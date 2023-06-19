В России остановили выпуск новых фильмов из Голливуда

Российские кинотеатры могут остаться без новых релизов голливудских блокбастеров. Компания, предоставлявшая ключи на локализованный контент, решила приостановить свою деятельность на неопределённый срок из-за высокого уровня пиратства. Об этом сообщает издание «Профисинема», ссылаясь на закрытый телеграм-канал подрядчика.

Поставка фильмов из СНГ в Россию осуществлялась при помощи «Телеграма»: компания передавала кинотеатрам ключи на недельный показ. Стоимость подобных ключей в среднем составляла 100 тысяч рублей в период «премьеры». От недели к неделе цена пропорционально снижалась в зависимости от актуальности и свежести контента.

Однако и эта схема, кажется, оказалась невыгодной для дистрибьюторов. Отмечается, что российские кинотеатры занимаются пересъёмкой релизов и их несанкционированным распространением на территории страны. Также пираты обращают внимание на низкую окупаемость релизов и малую стоимость продажи ключа на один зал.

Анонимный источник в кинотеатральном сообществе подтвердил, что борьба пиратов за российский кинорынок продолжается уже не один месяц. Серьёзную конкуренцию казахской компании составила отечественная студия дубляжа Red Head Sound, и их первым шагом стал демпинг. WesternRus сперва предложила систему скидок для постоянных клиентов, но в итоге не выдержала конкуренции.

Укрепляют позиции Red Head Sound и зрители, привыкшие к определённым голосам российских актёров. Они требуют показывать картины с качественной русской озвучкой. Студия как раз позиционирует себя как «команда профессиональных актёров дубляжа, режиссёров, звукорежиссёров и переводчиков», многие сотрудники которой раньше трудились в профессиональных компаниях озвучания.

Пока неясно, как из этой ситуации выйдут небольшие российские киносети, привыкшие показывать в стране голливудские новинки спустя неделю после мировой премьеры. Так, некоторые компании уже начали переносить релизы «Трансформеров» и «Флэша» без предупреждения — возможно, это только начало.