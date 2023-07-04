Чит-коды на GTA: San Andreas — как получить деньги, транспорт и оружие

GTA: San Andreas без преувеличения культовая игра, на которой выросло не одно поколение геймеров. Как только мы узнавали про чит-коды, то напрочь забывали про сюжет и просто развлекались, как ни в одной другой игре.

Надоели копы? Можно вызвать танк с небес и разгромить всё вокруг. Захотелось закупиться крутой одеждой? Просто введите заветную команду и получите миллионы долларов. Мы напомним вам о всех чит-кодах, которыми изобилует GTA: San Andreas.

Наиболее известные читы

Чит-код Что делает HESOYAM Восполняет здоровье, даёт броню и $ 250 тыс. BAGUVIX Даёт бесконечное здоровье с защитой от пуль, огня и ударов AEZAKMI Полиция не будет реагировать на ваши действия VKYPQCF Максимальная выносливость LFGMHAL Высокий прыжок YECGAA Получить джетпак AEDUWNV Си-Джей больше не хочет есть NATURALTALENT Все навыки прокачиваются на максимум ASNAEB Убрать все звёзды LJSPQK Повысить уровень звёзд до 6

Фото: Rockstar Games

Читы на оружие

Чит-код Что делает LXGIWYL Набор оружия для любителей (кастет, бита, пистолет 9 мм, дробовик, micro SMG, AK-47, винтовка, ракетница, коктейль Молотова, баллончик с краской) KJKSZPJ Набор оружия для профессионалов (нож, пистолет Desert Eagle, обрез, Tec-9, M4, снайперская винтовка, огнетушитель, огнемет, гранаты) UZUMYMW Набор оружия для психопатов (бензопила, пистолет с глушителем, боевой дробовик, MP5, M4, Stinger, взрывчатка с дистанционным пультом) FULLCLIP Бесконечные патроны и стрельба без перезарядки NCSGDAG Наивысший уровень мастерства у всех видов оружия OUIQDMW Автоматический прицел при стрельбе из транспорта

Читы на получение транспорта

Чит-код Что делает AIWPRTON Получить танк KRIJEBR Получить лимузин PDNEJOH Получить гоночную Hotring Racer 73 RZHSUEW Получить гольфкар Caddy AKJJYGLC Получить квадроцикл AMOMHRER Получить грузовик с прицепом JUMPJET Получить истребитель Hydra OHDUDE Получить вертолёт Hunter UBHYZHQ Получить мусоровоз JQNTDMH Получить джип AGBDLCID Получить джип с большими колёсами EEGCYXT Получить бульдозер KGGGDKP Получить воздушную подушку

Фото: Rockstar Games

Читы на статус Си-Джея и банды в городе

Чит-код Что делает OGXSDAG Даёт максимальное уважение EHIBXQS Даёт максимальную привлекательность у девушек BTCDBCB Сделать Си-Джея толстым KVGYZQK Сделать Си-Джея худым BUFFMEUP Увеличить Си-Джею мускулатуру CVWKXAM Бесконечный кислород EEGCYXT Члены банд заменяют обычных людей и ведут постоянную борьбу друг с другом

Читы на трафик и настройку машин

Чит-код Что делает COXEFGU Даёт всем машинам нитро CPKTNWT Машины в округе взрываются XICWMD Весь транспорт становится прозрачным ZEIIVG Всегда зелёные светофоры YLTEICZ Появляются агрессивные водители, сбивающие всех LLQPFBN Все машины становятся розовыми IOWDLAC Все машины становятся чёрными RIPAZHA Машины при разгоне начинают взлетать BGKGTJH По городу ездят только дешёвые и медленные машины GUSNHDE По городу ездят только дорогие и быстрые машины JCNRUAD От соприкосновения с вашей машиной другой транспорт взрывается

Фото: Rockstar Games

Погода и время

Чит-код Что делает AFZLLQLL Солнечная погода ALNSFMZO Облачная погода AUIFRVQS Дождливая погода CFVFGMJ Туманная погода MGHXYRM Гроза CWJXUOC Песчаная буря YSOHNUL Ускорить время PPGWJHT Ускорить геймплей LIYOAAY Замедлить время XJVSNAJ В игре всегда полночь (00:00) OFVIAC Всегда оранжевое небо

Фото: Rockstar Games

Остальные читы