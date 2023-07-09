Бесплатные коды для игры «Мир танков» в июле 2023 года

«Мир танков» хоть и бесплатная, но без доната в игре живётся сложно. Для быстрой и комфортной прокачки нужен как минимум премиум аккаунт за деньги. Впрочем, для получения определённых бонусов не всегда нужно доставать кошелёк. Для этого существуют бонус-коды, которые раздают по большим праздникам или определённым событиям.

Мир танков Фото: Lesta Games

Бонус-коды для «Мира танков» (в июле 2023 года)

JULY3BY — бонус-код для «Мира танков» в честь Дня независимости Республики Беларусь. Доступен начиная с 29 июня 2023 года. Будет действовать до 31 декабря. Вводится только один раз на аккаунт и только для RUBY-региона. Что даёт:

2D-стиль «Белорусский государственный флаг»;

3 дня танкового премиум аккаунта;

5 личных боевых задач на x5;

6 декалей: «Минск»;

6 эмблем: «Флаг Беларуси».

MTJUNEVKPLAY — бонус-код для «Мира танков», ограниченный по времени. Вводится только один раз на аккаунт и только для RUBY-региона. Что даёт:

1 день танкового премиум аккаунта.

EASYSTART — бонус-код для «Мира танков», ограниченный по времени. Вводится только один раз на аккаунт и только для RUBY-региона. Что даёт:

1 шт. «большой ремкомплект» — для активных игроков;

премиумный танк 4-го уровня Matilda LVT — для новых игроков;

100-процентный экипаж для танка — для новых игроков;

слот в ангаре — для новых игроков;

500 золота на аккаунт — для новых игроков.

JUNE12RU — бонус-код для «Мира танков» в честь Дня России. Вводится только один раз на аккаунт и только для RUBY-региона. Действует до 31 декабря. Что даёт:

2D-стиль «Триколор — Россия»;

3 дня танкового премиум аккаунта;

5 личных боевых задач на x5;

6 декалей: «Медведь в прыжке»;

6 эмблем: «Флаг России».

MT4TELEGRAM — бонус-код для «Мира танков», ограниченный по времени. Вводится только один раз на аккаунт и только для RUBY-региона. Что даёт:

50 золота.

Как ещё можно получить бонусы бесплатно в «Мире танков»

Получить бонусы в виде бесплатного серебра, золота, бон и прочих расходников можно и без бонус-кодов. Если вы давно не заходили в «Мир танков», то знайте: с недавних пор в игре появился ежедневный табель-календарь.

Календарь Фото: Lesta Games

Как он работает:

заходите в календарь по этой ссылке каждый день;

забирайте по одной награде каждый день, просто кликнув на календарь;

после этого зайдите в клиент игры, чтобы награда активировалась;

В день можно забрать только по одной награде. Обновление игрового дня происходит в 3:00 мск. Если вы забрали награду в календаре и не зашли в «Мир танков», то награда не активируется. Если вы пропустили день или несколько, то сможете забрать награды с того дня, на котором остановились.

Если не пропускать дни, то за месяц можно получить:

100 золота;

100 бонов;

25 000 серебра;

1000 свободного опыта;

3 личных резерва;

7 предбоевых инструкций;

5 единиц «малого» снаряжения;

3 демонтажных набора.

Как активировать бонус-коды в «Мире танков»

Активация бонус-кодов происходит двумя способами. Первый из них — это активация через лаунчер. Для начала скачайте лаунчер с официального сайта Lesta Games, если вы его никогда не устанавливали или удалили. Потом запустите его и войдите в свой аккаунт. Или зарегистрируйтесь. Нажмите на свой аватар с ником. Далее нужно прожать оранжевую кнопку с надписью: «Активировать код Lesta Games». После этого введите один из кодов.

Для второго способа не нужно запускать лаунчер. Просто пройдите на официальный сайт Lesta Games. Там войдите в свой аккаунт. После чего скопируйте один из кодов и нажмите «Активировать код».

Мы обязательно обновим этот материал, если за июль появятся новые коды.