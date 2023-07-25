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«Барби», «Оппенгеймер», «Миссия невыполнима 7» в России: когда покажут в кино, выход в онлайне, дата выхода

«Барби» и «Оппенгеймер»: когда фильмы начнут показывать в России
Михаил Шевкун
«Барби» и «Оппенгеймер» в России
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Киносети планируют запустить ленты уже в августе.

Последний год, несмотря на уход всех крупных голливудских студий, все блокбастеры показывали в российских кинотеатрах благодаря стараниям серых дистрибьюторов — в первую очередь компании WesternRus. Однако в июне она приостановила свою деятельность из-за пиратства и конкуренции с озвучкой Red Head Sound.

В итоге в России резко перестали показывать новинки — прямо перед выходом кинотеатры не получили «Трансформеров 7», «Флэша» и последующие новинки, включая чрезмерно популярные «Оппенгеймера» и «Барби». Показы стали запускать только после того, как фильмы появились в онлайне.

В случае «Барби», «Оппенгеймера» и «Миссии невыполнима 7» выхода в онлайне придётся ждать очень долго:

  • у экшена Тома Круза премьера 10 октября;
  • у «Оппенгеймера» – не меньше 100 дней (то есть в лучшем случае в конце октября);
  • у «Барби» похожая ситуация — особенно учитывая огромные сборы по всему миру.

Однако для поклонников кинематографа из России есть хорошие новости: как минимум две киносети («Киноквартал» и «Гранд Синема») планируют начать показ «Барби» и «Оппенгеймера» уже в августе — за два-три месяца до премьеры в онлайне. Более того, «Гранд Синема» вообще не исключает старт «через пару недель».

Никаких деталей того, как это планируют реализовать, ещё нет. Возможно, нашёлся новый поставщик или WesternRus потихоньку решила возобновить показ фильмов. Ориентировочно мы сможем посмотреть на фильмы в августе — мы будем держать вас в курсе событий.

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Теги Чемп.Play Кино и сериалы •••

Заглавное фото: CHUCK KERR, WB, Universal

Источник: «Чемпионат»

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