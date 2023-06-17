Хитовый шутер BattleBit в российском Steam продают по заниженной цене
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15 июня в Steam вышел BattleBit Remastered — масштабный командный шутер. Издатель боевика решил продавать его российским игрокам по сниженной цене — за 690 рублей вместо ранее стандартных 999 рублей. Авторы отметили, что они могли бы отдавать игру ещё дешевле, но, к сожалению, из-за дороговизны серверов и их обслуживания снизить цену ещё больше они не могут.
Трейлер BattleBit Remastered
Видео доступно на YouTube-канале BattleBit Remastered. Права на видео принадлежат SgtOkiDoki.
В Steam у BattleBit Remastered более 4 тыс. положительных отзывов. Боевик хвалят за динамику, присущую Battlefield, за кастомизацию оружия, вдохновлённую Call of Duty, за полную разрушаемость строений, большой выбор оружия и даже за качественные анимации и графику с учётом бюджетности проекта. В этой игре на одной карте могут воевать 254 бойца. Над ней работает команда из трёх человек.
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