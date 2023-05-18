Какой получилась новая Outlast: хороший хоррор для компании друзей

Сегодня игра выходит в ранний доступ на ПК — премьера пройдёт и в России.

Я обожаю серию Outlast за ощущение беспомощности, паническую беготню от безумцев и прикольный сюжет, где за показной банальностью кроется второе и третье дно. Но вот к The Outlast Trials я относился скептически. Зачем вместо полноценной третьей части разработчики отвлеклись на кооперативную сессионку?

К счастью, за заезженной концепцией, где выживальщики противостоят неубиваемым психам, кроется много свежих идей. В новом хорроре можно и повеселиться, и повизжать — особенно в компании с друзьями. Даже обидно, что у The Outlast Trials мало шансов на успех. Проблема в спорных решениях, которые быстро убивают интерес.

Видео доступно на YouTube-канале Red Barrels. Права на видео принадлежат Red Barrels.

Такого в кооп-хоррорах ещё не было

В The Outlast Trials мы играем за бедолаг, которых мучит корпорация «Меркофф». Учёные дают безумное задание в духе «уничтожьте улики» и отправляют в опасное место. Если пройти все испытания, обретёшь свободу.

Первый же уровень отменно погружает в мрачную атмосферу. Персонажи попадают в поддельный полицейский участок с реальными клетками, рабочими помещениями и стульями для казни. Вот только копы сделаны из картона, а в окнах стоят учёные, которые конспектируют ваши действия.

Локация полна запоминающихся деталей. Жертвы сидят в камерах и истерично бормочут, по коридорам раскиданы обезображенные трупы, а столы выглядят так, будто неряшливый коп только отошёл. Участок реально напрягает, из этого места хочется бежать. А уж когда из-за угла выходит первый маньяк, вообще сходишь с ума.

Прекрасное освещение Фото: Red Barrels

Второй уровень ещё страшнее. Это заброшенный парк аттракционов, на который спустился туман. Герои ходят среди залитых кровью аттракционов, прислушиваются к каждому шороху и напрягаются, когда поехавшая леди толкает кровожадную речь. После такой жути в третью локацию даже не хочется идти.

Вся эта красота нормально работает даже на простых компьютерах. Я проходил The Outlast Trials на ноутбуке с GTX 1650 — его хватило для 1080p и 60 FPS на средних настройках с высокими текстурами.

Художники сделали всё, чтобы игроку было некомфортно, а геймдизайнеры углубили состояние тревоги. К примеру, по земле раскидано стекло — если наступите, маньяк неподалёку услышит хруст. Также на уровне могут быть отравляющие ловушки и заминированные двери. Поэтому внимательно осматривайте местность, иначе попадёте в беду.

Ещё и задания неприятные. Взять хотя бы полицейский участок, где нужно убить стукача. Для этого выжившие включают девайсы ночного зрения и спускаются в страшный подвал, а затем ищут спрятанные в трупах ключи и катят вопящую цель на казнь.

Маньяк из Петербурга? Фото: Red Barrels

У каждого успешного действия есть последствия. Включили генератор? Психи уже бегут на шум. Доставили стукача до электрического стула? Враги это заметят. Добежали до места эвакуации и вызвали шаттл? Ждите и надейтесь, что вас не убьют.

Заниматься безумными активностями в основном весело. Чувствуешь себя героем «Пилы», который пытается не нарваться на ловушку, прячется от убийц в шкафу и размышляет, спасти ли друга или не рисковать. В лучшие моменты, когда кто-то из команды толкает телегу со стукачом, а кто-то отвлекает маньяка, эмоции вообще зашкаливают.

Парк аттракционов прекрасен Фото: Red Barrels

Маньяки круче, чем в Dead by Daylight

Маньяками в The Outlast Trials управляет ИИ. Они часто не замечают героев в метре от себя, застывают перед вашим укрытием и творят глупости. Но минусы компенсирует разнообразие врагов.

В игре десяток разнообразных убийц. Есть здоровенный детина, который медленно ходит и сильно бьёт. Поехавший полицейский с электрической дубиной и настойчивым желанием вас найти. Резвые психи, неожиданно выпрыгивающие из шкафов. Одурманенные негодяи с оглушающим криком. Странная леди с кровожадным гусём на руке.

Хотя у меня другие фавориты. К примеру, иногда на арене появляется самозванец, который притворяется напарником. Над его головой даже виден ник вашего друга, но, если приглядитесь, заметите лишний символ. Подобравшись к невнимательному игроку, самозванец достанет нож и пару раз пырнёт.

Или же есть маньяк, который не наносит урон, но туманит рассудок. Тогда выживший видит галлюцинации со страшным скелетом — нежить ходит по пятам и сводит с ума, пока не примете антидот.

Одурманенный герой видит всякую чертовщину Фото: Red Barrels

Особенность в том, что на локации могут появиться все эти противники. Они сменяют друг друга и нападают по очереди, но всё равно заставляют трястись от страха. В ваших силах только бежать, прятаться и безуспешно отбиваться кирпичом.

Всё здорово, но как же мало контента

The Outlast Trials — исключительно кооперативный хоррор. Пройти его в одиночку почти нереально из-за моментов, где напарник должен отвлекать врага. Увы, веселье полностью зависит от компании.

К примеру, одна из основных активностей — поиск генератора, ключа или другого квестового предмета. Нормальная команда разбежится по сторонам и быстро решит вопрос. А вот новички забьют на задание, отправятся за лутом и, вероятно, умрут. В итоге обыскивать локацию придётся в одиночку, а это невыносимо нудно.

Впереди безумное представление Фото: Red Barrels

Хотя главная проблема в количестве контента. Прямо сейчас в игре всего три локации! Все они красивые и атмосферные, но… три локации, которые проходятся за ночь. Очень мало даже для раннего доступа.

Конечно, на уровнях доступны разные задачи. В том же полицейском участке можно убивать стукача, уничтожать трупы или прерывать карантин. Добавьте к этому пару забегов с модификаторами вроде усиленных врагов и сниженного количества препятствий. Также обещают дополнительную карту для каждого сезона. Но на этом всё!

Разработчики рассчитывают, что геймеры будут перепроходить три карты и кайфовать от наград вроде нового инструмента или скина. Вот только из-за маньяков, которыми управляет не реальный игрок, а ИИ, забеги становятся слишком репетативными.

Недели достаточно, чтобы выучить все карты и проходить задания с закрытыми глазами. Для сессионной игры это похоже на приговор.

Копаться в трупах — ещё не самая мерзкая активность Фото: Red Barrels

Стоит играть в The Outlast Trials сейчас?

The Outlast Trials — отличный кооперативный хоррор, который понравится фанатам Phasmophobia и других похожих развлечений. Тут весёлый геймплей, шикарные локации и креативные маньяки — поэтому геймплей увлекает.

Вот только из-за ничтожного количества контента геймеры, скорее всего, пройдут все задания за неделю и забросят хоррор. Хотелось бы ошибаться, но шансы на солидный жизненный цикл малы.

Важная пометка: сейчас игра выходит в ранний доступ — разработчики будут тестировать и постепенно расширять хоррор. Полноценный релиз когда-нибудь состоится позже, с ним добавят больше уровней, испытаний, сюжета и ещё более интересное поведение маньяков. Пока релиз только на ПК.

Понравилось

Изумительный дизайн локаций

Интересные маньяки

Хорошая оптимизация.

Не понравилось