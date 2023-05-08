Расписание выхода серий первого сезона сериала «Укрытие» про жизнь в гигантском бункере

5 мая на Apple TV+ стартовало «Укрытие» — научно-фантастический сериал со звездой «Дюны» и «Миссии: невыполнима» Ребеккой Фергюсон про жизнь в гигантском бункере. Шоу основано на книгах из серии «Бункер» американского писатели Хью Хауи, завоевавших множество престижных наград.

В первый сезон сериала войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам. Финал состоится уже 30 июня.

Расписание серий первого сезона сериала «Укрытие»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 5 мая 2-я серия 5 мая 3-я серия 12 мая 4-я серия 19 мая 5-я серия 26 мая 6-я серия 2 июня 7-я серия 9 июня 8-я серия 16 июня 9-я серия 23 июня 10-я серия 30 июня

Apple пока не продлила «Укрытие» на второй сезон, однако, кажется, это уже вопрос времени. Критики уже посмотрели весь первый сезон и остались в восторге. Зрители же ставят очень высокие оценки на агрегаторах уже по итогам первых двух эпизодов.