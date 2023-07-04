Чит-коды на GTA: San Andreas — как получить деньги, транспорт и оружие
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В культовой игре веселее с читами!
GTA: San Andreas без преувеличения культовая игра, на которой выросло не одно поколение геймеров. Как только мы узнавали про чит-коды, то напрочь забывали про сюжет и просто развлекались, как ни в одной другой игре.
Надоели копы? Можно вызвать танк с небес и разгромить всё вокруг. Захотелось закупиться крутой одеждой? Просто введите заветную команду и получите миллионы долларов. Мы напомним вам о всех чит-кодах, которыми изобилует GTA: San Andreas.
Наиболее известные читы
|Чит-код
|Что делает
|HESOYAM
|Восполняет здоровье, даёт броню и $ 250 тыс.
|BAGUVIX
|Даёт бесконечное здоровье с защитой от пуль, огня и ударов
|AEZAKMI
|Полиция не будет реагировать на ваши действия
|VKYPQCF
|Максимальная выносливость
|LFGMHAL
|Высокий прыжок
|YECGAA
|Получить джетпак
|AEDUWNV
|Си-Джей больше не хочет есть
|NATURALTALENT
|Все навыки прокачиваются на максимум
|ASNAEB
|Убрать все звёзды
|LJSPQK
|Повысить уровень звёзд до 6
Фото: Rockstar Games
Читы на оружие
|Чит-код
|Что делает
|LXGIWYL
|Набор оружия для любителей (кастет, бита, пистолет 9 мм, дробовик, micro SMG, AK-47, винтовка, ракетница, коктейль Молотова, баллончик с краской)
|KJKSZPJ
|Набор оружия для профессионалов (нож, пистолет Desert Eagle, обрез, Tec-9, M4, снайперская винтовка, огнетушитель, огнемет, гранаты)
|UZUMYMW
|Набор оружия для психопатов (бензопила, пистолет с глушителем, боевой дробовик, MP5, M4, Stinger, взрывчатка с дистанционным пультом)
|FULLCLIP
|Бесконечные патроны и стрельба без перезарядки
|NCSGDAG
|Наивысший уровень мастерства у всех видов оружия
|OUIQDMW
|Автоматический прицел при стрельбе из транспорта
Читы на получение транспорта
|Чит-код
|Что делает
|AIWPRTON
|Получить танк
|KRIJEBR
|Получить лимузин
|PDNEJOH
|Получить гоночную Hotring Racer 73
|RZHSUEW
|Получить гольфкар Caddy
|AKJJYGLC
|Получить квадроцикл
|AMOMHRER
|Получить грузовик с прицепом
|JUMPJET
|Получить истребитель Hydra
|OHDUDE
|Получить вертолёт Hunter
|UBHYZHQ
|Получить мусоровоз
|JQNTDMH
|Получить джип
|AGBDLCID
|Получить джип с большими колёсами
|EEGCYXT
|Получить бульдозер
|KGGGDKP
|Получить воздушную подушку
Фото: Rockstar Games
Читы на статус Си-Джея и банды в городе
|Чит-код
|Что делает
|OGXSDAG
|Даёт максимальное уважение
|EHIBXQS
|Даёт максимальную привлекательность у девушек
|BTCDBCB
|Сделать Си-Джея толстым
|KVGYZQK
|Сделать Си-Джея худым
|BUFFMEUP
|Увеличить Си-Джею мускулатуру
|CVWKXAM
|Бесконечный кислород
|EEGCYXT
|Члены банд заменяют обычных людей и ведут постоянную борьбу друг с другом
Читы на трафик и настройку машин
|Чит-код
|Что делает
|COXEFGU
|Даёт всем машинам нитро
|CPKTNWT
|Машины в округе взрываются
|XICWMD
|Весь транспорт становится прозрачным
|ZEIIVG
|Всегда зелёные светофоры
|YLTEICZ
|Появляются агрессивные водители, сбивающие всех
|LLQPFBN
|Все машины становятся розовыми
|IOWDLAC
|Все машины становятся чёрными
|RIPAZHA
|Машины при разгоне начинают взлетать
|BGKGTJH
|По городу ездят только дешёвые и медленные машины
|GUSNHDE
|По городу ездят только дорогие и быстрые машины
|JCNRUAD
|От соприкосновения с вашей машиной другой транспорт взрывается
Фото: Rockstar Games
Погода и время
|Чит-код
|Что делает
|AFZLLQLL
|Солнечная погода
|ALNSFMZO
|Облачная погода
|AUIFRVQS
|Дождливая погода
|CFVFGMJ
|Туманная погода
|MGHXYRM
|Гроза
|CWJXUOC
|Песчаная буря
|YSOHNUL
|Ускорить время
|PPGWJHT
|Ускорить геймплей
|LIYOAAY
|Замедлить время
|XJVSNAJ
|В игре всегда полночь (00:00)
|OFVIAC
|Всегда оранжевое небо
Фото: Rockstar Games
Остальные читы
|Чит-код
|Что делает
|AJLOJYQY
|Люди дерутся клюшками для гольфа
|FOOOXFT
|У всех людей появляется оружие
|SZCMAWO
|Си-Джей совершает самоубийство
|ASBHGRB
|Повсюду ходят Элвисы
|IAVENJQ
|Очень сильный удар кулаком
|CRAZYTOWN
|Все жители сходят с ума и убивают друг друга
|SJMAHPE
|Завербовать любого человека и дать ему пистолет
|BEKKNQV
|Си-Джей притягивает девушек
|AFPHULTL
|Включает тему ниндзя
|BGLUAWML
|Жители убивают друг друга ракетницами
В Vice City с читами тоже было весело
Комментарии
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