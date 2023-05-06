В России уже начали показывать фильм «Стражи Галактики 3»

Фильм «Стражи Галактики 3» начали прокатывать не только в США, Европе и Азии, но и в России. Новую супергеройскую ленту Джеймса Ганна уже можно посмотреть в кинотеатрах Санкт-Петербурга и Москвы. До других российских городов фильм доберётся 11 мая.

Фото: Яндекс Афиша

Фото: Яндекс Афиша

Ранее стало известно, что в российской киносети «Мираж» показы супергеройского приключения «Стражи Галактики 3» стартуют с 11 мая.

«Стражи Галактики 3» — последний фильм, в котором привычный состав Стражей можно увидеть в последний раз. После этой ленты команда уже никогда не будет прежней. Несмотря на это, сами Стражи не расформируются, а наоборот, продолжат существовать, но уже в другом виде.

Режиссёром ленты выступил Джеймс Ганн, который до этого снял прошлые две части франшизы. Главные роли в ленте исполнили Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста и другие.