Расписание выхода серий первого сезона сериала «Укрытие» про жизнь в гигантском бункере
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5 мая на Apple TV+ стартовало «Укрытие» — научно-фантастический сериал со звездой «Дюны» и «Миссии: невыполнима» Ребеккой Фергюсон про жизнь в гигантском бункере. Шоу основано на книгах из серии «Бункер» американского писатели Хью Хауи, завоевавших множество престижных наград.
В первый сезон сериала войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам. Финал состоится уже 30 июня.
Расписание серий первого сезона сериала «Укрытие»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|5 мая
|2-я серия
|5 мая
|3-я серия
|12 мая
|4-я серия
|19 мая
|5-я серия
|26 мая
|6-я серия
|2 июня
|7-я серия
|9 июня
|8-я серия
|16 июня
|9-я серия
|23 июня
|10-я серия
|30 июня
Apple пока не продлила «Укрытие» на второй сезон, однако, кажется, это уже вопрос времени. Критики уже посмотрели весь первый сезон и остались в восторге. Зрители же ставят очень высокие оценки на агрегаторах уже по итогам первых двух эпизодов.
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