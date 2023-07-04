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Коды для «Сан-Андреас», читы на San Andreas — на деньги, оружие, броню, танк, самолёт, погоду

Чит-коды на GTA: San Andreas — как получить деньги, транспорт и оружие
Анатолий Лукманов
Читы на «Сан-Андреас»
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В культовой игре веселее с читами!

GTA: San Andreas без преувеличения культовая игра, на которой выросло не одно поколение геймеров. Как только мы узнавали про чит-коды, то напрочь забывали про сюжет и просто развлекались, как ни в одной другой игре.

Надоели копы? Можно вызвать танк с небес и разгромить всё вокруг. Захотелось закупиться крутой одеждой? Просто введите заветную команду и получите миллионы долларов. Мы напомним вам о всех чит-кодах, которыми изобилует GTA: San Andreas.

Наиболее известные читы

Чит-кодЧто делает
HESOYAMВосполняет здоровье, даёт броню и $ 250 тыс.
BAGUVIXДаёт бесконечное здоровье с защитой от пуль, огня и ударов
AEZAKMIПолиция не будет реагировать на ваши действия
VKYPQCFМаксимальная выносливость
LFGMHALВысокий прыжок
YECGAAПолучить джетпак
AEDUWNVСи-Джей больше не хочет есть
NATURALTALENTВсе навыки прокачиваются на максимум
ASNAEBУбрать все звёзды
LJSPQKПовысить уровень звёзд до 6

Фото: Rockstar Games

Читы на оружие

Чит-кодЧто делает
LXGIWYLНабор оружия для любителей (кастет, бита, пистолет 9 мм, дробовик, micro SMG, AK-47, винтовка, ракетница, коктейль Молотова, баллончик с краской)
KJKSZPJНабор оружия для профессионалов (нож, пистолет Desert Eagle, обрез, Tec-9, M4, снайперская винтовка, огнетушитель, огнемет, гранаты)
UZUMYMWНабор оружия для психопатов (бензопила, пистолет с глушителем, боевой дробовик, MP5, M4, Stinger, взрывчатка с дистанционным пультом)
FULLCLIPБесконечные патроны и стрельба без перезарядки
NCSGDAGНаивысший уровень мастерства у всех видов оружия
OUIQDMWАвтоматический прицел при стрельбе из транспорта

Читы на получение транспорта

Чит-кодЧто делает
AIWPRTONПолучить танк
KRIJEBRПолучить лимузин
PDNEJOHПолучить гоночную Hotring Racer 73
RZHSUEWПолучить гольфкар Caddy
AKJJYGLCПолучить квадроцикл
AMOMHRERПолучить грузовик с прицепом
JUMPJETПолучить истребитель Hydra
OHDUDEПолучить вертолёт Hunter
UBHYZHQПолучить мусоровоз
JQNTDMHПолучить джип
AGBDLCIDПолучить джип с большими колёсами
EEGCYXTПолучить бульдозер
KGGGDKPПолучить воздушную подушку

Фото: Rockstar Games

Читы на статус Си-Джея и банды в городе

Чит-кодЧто делает
OGXSDAGДаёт максимальное уважение
EHIBXQSДаёт максимальную привлекательность у девушек
BTCDBCBСделать Си-Джея толстым
KVGYZQKСделать Си-Джея худым
BUFFMEUPУвеличить Си-Джею мускулатуру
CVWKXAMБесконечный кислород
EEGCYXTЧлены банд заменяют обычных людей и ведут постоянную борьбу друг с другом

Читы на трафик и настройку машин

Чит-кодЧто делает
COXEFGUДаёт всем машинам нитро
CPKTNWTМашины в округе взрываются
XICWMDВесь транспорт становится прозрачным
ZEIIVGВсегда зелёные светофоры
YLTEICZПоявляются агрессивные водители, сбивающие всех
LLQPFBNВсе машины становятся розовыми
IOWDLACВсе машины становятся чёрными
RIPAZHAМашины при разгоне начинают взлетать
BGKGTJHПо городу ездят только дешёвые и медленные машины
GUSNHDEПо городу ездят только дорогие и быстрые машины
JCNRUADОт соприкосновения с вашей машиной другой транспорт взрывается

Фото: Rockstar Games

Погода и время

Чит-кодЧто делает
AFZLLQLLСолнечная погода
ALNSFMZOОблачная погода
AUIFRVQSДождливая погода
CFVFGMJТуманная погода
MGHXYRMГроза
CWJXUOCПесчаная буря
YSOHNULУскорить время
PPGWJHTУскорить геймплей
LIYOAAYЗамедлить время
XJVSNAJВ игре всегда полночь (00:00)
OFVIACВсегда оранжевое небо

Фото: Rockstar Games

Остальные читы

Чит-кодЧто делает
AJLOJYQYЛюди дерутся клюшками для гольфа
FOOOXFTУ всех людей появляется оружие
SZCMAWOСи-Джей совершает самоубийство
ASBHGRBПовсюду ходят Элвисы
IAVENJQОчень сильный удар кулаком
CRAZYTOWNВсе жители сходят с ума и убивают друг друга
SJMAHPEЗавербовать любого человека и дать ему пистолет
BEKKNQVСи-Джей притягивает девушек
AFPHULTLВключает тему ниндзя
BGLUAWMLЖители убивают друг друга ракетницами
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Читы GTA: Vice City — как получить деньги, оружие и технику
Читы GTA: Vice City — как получить деньги, оружие и технику
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