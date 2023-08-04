Советы для Baldur's Gate 3: что нужно знать перед началом игры

Долгожданная Baldur's Gate 3 наконец-то вышла: спустя почти три года публичного тестирования в раннем доступе и порядка шести лет общей разработки. Однако важно понимать, что новинка — комплексная и глубокая ролевая игра, где есть сотни вариантов взаимодействия с миром.
Мы подготовили несколько советов для начинающих игроков, которые должны помочь при знакомстве с Baldur's Gate 3.
Постоянно сохраняйтесь
В Baldur's Gate 3 умереть можно от чего угодно — особенно в начале игры, когда вообще не понимаешь, что происходит и только пытаешься понять, что за игра перед тобой. Именно поэтому лучше постоянно сохраняться, чуть ли не каждую минуту, чтобы всегда была возможность отстраниться и вернуться на более выгодное время.
Одна из особенностей BG3 — открытость. Пройти многие моменты можно десятками способов, где-то в диалоге обмануть или очаровать, где-то открытым боем, где-то скинуть статую на врагов (а иногда на себя, потому что виртуальные кубики пошли против игрока), где-то разлить масло и поджечь (случайно спалив половину своих героев) — и тому подобное. Лучше постоянно экспериментировать, но иметь шанс вернуться, чем жалеть о своих решениях или вообще уничтожить всех, потеряв несколько часов геймплея.
Не пытайтесь разом понять всё
Если вы вообще не знакомы с «Подземельями и драконами», то не надо пытаться сразу же погрузиться в попытке понимать абсолютно всё. Расстановку сил, происходящее в мире, расы и их предыстории, все геймплейные особенности. Относитесь к Baldur's Gate 3 проще — да, это часть огромного бренда, но вам это ничего не даст. Скорее, даже наоборот.
Baldur's Gate 3
Фото: Larian
Следите за напарниками
Под вашим управлением всегда будет ещё несколько персонажей — не разбегайтесь, а старайтесь держаться достаточно близко друг к другу. Разойтись можно как по случайности (герои могли просто остаться где-то позади, а вы не обратили внимания), так и специально.
Иногда разделяться действительно важно, поскольку какие-то герои имеют уникальные умения, которые могут помочь преодолеть препятствия каким-то креативным путём. В такие моменты стоит внимательно оставлять остальных персонажей, чтобы на них случайно не набрели какие-нибудь неприятности.
Постоянно экспериментируйте
Baldur's Gate 3 не просто позволяет творчески подходить к выполнению целей, она максимально поощряет это. Если вы смогли придумать какое-то необычное решение задачи, будь то бой или проникновение на территорию, очень вероятно, что подобное действительно можно реализовать — обязательно пробуйте всё.
Это же касается классов и прокачки — пробуйте что-то новое, потому что даже при неудачном выборе вы в любой момент можете за скромную плату перераспределить умения.
Baldur's Gate 3
Фото: Larian
Ищите «Вдохновение»
Очень важным параметром в Baldur's Gate 3 стало «Вдохновение» (не путать с «Одобрением»). Оно позволяет повторно кинуть виртуальный кубик, когда не получилось пройти проверку по скиллу. Увеличивать «Вдохновение» можно, когда главный герой делает нечто (в диалоге или действии), которое как-то соприкасается с верой или прошлым союзников.
К примеру, беспризорников вдохновляет, когда вы вступаетесь за бедных и угнетённых, тогда как дворяне довольствуются высокомерными и снобистскими выборами.
Общайтесь с компаньонами
Старайтесь чаще общаться с союзниками — как во время путешествия по миру, так и в собственном лагере. Герои могут раскрыться с неожиданных сторон и рассказать что-то интересное — всё это поможет во время прохождения BG3. Перед сном в лагере обязательно поговорите с друзьями, это также поможет избежать ситуаций, когда ваши действия могут идти вразрез с верой компаньонов.
Вариантов в диалогах всегда предостаточно
Фото: Larian
Следите за окружением
Создатели Baldur's Gate 3 съели собаку на взаимодействии геймплея с миром: всегда обращайте внимание на окружающую среду. Противник стоит у уступа? Скинь его. Группа противников стоит рядом? Облейте их водой или маслом, а потом ударьте молнией или подожгите. Берите стулья, мебель и камни — их также можно использовать в своих интересах. Выстраивать баррикады, кидаться, обманывать.
Baldur's Gate 3
Фото: Larian
Харизма мощнее меча
Длинный язык главного героя может не только открыть новые пути, но и позволит избежать множества бед. При высоком уровне харизмы или очарования игроки могут убедить противников не оголять ножны и разойтись миром.
Можно общаться и с крысой
Фото: Larian
Другие советы
- Читайте описание умений и заклинаний, чтобы случайно не оказаться в неловкой ситуации.
- Следите за статус-эффектами как своих героев, так и противников, это может помочь значительно изменить обстановку в бою.
- Забирайте абсолютно всё, что найдёте — и постоянно ищите трупы и сундуки.
- В боях чаще планируйте, как бы нанести урон сразу по нескольким противникам разом — для этого используйте хитрость, заклинания, обманы, чтобы враги чаще стояли близко друг к другу.
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