Как купить Baldur’s Gate 3 в России на ПК и PS5

Одна из самых амбициозных ролевых игр десятилетия Baldur’s Gate 3 выходит сегодня на ПК. Проект провёл в раннем доступе Steam почти три года — всё это время разработчики собирали обратную связь от поклонников, занимались его тестированием и полировкой.

Baldur's Gate 3 официально выходит в России и доступна в российском Steam, однако пополнять счёт всё ещё приходится обходными путями.

Версии Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 продаётся в двух изданиях:

стандартное издание — только Baldur’s Gate 3 (3 августа на ПК, 6 сентября на PS5);

— только Baldur’s Gate 3 (3 августа на ПК, 6 сентября на PS5); издание Deluxe — игра Baldur's Gate 3, доступ к первому акту за 72 часа до выхода на PS5, набор песен барда Divinity, эксклюзивное оформление для кубиков, набор «Сокровища Ривеллона», кошель искателя приключений и дополнительные цифровой саундтрек, артбук и карточки персонажей.

Если вы покупали игру в раннем доступе на ПК, то все бонусы из издания Deluxe получите бесплатно, кроме раннего доступа — на ПК игра выходит одновременно, независимо от издания.

Состав издания Deluxe Фото: PS Store

Как купить Baldur’s Gate 3 на ПК в России

Подарок в Steam

Самый простой способ приобрести Baldur’s Gate 3 на ПК — обратиться к помощи маркетплейсов. К примеру, в сервисе Plati.Market есть множество продавцов, которые вышлют копию игры на ваш аккаунт в Steam в виде подарка. В среднем наценка на подобную услугу составляет 500 рублей.

Для этого достаточно оплатить товар, добавить в друзья в Steam аккаунт продавца, после чего бот автоматически отправит Gift с игрой. Перед покупкой обязательно ознакомьтесь с рейтингом продавца и описанием товара, поскольку получить подарок с игрой можно на аккаунты не всех регионов Steam.

Самое популярное предложение по покупке Baldur's Gate 3 Фото: Plati

Пополнение кошелька через QIWI

Несмотря на то что 26 июля ЦБ ввёл ряд ограничений в отношении QIWI, геймеры всё равно могут с его помощью пополнять свой аккаунт в Steam. Если регион вашего профиля российский, то для покупки игры понадобится карта любого банка и кошелёк QIWI.

Так выглядит страница с пополнением Фото: Qiwi

Перечисляем средства с карты на QIWI, заходим в кошелёк и в поисковой строке пишем Steam. Далее кликаем на его иконку и заполняем форму: логин вашего аккаунта и необходимую сумму. Деньги поступят на кошелек Steam в течение минуты. Комиссия составляет около 9–10%.

Если в качестве региона у вас выбран Казахстан, то в QIWI необходимо сделать следующее: нажать на «профиль», далее «настройки», далее «счёт по умолчанию», далее «открыть счёт» и выбрать казахские тенге.

Пополнение Qiwi с карты российского банка Фото: Qiwi

Затем пополняем новый счёт картой российского банка. Учтите, что сумма до 2000 рублей облагается комиссией, а актуальный курс можно увидеть рядом справа в нижнем углу. Средства зачислятся в течение нескольких минут.

Потом в поисковой строке также пишем Steam и кликаем на «Steam (Казахстан)». Вводим логин аккаунта, нужную сумму и подтверждаем перевод. Деньги также придут в течение минуты. Правда, здесь стоит обратить внимание, что Steam при конвертации валюты из тенге в рубли использует собственный курс.

Поэтому сумма пополнения может оказаться меньше. Чтобы не прогадать, советуем переводить деньги на Qiwi с запасом в несколько сотен рублей. В таком случае вы наверняка сможете покрыть комиссию.

В казахском регионе Steam цена Baldur's Gate 3 составляет 14 000 тенге (примерно 2860 рублей).

Как купить Baldur’s Gate 3 на PS5 в России

Через Турцию

Купить Baldur’s Gate 3 на PS5 будет сложнее, чем на ПК, однако способы всё равно есть. Как обычно, выгоднее покупать игру в турецком PS Store через биржу Binance и виртуальную карту OlduBil. Подробную инструкцию можно найти по этой ссылке. Учитывайте, что теперь OlduBil берёт комиссию в 9,3% при пополнении счёта.

Если вы хотите максимально сэкономить время, то придётся снова вернуться к маркетплейсам. На всё том же Plati.Market делаем поисковой запрос «турецкий аккаунт PSN». После этого появятся множество продавцов, готовых создать вам турецкий профиль за символическую сумму в 100–200 рублей.

Не переживайте, после покупки никто не сможет узнать данные вашего аккаунта: для этого необходимо изменить почту и пароль. Далее через поиск ищем продавца, который купит вам игру.

Продавцы, готовые купить игру на ваш турецкий аккаунт Фото: Plati

Для совершения сделки необходимо указать данные своего аккаунта, название проекта и заплатить его стоимость по указанному продавцом курсу рубля к лире. В таком случае наценка будет немного выше, но зато вам не придётся совершать никаких дополнительных манипуляций с Binance и OlduBil.

В турецком PS Store стандартное издание Baldur’s Gate 3 обойдётся в 699 лир (около 2450 рублей без учёта комиссий), а за издание Utlimate придётся выложить 799 лир (около 2800 рублей без учёта комиссий).

Через США, Британию или другие страны

В более популярных регионах PlayStation игры можно покупать с помощью карточек оплаты валюты: не придётся утруждаться криптобиржей или виртуальными счетами, можно просто приобрести карты оплаты на нужную сумму. К примеру, в США обычное издание Baldur's Gate 3 стоит $ 70 — 6600 рублей по курсу.

На криптобиржах карты оплаты можно приобрести по курсу почти один к одному, однако на том же маркетплейсе Plati.ru подобные карты оплаты продают даже ниже официального курса — к примеру, карту на $ 100 можно взять за 8900 рублей, хотя по курсу это примерно 9400 рублей.