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«Тайна источника» в Диабло 4: как пройти задание, найти закопанный сундук, получить награды

Как пройти задание «Тайна источника» в Diablo 4
Кирилл Примаков
Как пройти квест «Тайна источника» в Diablo 4
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Он вроде бы простой, но, не зная, что делать, на нём можно легко застрять.

В Diablo 4 разработчики добавили некоторые активности, которые помогут отвлечься от бесконечного «рубилова» демонов.

Такие квесты точно застанут игроков врасплох, поэтому придётся проявить смекалку. В этом гайде мы подробно расскажем о прохождении квеста «Тайна источника», который удастся выполнить всего за несколько минут.

Как активировать миссию «Тайна источника»

Для получения квеста «Тайна источника» игроку необходимо посетить локацию «Каменоломня Отречённых» и отыскать заметку. Сразу же после этого откроется дополнительный квест.

В тексте записки отмечена небольшая подсказка: «Маяк тепла посреди зимы — сама природа вознаградит тебя за терпение». «Терпение» — ключевое слово в тексте, которое и поможет отыскать спрятанный сундук с наградой. После появления метки на карте отправляемся на выполнение задания.

Фото: Blizzard

Как выполнить квест «Тайна источника»

Добираемся по маркеру до горячего источника. Подходим к нему с любой стороны и выполняем указанные ниже действия:

  1. Открываем меню реакций («Е» на PC или «Стрелка вверх» на консолях).
  2. Используем кнопку «Изменить» и в списке действий находим опцию «Жди».
  3. Назначаем её на любое место в меню и сразу же активируем. Сверху в нескольких метрах от горячего источника появится «Закопанный сундук».
  4. Открываем ящик.
Меню эмоций

Меню эмоций

Фото: Blizzard

Выбираем «Жди»

Выбираем «Жди»

Фото: Blizzard

Ставим на меню эмоций

Ставим на меню эмоций

Фото: Blizzard

Выбираем «Жди»

Выбираем «Жди»

Фото: Blizzard

Открываем появившийся сундук

Открываем появившийся сундук

Фото: Blizzard

Вот и всё: на этом квест «Тайна источника» будет выполнен. За выполнение квеста в награду получим:

  • 1840 золотых;
  • 8799 единиц опыта;
  • +20 к известности в регионе «Расколотые вершины».
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