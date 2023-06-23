Лучшее оружие в Standoff 2 — с чем стоит играть

Если на ПК королём соревновательных шутеров остаётся Counter-Strike, то на смартфонах и планшетах — Standoff 2. Последняя копирует первую почти во всём.

В мобильном аналоге «Контры» и карты похожи, и даже оружия те же. Неудивительно, что среди игроков Standoff 2 популярны, по сути, те же пушки, что и в Counter-Strike. Разделили всё оружие из Standoff 2 на уровни, исходя как из собственного мнения, так и из мнения игроков на различных площадках.

C — оружие, которое не пользуется популярностью или является слабым.

B — оружие с неплохими характеристиками, но не лучшее.

A — лучшее оружие в игре с идеальными (или почти) характеристиками.

Пистолеты

Стартовое оружие, которое используется только в самом начале игры или в крайнем случае. Умелая стрельба из пистолетов поможет получить преимущество (по большей части финансовое) при дальнейших закупках.

Standoff 2 Фото: Axlebolt

G22

Стоимость: $ 200

Боеприпасы: 20 / 120

Рейтинг: C

Стартовый пистолет, выдаваемый в самом начале. Оружие с хорошей точностью и скорострельностью. Но вот урон сравнительно небольшой.

USP

Стоимость: $ 200

Боеприпасы: 12 / 36

Рейтинг: B

Можно надеть глушитель на пистолет и оттого долгое время оставаться незамеченным на карте. По сравнению с G22 урон от выстрела чуть выше. А ещё лучше точность, хотя и меньше скорострельность.

Р350

Стоимость: $ 300

Боеприпасы: 13 / 52

Рейтинг: B

Хорошо сбалансированный пистолет с отличной скорострельностью и наносимым уроном. Хотя нужно признать — его боезапаса не во всех ситуациях хватает. Впрочем, этот недостаток обычно нивелируется прицельной меткостью.

Беретты

Стоимость: $ 400

Боеприпасы: 60 / 120

Рейтинг: C

Беретты могут похвастаться огромным боезапасом и скорострельностью, что делает их идеальными для ситуаций, когда нужно уничтожить несколько врагов. Но если расстреляна вся обойма — перезарядка будет длиться вечность.

TEC-9

Стоимость: $ 500

Боеприпасы: 18 / 90

Рейтинг: С

Оружие наносит высокий урон на ближних дистанциях, но не пользуется большой популярностью. Прежде всего из-за маленького запаса патронов и большого разброса. О зажиме не может идти и речи.

Five-Seven

Стоимость: $ 500

Боеприпасы: 20 / 100

Рейтинг: С

Пистолет наносит неплохой урон при высокой скорострельности, но стоит слишком дорого. Из остальных минусов — высокая отдача и большой разброс.

Desert Eagle

Стоимость: $ 700

Боеприпасы: 7 / 35

Рейтинг: A

Один из самых популярных пистолетов. И точно — самый мощный пистолет. А вместе с тем и самый дорогой среди одноклассников. Из-за своего разброса сложен в освоении, имеет небольшую скорострельность и маленький боекомплект. Но одно меткое попадание в район головы — это верная смерть.

Подытожим: лучшие пистолеты — Desert Eagle, Р350 и USP.

Пистолеты-пулемёты

Являются переходным и не часто используемым оружием — если не хватило на винтовки и снайперские винтовки. Простыми словами — затычки на время.

ПП Фото: Axlebolt

Лучшие пистолеты-пулемёты — MP5, MP7 и P90.

Mac10

Стоимость: $ 1000

Боеприпасы: 30 / 120

Рейтинг: C

Компактный пистолет-пулемёт с глушителем по низкой цене. С высокой скорострельностью и быстрой перезарядкой. Но это точно не оружие победителей — урон слишком низкий, а разброс очень большой.

UMP-45

Стоимость: $ 1200

Боеприпасы: 25 / 120

Рейтинг: C

Высокий для класса урон — пожалуй, единственное преимущество UMP-45. Из-за низкой скорострельности, небольшой дальности поражения и низкой скорости передвижения с оружием игроки берут его нечасто.

MP5

Стоимость: $ 1400

Боеприпасы: 30 / 120

Рейтинг: B

Хорошо сбалансированный пистолет-пулемёт с неплохим уроном и высокой скорострельностью. В отличие от UMP-45, имеет увесистый боекомплект.

MP7

Стоимость: $ 1500

Боеприпасы: 30 / 120

Рейтинг: B

Большой боезапас, высокая скорострельность и приличная мощность делают MP7 одним из лучших пистолетов-пулемётов для большинства ситуаций, особенно для игроков, которые любят рисковать и играть чересчур активно.

Р90

Стоимость: $ 2100

Боеприпасы: 50 / 100

Рейтинг: A

Самый скорострельный пистолет-пулемёт в игре. И, возможно, самый популярный пистолет-пулемёт среди игроков. Стоит дорого, наносит небольшой урон, но при этом имеет неплохую точность и нереально большой боекомплект.

Дробовики и тяжёлое оружие

Тяжёлое оружие громоздко, имеет ограниченный радиус действия, но обладает разрушительной огневой мощью. Сложный в реализации и непопулярный класс.

Standoff 2 Фото: Axlebolt

Лучше оружие среди тяжёлого вооружения — SPAS.

FABM

Стоимость: $ 1200

Боеприпасы: 7 / 35

Рейтинг: С

Дробовик с низкой скорострельностью, малым радиусом действия и ограниченным боезапасом. Подкупает в нём только низкая цена.

SM1014

Стоимость: $ 1800

Боеприпасы: 7 / 35

Рейтинг: C

Полуавтоматический режим огня делает это оружие более заманчивым, чем FABM. Высокая скорострельность дробовика — это и плюс, и минус одновременно. Из-за ограниченного боекомплекта патроны будут заканчиваться быстро. А перезарядка, если что, здесь очень долгая.

