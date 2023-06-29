Каким получился третий сезон «Ведьмака»: рассказываем про каждую серию

Вторая серия

Во втором эпизоде проявляется серьёзная проблема. В сериале слишком много персонажей, и каждый требует экранного времени — вот только следить интересно лишь за парой арок.

Несмотря на сценарные проблемы, приключения конкретно Геральта радуют. В прошлой серии он по нелепой причине не добил врага, а теперь охотится за ним. Но логическую ошибку прощаешь — всё благодаря сражению с жутким монстром и интригующему финалу. Концовка настолько любопытная, что сразу включаешь следующий эпизод.

У Цири и Йеннифэр тоже интересные похождения. Юная леди наблюдает за видениями и старается менять будущее, но раз за разом попадает в беду. Авторы явно готовят героиню к серьёзному выбору и дополняют арку «химией» с опытной чародейкой. В итоге следить за отношениями Цири и Йеннифэр как минимум не скучно.

Лютик всё ещё красиво поёт, но персонажа это не спасает Фото: Netflix

Увы, остальные сюжеты не впечатляют. К примеру, сценаристы уделили много внимания общению Лютика и Радовида. Их болтовня слабо влияет на сюжет и кажется лишней. Арки Фрингильи, Трисс и эльфов тоже не впечатляют.

А ведь все эти побочные истории занимают половину хронометража. Возможно, они приведут к чему-то важному, но пока авторов хочется только пожурить. Почему команда не сфокусировалась на главных героях? Вышло бы попросту интереснее.

Ещё одна проблема в графике. Если верить инсайдерам, на третий сезон потратили более 100 млн долларов, но специалистам по CGI эти деньги явно не достались. На большую часть эффектов стыдно смотреть.

Впрочем, бросить сериал пока не хочется.