Хитовый шутер BattleBit в российском Steam продают по заниженной цене

15 июня в Steam вышел BattleBit Remastered — масштабный командный шутер. Издатель боевика решил продавать его российским игрокам по сниженной цене — за 690 рублей вместо ранее стандартных 999 рублей. Авторы отметили, что они могли бы отдавать игру ещё дешевле, но, к сожалению, из-за дороговизны серверов и их обслуживания снизить цену ещё больше они не могут.

Трейлер BattleBit Remastered

Видео доступно на YouTube-канале BattleBit Remastered. Права на видео принадлежат SgtOkiDoki.

В Steam у BattleBit Remastered более 4 тыс. положительных отзывов. Боевик хвалят за динамику, присущую Battlefield , за кастомизацию оружия, вдохновлённую Call of Duty, за полную разрушаемость строений, большой выбор оружия и даже за качественные анимации и графику с учётом бюджетности проекта. В этой игре на одной карте могут воевать 254 бойца. Над ней работает команда из трёх человек.