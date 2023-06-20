Объясняем успех BattleBit Remastered — главной игры июня в Steam на ПК

Хиты Steam штука непредсказуемая. В топе ожидаешь увидеть блокбастеры в духе Elden Ring или Hogwarts Legacy, но наличие в списке суперхитов BattleBit Remastered удивляет, правда, только поначалу. Чем дольше изучаешь новинку, тем легче объяснить её успех.

Видео доступно на YouTube-канале BIG Bodsta. Права на видео принадлежат SgtOkiDoki.

BattleBit — это правильная Battlefield

Как бы ни старались разные разработчики, а повторить концепцию DICE у них не получается. Даже масштабные режимы из новых Call of Duty: Modern Warfare, у разработчиков которых уж точно хватает экспертизы и денег, кажутся однодневной ерундой на фоне заруб Battlefield.

Проблема в том, что за последние годы «Батла» утратила всё доверие — что ни новая часть, то очередной скандал и недоумение фанатов. Что Battlefield 5, что Battlefield 2042. Конечно, в обновлениях разработчики исправляли многие проблемы, но даже так геймеры всё равно относятся к серии с настороженностью.

Фанаты жанра долго ждали новую игру с большими аренами, транспортом, разрушаемостью, захватом точек и весёлыми перестрелками.

Встречайте BattleBit Remastered.

Заруба в самом разгаре Фото: SgtOkiDoki

Секрет в том, что разработчики вдохновлялись лучшим из Battlefield. Карты достаточно большие, но это не просто бесконечные ровные поля. Бежать есть куда, и везде весело. Транспорт не собран из картонок, но умелые игроки быстро его разнесут. Классов много — и каждый безоговорочно полезен. А ведь в последней «Батле» проблемы с каждым из этих пунктов.

При этом разработчики сделали зарубы масштабнее. Пока в Battlefield 2042 на катку еле набирается 128 игроков (хотя режимы уже сократили до 64 человек), в BattleBit Remastered на сервер заходят 254 «солдата»! Если не хотите постоянно уворачиваться от пуль и убегать от снарядов, есть и режим с привычными 128 игроками. Армии в любом случае соберутся быстро, а геймплей будет комфортным.

Война идёт полным ходом Фото: SgtOkiDoki

В остальном перед нами привычная «Батла» со стандартными механиками. Гоняйте на танке, ставьте хедшоты из снайперки, захватывайте контрольные точки, ждите медика после гибели. Нового мало, зато всё идеально работает!

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Тут много крутых идей

BattleBit Remastered выделяется парой креативных идей, которые делают бои реалистичными. Взять хотя бы ранения: после попадания из героя начинает литься кровь — чтобы остановить её, используйте бинт. При этом здоровье тряпка не восстановит, так что скорее бегите к медику.

Медики вообще крайне полезны. В Battlefield класс подходил для отчаянных игроков, которых постоянно расстреливали при попытке оживить бойца. А в BattleBit подбитого бедолагу можно схватить за шкирку, быстро оттащить в укрытие и уже там вылечить (такое, кстати, обещали в Battlefield 5 — так и не сделали).

В игре много разного транспорта Фото: SgtOkiDoki

Стрелять тоже нужно с умом. К примеру, попадание в голову не гарантирует победу. Если пуля угодила в шлем, противник не свалится. Зато выстрел именно в лицо не оставляет шанса.

Любопытно, что все эти механики реализовала команда из трёх человек, которой помогала горстка фрилансеров и волонтёров. Последнее время с такими задачами не справляются даже сотни разработчиков.

Фантастическая разрушаемость

После Battlefield: Bad Company 2 разрушаемость в Battlefield шла по наклонной — игроков всё больше ограничивали, не давая ничего существенного в обмен. Да, в BF4 можно было «положить» небоскрёб, только всё это были скрипты — здание абсолютно всегда падало одинаково. В BF2042 ситуация лучше не стала.

Все стены и заборы быстро разлетаются на кусочки Фото: SgtOkiDoki

Зато в BattleBit Remastered фантастическая разрушаемость. Сядьте в танк, расстреляйте любое здание — и вы быстро снесёте его до основания. Это не только зрелищно, но и полезно для тактики. Благодаря разрушениям игроки выкуривают кемперов, заходят в тыл через пролом в стене и проворачивают крутые трюки. Конечно, неуязвимые объекты на карте есть, но их мало.

В игре море контента

Сейчас BattleBit Remastered вышла в ранний доступ. Обычно такой статус намекает на скромное количество контента, но тут всё иначе. Сейчас у игры восемь режимов, 44 вида оружия со множеством обвесов и уже 18 карт. При этом у локаций есть дневная и ночная версии.

Потом обещают ещё массу контента Фото: SgtOkiDoki

И не думайте, что карты похожие. В BattleBit есть пустыни, густые леса, заснеженные горы, застроенные города и много чего ещё. Пока изучите все локации, привыкнете к оружию, прокачаете уровни и протестируете все режимы, пройдут десятки часов.

Шутер идёт на слабых ПК

В новинке приятный и стильный, но всё-таки примитивный визуал. Вот только для геймеров со старыми компьютерами это скорее достоинство.

Для запуска BattleBit Remastered нужно 6 ГБ оперативки, видеокарта уровня GTS 450 и процессор Intel Core i5-2310. Если последний раз обновляли железо 10 лет назад, всё равно с комфортом поиграете в шутер.

Просто, но всё-таки симпатично Фото: SgtOkiDoki

Купить Battlebit Remastered в России

Шутер от трёх энтузиастов официально продаётся в России — цена в Steam составляет 699 рублей. Если перевели Steam в другой регион, не переживайте, игра доступна и там — в Турции, например, всего за 180 лир (примерно 670 рублей).

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