл закатывает истерику и валится на землю, а Небула уносит его отдыхать.

В это время Краглин учится управлять стрелой, которую получил от погибшего Йонды. Увы, у преемника ничего не получается. Зато собака Космо с телепатическими способностями легко бы справилась — она доказывает это, попав по мишеням камнем. Обиженный Краглин называет Космо плохой собакой. Для зверушки это страшное оскорбление: она весь фильм страдает и пытается услышать обратное от товарища.

Тащат пьяного Квилла домой Фото: Marvel

Вечером Ракета осматривает город и видит: с неба приближается нечто яркое. Это Адам Уорлок, могущественный противник из генетически совершенной расы суверенов. Злодей находит Ракету и сражается с героями. Он отрывает Груту голову, швыряет Небулу сквозь стены, жестоко избивает Дракса и ломает руку Мантис. Вскоре Небула протыкает Уорлока клинком, но суверен успевает смертельно ранить Ракету и с трудом сбежать.

Герои лечат друга, но что-то им мешает. Оказывается, в Ракету встроен чип, который убьёт его при операции. Чип создала известная научная компания — в её офис и направляются герои.

По дороге к Стражам присоединяются Опустошители. Вместе с пиратами путешествует альтернативная версия Гаморы из «Мстителей: Финал». Небула обещает ей плату за сопровождение. Квилл пытается наладить контакт и рассказывает о романе с другой её версией, но дитя Таноса раз за разом напоминает: «Я — не она».

Адам Уорлок силён Фото: Marvel

Адам Уорлок и его мать встречаются с Высшим Эволюционером. Это злодей, одержимый созданием идеального мира. Именно он превратил обычного енота в Ракету и вывел расу суверенов. Эволюционер хочет заполучить Ракету и недоволен провалом Уорлока. Телепатической силой он впечатывает Адама в стену и обещает уничтожить суверенов, если они вновь потерпят неудачу.

В это время «Стражи» проникают на научную станцию, делятся на группы и ищут информацию о Ракете. Героев быстро узнают. Пока Дракс и Мантис дерутся с охраной, Квилл и Гамора добывают девайс с данными.

В процессе Гамора шокирует своим поведением: она берёт заложников, убивает солдат и стреляет по безоружным. Квилл полагается на харизму — он убеждает сотрудников открыть пункт управления и запускает всю охрану в полёт. В итоге раненые и побитые Стражи чудом спасаются.

Убегают от врагов Фото: Marvel

Во флешбэках показывают детство Ракеты. Операция изуродовала его, но сделала невероятно умным. Енот даже помог Эволюционеру вывести идеальный вид. Правда, Ракета всё равно жил в клетке рядом с другими мутантами. Они стали друзьями по несчастью и заразились мечтой о свободной жизни. Компания верила, что однажды последует за Эволюционером в райское место.

Ещё звери выбрали себе имена. Кролик лежал на полу, поэтому назвал себя Полли. А Енот обожал небо и космос, поэтому стал Ракетой. Морж из-за своих особенных зубов назвался Зубня, а выдра выбрала себе имя Лайла.

Изучая устройство, Стражи видят часть воспоминаний Ракеты и ужасаются. Увы, кода для разблокировки чипа нет — их буквально только что скопировал учёный и удалил из оригинального файла. Теперь нужно найти его, чтобы вернуть утерянные данные.

Ракета — главный герой франшизы Фото: Marvel

В поисках учёного герои отправляются на планету, населённую антропоморфными животными. По задумке Эволюционера, они должны были создать идеальное общество. На деле их жизнь напоминает земную: кто-то счастлив, а кто-то объединяется в банды и торгует запрещёнными веществами.

Пообщавшись с местными, «Стражи» добираются до логова Эволюционера. Внутрь пускают только Квилла и Грута. После недолгой беседы злодей уничтожает планету и начинает драку. Грут пронёс бомбы и оружие, поэтому герои отбиваются, хватают учёного и выпрыгивают из окна.

В это время на корабль «Стражей» нападает вооружённое существо. Если бы не Гамора, Ракету похитили бы. Затем за енотом прилетает Уорлок, но из-за взрывов и хаоса Ракета остаётся у Гаморы. Девушка долетает до Питера и Грута, вместе они достают из учёного ключ и исцеляют друга.

Перед пробуждением енот вспоминает, как Эволюционер отверг его. Когда Ракета выполнил свою миссию, злодей решил вытащить его мозг для изучения, поскольку Ракета был единственным существом, который мог сам думать и придумывать, а не просто запоминать. Вот только енот решил сбежал из клетки и спасти своих друзей от гибели, однако Эволюционер предвидел это и следил за Ракетой. В итоге завязалась драка, в ходе которой погибли все друзья енота, а Эволюционер остался критически ранен.

Высший Эволюционер Фото: Marvel

Небула, Мантис и Дракс испугались, что друзья попали в ловушку, и рванули к Эволюционеру. Вскоре база взмывает в космос, а герои страдают от нехватки кислорода.

В последний момент Дракс вышибает дверь и видит на борту сотни пленённых детей. Все они — очередной эксперимент Эволюционера. Дракс понимает, что базу будут атаковать, поэтому находит с детьми общий язык и отводит их в безопасное место.

Станция «Забвение» нападает на базу злодея. В ответ Эволюционер посылает свою армию. Последним рубежом обороны становится Краглин, который вспоминает Йонду, вдохновляется и ловко разносит всех стрелой. Космо плющит врагов камнями и спасает напарнику жизнь. Тогда Краглин называет собаку хорошей и приводит её в восторг.

В это время сотрудники Эволюционера ужасаются решениям начальника. Они поднимают бунт и умирают от разрушительных способностей злодея.

Звёздный час Краглина Фото: Marvel

Квилл, Грут, Ракета и Гамора возвращаются на базу и быстро находят друзей. Они могли бы бежать, но решают спасти всех пленников. Герои прорываются через толпу охранников, эвакуируют детей и животных, а также спасают истощённого Уорлока. Адам удивлён, но Грут уверяет: все имеют право на второй шанс.

Также герои побеждают Эволюционера, смотрят на его изуродованное лицо и уходят. Ракета легко добил бы давнего врага, но не делает этого. Он ведь Страж Галактики с кодексом чести.

В процессе эвакуации Квилл вываливается в открытый космос. Питер задыхается и леденеет, но в последний момент его подбирает Уорлок. Все герои радуются победе и обнимаются — только Гамора стоит в стороне. Она признаёт, что альтернативная версия отлично ладила с Квиллом, но сама так и не стала частью семьи.

Гамора снова великолепна Фото: Marvel

Герои обсуждают планы на будущее. Питер хочет вернуться на Землю и встретиться с дедушкой. Дракс и Небула решают остаться на «Забвении» и сделать станцию райским местом. Гамора возвращается к Опустошителям. Мантис отправляется на поиски себя.

Впрочем, Стражи не распадаются, просто состав теперь будет другим. Герои выбирают Ракету новым лидером, который защитит Галактику. Теперь Стражами Галактики стали Ракета, Космо, Адам Уорлок, Грут, Краглин и Файла-Велл.

Легендарная команда Фото: Marvel

Что случилось в сцене после титров?

Таким получился финал «Стражей Галактики». Это заключительная часть франшизы, творение Джеймса Ганна теперь закончено. А вы остались довольны концовкой?