Как пройти задание «Тайна источника» в Diablo 4

В Diablo 4 разработчики добавили некоторые активности, которые помогут отвлечься от бесконечного «рубилова» демонов.
Такие квесты точно застанут игроков врасплох, поэтому придётся проявить смекалку. В этом гайде мы подробно расскажем о прохождении квеста «Тайна источника», который удастся выполнить всего за несколько минут.
Как активировать миссию «Тайна источника»
Для получения квеста «Тайна источника» игроку необходимо посетить локацию «Каменоломня Отречённых» и отыскать заметку. Сразу же после этого откроется дополнительный квест.
В тексте записки отмечена небольшая подсказка: «Маяк тепла посреди зимы — сама природа вознаградит тебя за терпение». «Терпение» — ключевое слово в тексте, которое и поможет отыскать спрятанный сундук с наградой. После появления метки на карте отправляемся на выполнение задания.
Фото: Blizzard
Как выполнить квест «Тайна источника»
Добираемся по маркеру до горячего источника. Подходим к нему с любой стороны и выполняем указанные ниже действия:
- Открываем меню реакций («Е» на PC или «Стрелка вверх» на консолях).
- Используем кнопку «Изменить» и в списке действий находим опцию «Жди».
- Назначаем её на любое место в меню и сразу же активируем. Сверху в нескольких метрах от горячего источника появится «Закопанный сундук».
- Открываем ящик.
Меню эмоций
Фото: Blizzard
Выбираем «Жди»
Фото: Blizzard
Ставим на меню эмоций
Фото: Blizzard
Выбираем «Жди»
Фото: Blizzard
Открываем появившийся сундук
Фото: Blizzard
Вот и всё: на этом квест «Тайна источника» будет выполнен. За выполнение квеста в награду получим:
- 1840 золотых;
- 8799 единиц опыта;
- +20 к известности в регионе «Расколотые вершины».
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