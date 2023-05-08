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Сериал «Укрытие»: первый сезон (2023) — дата выхода всех серий

Расписание выхода серий первого сезона сериала «Укрытие» про жизнь в гигантском бункере
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5 мая на Apple TV+ стартовало «Укрытие» — научно-фантастический сериал со звездой «Дюны» и «Миссии: невыполнима» Ребеккой Фергюсон про жизнь в гигантском бункере. Шоу основано на книгах из серии «Бункер» американского писатели Хью Хауи, завоевавших множество престижных наград.

В первый сезон сериала войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам. Финал состоится уже 30 июня.

Расписание серий первого сезона сериала «Укрытие»

ЭпизодДата выхода
1-я серия5 мая
2-я серия5 мая
3-я серия12 мая
4-я серия19 мая
5-я серия26 мая
6-я серия2 июня
7-я серия9 июня
8-я серия16 июня
9-я серия23 июня
10-я серия30 июня

Apple пока не продлила «Укрытие» на второй сезон, однако, кажется, это уже вопрос времени. Критики уже посмотрели весь первый сезон и остались в восторге. Зрители же ставят очень высокие оценки на агрегаторах уже по итогам первых двух эпизодов.

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