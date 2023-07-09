Бесплатные коды для игры «Мир танков» в июле 2023 года

«Мир танков» хоть и бесплатная, но без доната в игре живётся сложно. Для быстрой и комфортной прокачки нужен как минимум премиум аккаунт за деньги. Впрочем, для получения определённых бонусов не всегда нужно доставать кошелёк. Для этого существуют бонус-коды, которые раздают по большим праздникам или определённым событиям.
Мир танков
Фото: Lesta Games
Бонус-коды для «Мира танков» (в июле 2023 года)
JULY3BY — бонус-код для «Мира танков» в честь Дня независимости Республики Беларусь. Доступен начиная с 29 июня 2023 года. Будет действовать до 31 декабря. Вводится только один раз на аккаунт и только для RUBY-региона. Что даёт:
- 2D-стиль «Белорусский государственный флаг»;
- 3 дня танкового премиум аккаунта;
- 5 личных боевых задач на x5;
- 6 декалей: «Минск»;
- 6 эмблем: «Флаг Беларуси».
MTJUNEVKPLAY — бонус-код для «Мира танков», ограниченный по времени. Вводится только один раз на аккаунт и только для RUBY-региона. Что даёт:
- 1 день танкового премиум аккаунта.
EASYSTART — бонус-код для «Мира танков», ограниченный по времени. Вводится только один раз на аккаунт и только для RUBY-региона. Что даёт:
- 1 шт. «большой ремкомплект» — для активных игроков;
- премиумный танк 4-го уровня Matilda LVT — для новых игроков;
- 100-процентный экипаж для танка — для новых игроков;
- слот в ангаре — для новых игроков;
- 500 золота на аккаунт — для новых игроков.
JUNE12RU — бонус-код для «Мира танков» в честь Дня России. Вводится только один раз на аккаунт и только для RUBY-региона. Действует до 31 декабря. Что даёт:
- 2D-стиль «Триколор — Россия»;
- 3 дня танкового премиум аккаунта;
- 5 личных боевых задач на x5;
- 6 декалей: «Медведь в прыжке»;
- 6 эмблем: «Флаг России».
MT4TELEGRAM — бонус-код для «Мира танков», ограниченный по времени. Вводится только один раз на аккаунт и только для RUBY-региона. Что даёт:
- 50 золота.
Как ещё можно получить бонусы бесплатно в «Мире танков»
Получить бонусы в виде бесплатного серебра, золота, бон и прочих расходников можно и без бонус-кодов. Если вы давно не заходили в «Мир танков», то знайте: с недавних пор в игре появился ежедневный табель-календарь.
Календарь
Фото: Lesta Games
Как он работает:
- заходите в календарь по этой ссылке каждый день;
- забирайте по одной награде каждый день, просто кликнув на календарь;
- после этого зайдите в клиент игры, чтобы награда активировалась;
В день можно забрать только по одной награде. Обновление игрового дня происходит в 3:00 мск. Если вы забрали награду в календаре и не зашли в «Мир танков», то награда не активируется. Если вы пропустили день или несколько, то сможете забрать награды с того дня, на котором остановились.
Если не пропускать дни, то за месяц можно получить:
- 100 золота;
- 100 бонов;
- 25 000 серебра;
- 1000 свободного опыта;
- 3 личных резерва;
- 7 предбоевых инструкций;
- 5 единиц «малого» снаряжения;
- 3 демонтажных набора.
Как активировать бонус-коды в «Мире танков»
Активация бонус-кодов происходит двумя способами. Первый из них — это активация через лаунчер. Для начала скачайте лаунчер с официального сайта Lesta Games, если вы его никогда не устанавливали или удалили. Потом запустите его и войдите в свой аккаунт. Или зарегистрируйтесь. Нажмите на свой аватар с ником. Далее нужно прожать оранжевую кнопку с надписью: «Активировать код Lesta Games». После этого введите один из кодов.
Для второго способа не нужно запускать лаунчер. Просто пройдите на официальный сайт Lesta Games. Там войдите в свой аккаунт. После чего скопируйте один из кодов и нажмите «Активировать код».
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