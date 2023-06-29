Каким получился третий сезон «Ведьмака»: рассказываем про каждую серию

Второй сезон «Ведьмака», кажется, оказался ещё более спорным среди зрителей и поклонников вселенной, чем был и без того неоднозначный первый. Неудивительно, что к продолжению относились с недоверием — особенно после новостей о том, что Генри Кавилл не вернётся в четвёртом сезоне.
Дальше исполнять роль Геральта из Ривии станет Лиам Хемсворт, известный по фильмам «Голодные игры» и «Покерфейсе». Однако сразу теплилась надежда, что съёмочная команда могла вдохновиться скорым прощанием с Кавиллом и снять множество удачных эпизодов.
Но что получилось на деле? Мы обсудим каждую серию третьего сезона «Ведьмака» отдельно и разберёмся, стоит ли тратить на шоу Netflix время. Делать мы это будем в реальном времени — посмотрев серию сразу рассказывать о ней. Всё внутри этого лайва.
Вторая серия
Во втором эпизоде проявляется серьёзная проблема. В сериале слишком много персонажей, и каждый требует экранного времени — вот только следить интересно лишь за парой арок.
Несмотря на сценарные проблемы, приключения конкретно Геральта радуют. В прошлой серии он по нелепой причине не добил врага, а теперь охотится за ним. Но логическую ошибку прощаешь — всё благодаря сражению с жутким монстром и интригующему финалу. Концовка настолько любопытная, что сразу включаешь следующий эпизод.
У Цири и Йеннифэр тоже интересные похождения. Юная леди наблюдает за видениями и старается менять будущее, но раз за разом попадает в беду. Авторы явно готовят героиню к серьёзному выбору и дополняют арку «химией» с опытной чародейкой. В итоге следить за отношениями Цири и Йеннифэр как минимум не скучно.
Лютик всё ещё красиво поёт, но персонажа это не спасает
Фото: Netflix
Увы, остальные сюжеты не впечатляют. К примеру, сценаристы уделили много внимания общению Лютика и Радовида. Их болтовня слабо влияет на сюжет и кажется лишней. Арки Фрингильи, Трисс и эльфов тоже не впечатляют.
А ведь все эти побочные истории занимают половину хронометража. Возможно, они приведут к чему-то важному, но пока авторов хочется только пожурить. Почему команда не сфокусировалась на главных героях? Вышло бы попросту интереснее.
Ещё одна проблема в графике. Если верить инсайдерам, на третий сезон потратили более 100 млн долларов, но специалистам по CGI эти деньги явно не достались. На большую часть эффектов стыдно смотреть.
Впрочем, бросить сериал пока не хочется.
Первая серия
Стартовый эпизод получился безумно странным. В нём показали немало хорошего, но также дали массу поводов для хейта.
Взять хотя бы экшен. Ближе к финалу серии есть эпизод, где Геральт вылетает на арену и рубит толпы негодяев. Режиссёр переходит на съёмку одним кадром, оператор красиво крутит камеру, а герой ловко орудует мечом и применяет магию. Сцена длится всего 30 секунд, но всё равно впечатляет. Чувствуется, что авторы вложили в драку много стараний и искренне хотели развлечь зрителя.
Вот только за пару мгновений до этого были другие бои. Там волшебники швыряли ужасно нарисованные огненные шары, каждый удар сопровождался монтажной склейкой, а персонажи уклонялись от атак в нелепом замедлении. Если бы я увидел такое по телеку, счёл бы повтором «Зены — королевы воинов». Для такого дорого и важного сериала подобный «колхоз» выглядит очень неуместно.
В первом эпизоде всё тройка в сборе
Фото: Netflix
С диалогами ситуация схожая. В завязке показывают красивые письма Йеннифэр, которая ищет прощение Геральта. Героиня выбирает добрые слова и мило косится на ведьмака где-то на фоне. Всё это подали так очаровательно, что чародейку простил бы даже сухарь.
Но помимо этого великолепия в сериале полно бестолковых диалогов о смысле жизни, вселенной и вообще. Персонажи могут несколько минут извергать шаблонные фразы и старательно вгонять зрителя в сон. Кого вообще интересует эта бессмысленная болтовня?
В итоге от первой серии остаются смешанные впечатления. К счастью, надежда на хороший сезон пока есть. Посмотрим, что будет дальше.
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