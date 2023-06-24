Где скачать и что это всё такое.

Читы и приватка Standoff 2: что нужно знать об игре

Standoff 2 – это одна из самых популярных игр смартфонов с огромной фанатской аудиторией. По шутеру проводятся киберспортивные соревнования, она подолгу висит в топе скачиваний в магазинах, а некоторые пользователи смело называют её «идеальной игрой в жанре для мобилок».

Но, кроме геймплея, Standoff 2 привлекает обилием декоративных предметов, которые выглядят ну очень красиво. Здесь можно найти скины, ножи, оружие, наклейки на любой геймерский вкус и цвет. Однако далеко не всем хочется тратить на их получение своё время и деньги, из-за чего некоторые прибегают к помощи «читов». Как именно это работает и стоит ли рисковать, разбираемся в данном материале.

Но сразу же оговоримся, что мы за честную игру. Уважайте себя и своих соперников.

Как скачать Standoff 2

Standoff 2 — это мобильная «Контра». Условно-бесплатный онлайн-шутер от первого лица, за который отвечает российская студия Axlebolt. Проект запустили в 2017 году. В него можно играть на Android и iOS. Где скачать игру:

Standoff 2 Фото: Axlebolt

Экшен полюбили за хорошую оптимизацию, благодаря которой игра с лёгкостью запускается почти на любом устройстве. Кроме того, шутер хвалят за приятный и в меру сложный игровой процесс, способный затянуть на многие часы.

Ну и, конечно же, от «старшего брата» из Valve в Standoff 2 попали различные скины, наклейки, кейсы и анимации их открытия.

Лёгкие способы получить бесплатные скины

Самый простой и безопасный способ обзавестись понравившимся скином в Standoff 2 – это покупка во внутриигровом магазине. Однако существует несколько официальных возможностей получить красивые образы бесплатно.

Так, чтобы поддерживать интерес геймеров к своему творению и привлекать новую аудиторию, разработчики постоянно раздают свежие промокоды.

Делается это через популярных блогеров, киберспортсменов, социальные сети самих разработчиков, тематические сайты и за участие в реферальной программе. Если ввести найденный код в соответствующем поле во вкладке «Магазин», то в награду выпадут разные подарки, включая скины, валюту или кейсы.

Скины в Standoff 2 Фото: Axlebolt

Очень часто разработчики проводят праздничные ивенты и конкурсы. И почти всегда участники подобных праздничных мероприятий награждаются бесплатными призами.

Также существует возможность «заработать» скины через Google Opinion Rewards. В этом официальном приложении от Google необходимо проходить простенькие опросы. В обмен пользователь получает деньги, которые в том числе можно потратить на скины в Standoff 2.

Использование Skin Changer и отдельных модификаций

Как и в CS:GO, установка Skin Changer открывает все существующие в игровом магазине Standoff 2 скины. Для этого необходимо найти в интернете соответствующий APK-файл, скачать его, запустить приложение и следовать инструкциям на экране.

Аналогичным образом работают отдельные модификации, которые созданы на основе самой игры. Они позволяют заполучить доступ к бесконечной валюте, любым ножам и пушкам, открывают возможность прокачиваться без каких-либо лимитов и сложностей и даже добавляют новые режимы и механики.

Однако, используя их, необходимо соблюдать осторожность. Новый облик или стремительный прогресс виден не только другим игрокам, но и разработчикам, существует определённый шанс получить бан за использование читов.

Скины Standoff 2 Фото: Axlebolt

Кроме того, вместо бесплатных скинов или кейсов в установочном файле может оказаться набитая рекламой пустышка или вовсе вредоносная программа. Стоят ли красивые наклейки или «Керамбит» подобного риска, решать только вам.

Приватные сервера

Чтобы не тратить свои кровно заработанные на дополнительный контент, сообщество придумало «приватки» для Standoff 2. Так называется сервер, который устанавливается на смартфон или планшет и используется для игры вместо официальных серверов. Поскольку приватка никак не связана с разработчиками из Axlebolt, то и все скины доступны пользователям бесплатно.

Чтобы использовать приватку. нужно опять же скачать нужный APK-файл, разархивировать его, установить и запустить.

Естественно, официальный проект уже должен быть установлен на устройстве. Кроме того, пока данная функция доступна только на Android и эмуляторах ПК. Возможно, в будущем авторы смогут расширить число доступных платформ.

Хоть и получить бан учётной записи за использование приватки практически невозможно, определённые риски всё же существуют. Это касается тех случаев, когда на серверах используются сторонние модификации. Хоть разработчики и не запрещают моды, но за любые программы, дающие преимущество в игре, очень быстро прилетает бан.

Standoff 2 Фото: Axlebolt

Общие меры безопасности

Если вы всё же решили рискнуть, то следует помнить о мерах безопасности. Ведь какие бы гарантии ни давали авторы читов или приватных серверов, обеспечить стопроцентную защиту просто невозможно.

Для работы со сторонними модификациями лучше создать новый аккаунт, чтобы не подвергать опасности основную учётную запись.

Также нельзя забывать и о том, что вместе с установочными файлами на телефон могут попасть вредоносные программы. Поэтому для игры лучше использовать запасной смартфон или планшет либо использовать эмуляторы и виртуальное окружение. И следует всегда чистить кэш перед входом в Standoff 2 и постоянно следить за обновлениями.