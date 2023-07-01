Вышли все серии «Укрытия»: сериал не зря сравнивают с «Остаться в живых»

«Укрытие» — крайне неожиданный хит. Его не добавляли в подборки ожидаемых сериалов 2023-го, не обсуждали на форумах и не закидывали в вишлист. Вот только шоу вышло и сразу возглавило рейтинги. Весной в США ни один другой проект со стриминга не смотрели так часто, как «Укрытие».
Успех заслуженный, ведь настолько затягивающего шоу не выходило со времён «Остаться в живых»! Неудивительно, что боссы Apple TV уже объявили о втором сезоне.
Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Apple.
Где смотреть сериал?
«Укрытие» выходит на Apple TV и официально доступен в России. Сериал переведён на русский язык.
История здорово интригует
Завязка «Укрытия» напоминает множество других фантастических произведений. Нам показывают огромный бункер, где живут 10 тысяч человек. Они трудятся с утра до ночи, подают запросы на расширение семьи, следуют строгим правилам и чётко знают одно: за пределами убежища — смерть. Редкие смельчаки и жуткие преступники порой выбираются на поверхность, а затем умирают у всех на виду. Самоубийственные вылазки заботливо транслируют на большой экран.
Но есть в убежище что-то подозрительное. Зачем власти запрещают предметы из прошлого вроде книг и микроскопов? Почему люди, которые задают много вопросов, исчезают? И странно, что семьи с тёмным прошлым не могут завести ребёнка. На них точно никак не влияют?
Разгадывают тайны укрытия
Фото: Apple
Подкованный зритель с ходу перечислит десяток фильмов и книг с похожим сюжетом. «Город Эмбер: Побег», «Город Наверху», «Пасынки вселенной», «Остров» — везде герои жили взаперти, но затем узнавали об обмане и искали путь наружу. Вот только в «Укрытии» всё не так очевидно, а история цепляет не только поисками правды, но и отменной режиссурой.
Взять хотя бы третий эпизод, где герои чинят маховик, обеспечивающий бункер энергией. Поломка серьёзная, надолго отключить систему нельзя, а герои никогда не занимались подобной работой. В итоге они рискуют, нервничают, решаются на невиданные геройства и полагаются на чудо.
Зритель понимает, что всё наверняка получится, а героиню защищает сюжетная броня. Но ремонт показан так, что от волнения вжимаешься в кресло. В этом и есть главный секрет «Укрытия»: режиссёр умело нагоняет таинственность и создаёт напряжение, а идеальная актёрская игра заставляет поверить в происходящее.
Спасает бункер от вымирания
Фото: Apple
Пожалуй, единственный недостаток сюжета — в продолжительности. В первом сезоне 10 эпизодов, но, кажется, их могло быть меньше. Где-то персонажи отвлекаются на пустые диалоги, где-то слишком долго разбираются с банальными делами — поэтому середина сезона немного провисает. К счастью, впечатлений это не портит.
А вот за интригующий финал авторам однозначный лайк. Концовка напоминает лучшие времена «Остаться в живых», где герои вскрывали бункер. Тогда зритель замирал в нетерпении и тут же понимал: ответы придётся подождать. В «Укрытии» похожая история — сценаристы закончили на максимально интригующей ноте, но при этом достаточно раскрыли мир, чтобы фанаты не считали себя обманутыми.
Ребекка Фергюсон стала кумиром миллионов
В «Укрытии» — идеальный актёрский состав. Каждый персонаж от второстепенного инженера до главаря охраны проработан до мелочей. У всех занятные истории, убедительная мотивация, множество внутренних травм. И каждый актёр справляется с этими сложными образами.
Взять хотя бы охранника Симса. Это серьёзный мужик, который постоянно мешает героям и напрягает вездесущестью. При этом видно, что на экране не монстр, а обычный человек с семьёй, надеждами и моралью. Образ воплотил рэпер и актёр Common, вы видели его в «Джоне Уике 2», «Отряде самоубийц» и «Иллюзии обмана».
Даже второстепенные персонажи очаровательны
Фото: Apple
Хотя главная звезда сериала — Ребекка Фергюсон. Актриса давно на виду: она играет маму Пола в «Дюне», помогает Итану Ханту в «Миссии невыполнима» и заслужила «Золотой глобус» за роль в «Белой королеве». Однако именно в «Укрытии» она сыграла самого многогранного персонажа в карьере.
Главная героиня Джульетта — просто нечто. Она сильная и ранимая, боевая и изувеченная внутренней болью, уверенная и потерянная. Образ вышел противоречивым, но фантастически притягательным. Поэтому следить за дамой — одно удовольствие.
Роскошная Ребекка Фергюсон
Фото: Apple
Стоит смотреть?
Обязательно. Трудно даже представить аудиторию, которой не понравится «Укрытие». Разве что бабушкам, не отлипающим от бандитских сериалов на центральных каналах.
Понравилось
- Сюжет интригует и держит в напряжении
- Режиссура прекрасна
- Все актёры идеально справляются с ролями
- Ребекка Фергюсон влюбляет в себя.
Не понравилось
- В середине сериал слегка провисает
- Второй сезон выйдет не скоро.
- 30 июня 2023
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