SPAS

Стоимость: $ 2000

Боеприпасы: 8 / 24

Рейтинг: A

Мощный помповый дробовик, превращающий врага в мясо. Именно его игроки берут чаще остальных дробовиков. У оружия низкая скорострельность и скорость передвижения, но SPAS силён не только на ближних дистанциях, но и на средних. Нужно быть очень точным, чтобы регулярно выносить на нём фраги.

М60

Стоимость: $ 3600

Боеприпасы: 100 / 200

Рейтинг: B

В M60 — огромный боезапас и скорострельность в сочетании с огромной отдачей и ужасной скоростью перезарядки. Пулемёт не пользуется популярностью из-за очень высокой цены и ограниченной эффективности. Если удалось разжиться деньгами, то за стоимость пулемёта лучше приобрести что-то из винтовок — например, AKR или M4. Да ещё и на гранаты хватит!

Винтовки

Самый популярный класс. Винтовки — вершина всей экономики в Standoff 2. Они одинаково эффективны как вблизи, так и на дальних дистанциях.

Standoff 2 Фото: Axlebolt

Лучшие винтовки — AKR, M4 и М4А1.

FN FAL

Стоимость: $ 1800

Боеприпасы: 30 / 90

Рейтинг: C

Самая дешёвая винтовка в игре, но совсем не популярная среди игроков. FN FAL — можно сказать, крепкий середнячок и дешёвая альтернатива AKR. За счёт своей доступности в цене играющие за террористов обычно берут FN FAL до лучших времён. И, несмотря на низкий (для винтовок) урон, FN FAL имеет отличную скорострельность и точность при очень низкой перезарядке.

FAMAS

Стоимость: $ 2000

Боеприпасы: 30 / 90

Рейтинг: C

Это орудие немного слабее, чем FAL, если говорить об уроне с выстрела, но по остальным характеристикам FAMAS чуть сильнее первой винтовки, включая дальность ведения огня, скорострельность и скорость перезарядки. Тем не менее начальная винтовка CT серьёзно проигрывает остальным винтовкам.

AKR

Стоимость: $ 2900

Боеприпасы: 30 / 90

Рейтинг: A

Одна из самых дорогих винтовок, но на то есть причины. Калаш по сравнению с M4 — более грубое оружие с куда большим разбросом и отдачей, но если говорить об уроне с выстрела, то главной винтовке террористов просто нет равных. Главное не палить с неё во все стороны, а стрелять очередью.

M4

Стоимость: $ 2900

Боеприпасы: 30 / 90

Рейтинг: A

M4 — одна из лучших винтовок как для новичков, так и для опытных бойцов. Она полюбилась игрокам за приличную скорострельность, маленький разброс и простоту в освоении. Урон — достойный, но сильно проигрывающий AKR.

М4А1

Стоимость: $ 3000

Боеприпасы: 30 / 90

Рейтинг: A

На обычную M4 нацепили глушитель — получилась M4A1. Это если простыми словами. А если разобраться, то М4А1 немного отличается от обычной M4. Вторая — чуть мощнее, дешевле и скорострельнее. Зато М4А1 — намного тише.

AKR12

Стоимость: $ 3100

Боеприпасы: 30 / 90

Рейтинг: B

Если бы на AKR установили прицел, то получили бы что-то похожее на AKR12. Винтовка террористов с прицелом имеет высокий разброс, из-за чего на больших дистанциях становится почти бесполезной. Но средний урон и высокая бронепробиваемость делают её незаменимой для остальных ситуаций. Прицел помогает не только в наводке на противника, но и делает приближение.

М16

Стоимость: $ 3200

Боеприпасы: 30 / 90

Рейтинг: B

M16, по сути, является усреднённой версией AKR12, эквивалентной по многим параметрам M4. Это оружие контртеррористов с оптическим прицелом, с более высокой точностью и лучшей отдачей, чем AKR12 у террористов.

Снайперские винтовки

Класс, требующий высокого скилла и точности. С правильной снайперской винтовкой вы сможете уничтожать врагов издалека с хирургической точностью.

Standoff 2 Фото: Axlebolt

Лучшая снайперская винтовка — AWM.

M40

Стоимость: $ 1000

Боеприпасы: 7 / 49

Рейтинг: B

В плохих руках винтовка неэффективна, но опытные игроки могут творить с ней хаос. Единственный серьёзный недостаток M40 связан с уроном — в тело и конечности придётся попасть два раза, чтобы убить, в то время как той же AWM (AWP в CS:GO) хватит и одного выстрела. Но если ваш аим натренирован, то помните: M40 убивает с одного выстрела, если попасть в район головы. Также с неё легче прицеливаться и делать ноускопы, чем с любой другой снайперки.

AWM

Стоимость: $ 4000

Боеприпасы: 5 / 55

Рейтинг: A

Самая популярная снайперская винтовка в Standoff 2. Не самая дорогая, но самая мощная. Короче говоря, из AWM можно легко убивать врагов с одного выстрела в любую часть тела, кроме ног. По сравнению с M40 имеет больший разброс.

M110

Стоимость: $ 4300

Боеприпасы: 10 / 100

Рейтинг: B

M110 не такая уж и плохая снайперская винтовка, но она совсем не популярна среди игроков. Почему? Основная причина кроется в её цене. Она стоит больше, чем AWM. Если бы M110 продавалась по цене M40, то это была бы топ-пушка. С её мощным уроном, скорострельностью и увесистым боекомплектом.

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А какое оружие вы считаете лучшим? Расскажите о своём опыте игры в Standoff 2 в комментариях!