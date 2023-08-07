Baldur's Gate 3 стала одной из лучших игр в истории. Эталон жанра RPG

Вряд ли кто-то сомневался в успехе Baldur's Gate 3 — но вряд ли кто-то предполагал, насколько же успешной окажется новинка. За первые дни игра уже установила массу рекордов в Steam, войдя в десятку самых успешных игр по онлайну за всю историю. Одновременно онлайн был выше 800 тысяч человек.

Подобные результаты неспособны показать даже самые крутые релизы, за исключением Hogwarts Legacy (879 тыс.), Elden Ring (953 тыс.) и Cyberpunk 2077 (1,05 млн). А тут вроде бы нишевая игра для ПК, продолжающая серию 20-летней давности. Что же такого крутого в Baldur's Gate 3?

Мы решили не делать классический обзор — на это уйдёт очень много времени, а многим наверняка интересно понять, нужно ли играть вот именно сейчас, потому что буквально все говорят про Baldur's Gate 3

Игра-событие

Масштабы запуска можно сопоставить с новинками Rockstar — GTA 5 или Red Dead Redemption 2. Игра, о которой говорят абсолютно все. Игра, в которой проводят время абсолютно все. Если хотите прикоснуться к культурному феномену, то в Baldur's Gate 3 просто обязательно сыграть.

Причём обсуждение завязано не на «а как тебе вот этот момент?» — как раз наоборот. Каждое прохождение Baldur's Gate 3 уникально за счёт умений героев, выборов действий, стечения обстоятельств и тому подобное. Вводные те же, но как всё пойдёт потом, уже сильно отличается.

Люди делятся креативными решениями головоломок (собрать из 150 ящиков лестницу, чтобы попасть наверх закрытой цитадели), нетривиальным стечением событий и тому подобное. У каждого своя история.

Изометрическая RPG теперь выглядит так Фото: Larian

Глубокая и дорогая RPG

За последние лет 10 ролевые игры поделились на два лагеря: кинематографичные и неглубокие (Dragon Age Inquisition, Mass Effect Andromeda, «Ведьмак 3: Дикая охота», Cyberpunk 2077) и нишевые и продуманные (Divinity: Original Sin, Pillars of Eternity). Золотой середины не было — до сегодняшнего дня.

Baldur's Gate 3 поразительным образом сочетает невероятную глубину с простотой в освоении — однако при этом она не становится простой, даже наоборот, разработчики остаются верны себе и продолжают напирать на особенности жанра, а не отказываются от них в попытке погнаться за большой аудиторией (как это делали BioWare и CD Projekt RED).

Описать Baldur's Gate 3 предельно просто — это постановка Dragon Age Origins с геймплеем в духе XCOM, где все ваши действия имеют последствия. Из одной ситуации можно выйти 20 разными способами, а каждые из этих 20 способов имеют ещё 20 вариантов развития событий.

Baldur's Gate 3 — самое близкое к ощущению от настоящих настольных «Подземельев и драконов».

Паладин-бард: его язык такой же длинный, как и хвост Фото: Larian

Играть можно с друзьями

В Baldur's Gate 3 предусмотрен кооператив — играть можно с одним, двумя и даже тремя друзьями. В таком случае у каждого под управлением будет свой персонаж. Другие игроки также смогут принимать полное участие в происходящем: общаться с героями, выполнять задания, сражаться.

Причём нельзя сказать, что в BG3 определённо лучше играть в одиночку или с друзьями — это просто разные впечатления. Лучше попробовать и так, и так. Когда вы играете один, вы больше контролируете происходящее, тогда как с друзьями уже возникает больше неожиданных ситуаций.

Larian Studios теперь в лиге лучших игровых разработчиков

10 лет назад студия Larian была на грани выживания. В попытке остаться на плаву в студии решили сделать бескомпромиссную игру — ту, в которую сотрудники компании сами хотят поиграть. Так получилась бюджетная, но интересная и полюбившаяся Divinity: Original Sin. После студия закрепила успех с громким сиквелом.

Baldur's Gate 3 стала третьей игрой Larian после ренессанса — и, несмотря на любовь среди поклонников, студия не сидела сложа руки. Она продолжала развивать своё видение ролевого жанра, добавив ко всей глубине ещё и красивую обёртку. Просто представьте постановку Mass Effect 2 и глубину Fallout 2, только в Baldur's Gate 3 постановка круче, а геймплей — ещё вариативнее.

В современном мире Baldur's Gate 3 выглядит чужеродно: издатели продолжают делать упор на стерильные «конфетки» без глубины, оберегая каждый шаг игроков сотнями часов тестирований. Разработчики BG3 не боятся дать массу инструментов для взаимодействия с миром.

Сколько-сколько вариантов диалогов? Фото: Larian

Baldur's Gate 3 — круто

Если говорить в целом, то BG3 получилась концетрированной видеоигрой. Это не набор роликов между сражениями, это не «интерактивное кино». Тут геймплей на повествование, а повествование — на геймплей. Подобных игр за всю историю выходило очень мало, и вот появилась ещё одна.

Сейчас Baldur's Gate 3 доступна только на ПК: на PS5 и Mac она выйдет 6 сентября, а потом «когда-нибудь» на Xbox Series — разработчики надеются успеть до конца 2023 года, но ничего не обещают.