Как пройти задание «Тайна источника» в Diablo 4

Он вроде бы простой, но, не зная, что делать, на нём можно легко застрять.

В Diablo 4 разработчики добавили некоторые активности, которые помогут отвлечься от бесконечного «рубилова» демонов.

Такие квесты точно застанут игроков врасплох, поэтому придётся проявить смекалку. В этом гайде мы подробно расскажем о прохождении квеста «Тайна источника», который удастся выполнить всего за несколько минут.

Как активировать миссию «Тайна источника»

Для получения квеста «Тайна источника» игроку необходимо посетить локацию «Каменоломня Отречённых» и отыскать заметку. Сразу же после этого откроется дополнительный квест.

В тексте записки отмечена небольшая подсказка: «Маяк тепла посреди зимы — сама природа вознаградит тебя за терпение». «Терпение» — ключевое слово в тексте, которое и поможет отыскать спрятанный сундук с наградой. После появления метки на карте отправляемся на выполнение задания.

Фото: Blizzard

Как выполнить квест «Тайна источника»

Добираемся по маркеру до горячего источника. Подходим к нему с любой стороны и выполняем указанные ниже действия:

Открываем меню реакций («Е» на PC или «Стрелка вверх» на консолях). Используем кнопку «Изменить» и в списке действий находим опцию «Жди». Назначаем её на любое место в меню и сразу же активируем. Сверху в нескольких метрах от горячего источника появится «Закопанный сундук». Открываем ящик.

Меню эмоций Фото: Blizzard

Выбираем «Жди» Фото: Blizzard

Ставим на меню эмоций Фото: Blizzard

Выбираем «Жди» Фото: Blizzard

Открываем появившийся сундук Фото: Blizzard

Вот и всё: на этом квест «Тайна источника» будет выполнен. За выполнение квеста в награду получим: