Рассказываем, чем же игра смогла заворожить больше главных блокбастеров года.

Новый хит Steam: чем удивляет Dave the Diver и как играть в России

2023-й становится годом крутых инди. Сотни тысяч до сих пор сходят с ума от BattleBit Remastered, которая обошла по популярности Battlefield 2042, а теперь Steam разрывает Dave the Diver.

Первое место в чарте продаж, 95% положительных отзывов, единовременный онлайн в 100 тысяч геймеров — такие успехи не снились даже блокбастерам вроде ремейка Dead Space. Но в чём секрет Dave the Diver?

Видео доступно на YouTube-канале MINTROCKET. Права на видео принадлежат MINTROCKET.

Купить Dave the Diver в России

Игра официально не продаётся в России (и на Украине), причины неизвестны, однако пользователи из других регионов Steam (Турция, США, Казахстан) могут приобрести игру от 650 до 1100 рублей в зависимости от региона.

Это отличный рогалик

Dave The Diver рассказывает об уникальном месте посреди океана, которое меняется каждый день. Опуститесь под воду сегодня и увидите зелёные водоросли, мирных рыб и пару уютных пещер. Но уже завтра найдёте там новую локацию с вычурными растениями и зубастыми хищниками.

Это ли не идеальный уголок для открытия суши-бара? Всё же меню будет постоянно обновляться и удивлять посетителей.

Добыча ингредиентов — одна из главных механик. Герой регулярно погружается на глубину, исследует новые территории и охотится. В этот момент игра становится рогаликом: следите за запасом кислорода, берегите место в сумке для ценной рыбы, сражайтесь с хищниками, решайте головоломки и повторяйте процесс.

Дэйв отправился за рыбой Фото: MINTROCKET

Со временем дайвер купит объёмные кислородные баллоны, раздобудет убойное оружие и расширит инвентарь. Всё это время исследование становится интереснее и опаснее. На пути встанут грозные боссы, на дне найдётся прекрасный город с морским народом, а новые биомы удивят, например, кромешной тьмой.

Разнообразие рыб, локаций и инструментов делает Dave the Diver прекрасным рогаликом. Конечно, новинка уступает классике жанра вроде Dead Cells и Hades, но всё равно здорово развлекает.

Местная Атлантида Фото: MINTROCKET

Из океана — в суши-бар

Днём Дэйв охотится, а по вечерам управляет суши-баром. Поначалу заведение захудалое: клиентов мало, еда простая, персонала не хватает. Но в ваших силах всё изменить! Если добудете крутые ингредиенты, составите толковое меню и хорошо всех обслужите, заработаете много денег. Они пригодятся, чтобы нанять официантов, улучшить помещение или прокачать гарпун для следующей охоты.

Симулятор управленца полон любопытных механик. Кто-то заказал чай? Примите заказ и правильно заварите напиток. Шеф-повар приготовил блюдо? Быстро подайте его посетителю. Зал пустой? Закажите рекламу на телевидении. Людей, наоборот, слишком много? Срочно нужен второй повар, ведь в одиночку шеф всех не обслужит.

Хлопотать об этих мелочах приятно. Всё же игра заваливает задачами и держит в тонусе, но никогда не нервирует. Время истекает, недовольные клиенты уходят, а ты всё равно расслабляешься. К тому же результаты стараний видишь сразу: ещё недавно кафе разваливалось, однако теперь превращается в рай на земле.

Коктейли готовятся через мини-игру Фото: MINTROCKET

Десятки других механик

Подводная охота и управление рестораном тесно связаны. Удачно спустились под воду? Это приведёт суши-бар к успеху. Ошиблись на смене и распугали всех клиентов? Теперь не хватит денег на улучшения. Но не думайте, что Dave The Diver удивляет только этими механиками! В новинке десятки других занятий, которые влияют на жизнь героя.

Найдите камеру, снимите подводную достопримечательность и получите награду. Сходите на гонку морских коньков и поставьте деньги на своего фаворита. Загляните на концерт и станцуйте с помощью QTE. Попадите в визуальную новеллу и раскройте предысторию важных персонажей. Это лишь малая часть возможностей, которые вас удивят.

Увы, не все механики действительно увлекают. Чего только стоит нудный стелс, где Дэйв сидит за коробками и обходит вооружённых парней. Но игра в прятки быстро заканчивается, а другие активности неплохо развлекают.

Пусть победит быстрейший Фото: MINTROCKET

Красиво и душевно

Художники давно доказали, что пиксели бывают красивыми. Взять хотя бы Songs of Conquest, где разглядывать хотелось каждое здание. В Dave the Diver похожая ситуация: все локации полны деталей, цветовая гамма идеальна, а кат-сцены запредельно стильные.

Добавьте сюда медитативный саунд и трогательный сюжет о мечте, которая никогда не умирает. В итоге получите одну из самых расслабляющих и приятных игр за последние годы.

Просто, но со вкусом Фото: MINTROCKET

Стоит играть?

Dave The Diver напоминает легендарную Stardew Valley. Поначалу видишь простую игру с банальными механиками и примитивным визуалом, но со временем подмечаешь обилие механик, восхищаешься их взаимосвязью и уже не можешь оторваться от прохождения. Поэтому, если устали от блокбастеров и ищете уютную игру, присмотритесь к Dave the Diver.