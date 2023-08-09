Вспоминаем Леонида Володарского: каким мы запомнили легендарный голос в фильмах и играх

Лицензионных фильмов с хорошим дубляжом в 90-е не хватало. Всё же официальные кассеты дорого стоили и мало где продавались, а «пиратки» отдавали за копейки на каждом рынке. Порой на таких кассетах была запись из кинотеатра, где перед камерой ходили люди, а оператор засыпал и снимал всё, кроме экрана.

Смотреть такое было нормой — особенно если фильм перевёл и озвучил Леонид Володарский, самый известный голос 90-х. Его фразы становились мемами, а гнусавая манера речи запоминалась. Неудивительно, что новость о смерти Володарского от болезни многих огорчила.

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Какие фильмы озвучивал Володарский?

В каждой озвучке Леонида хватало запоминающихся моментов. Взять хотя бы «Терминатора», который в версии Володарского стал «Киборгом-убийцей». Фильм начинался с легендарного вступления: «И восстали машины из пепла ядерного огня, и пошла война на уничтожение».

Если скопируете эту фразу в поисковик, найдёте тысячи мемов и роликов про сбои машин. Рука-манипулятор на заводе сделала что-то не так? Значит, она «восстала из пепла»!

Видео доступно на YouTube-канале Sedoy Zloy. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Об этой озвучке не забывают до сих пор. К примеру, в Atomic Heart герой спускается в научный комплекс и встречает там робота Вовчика, добивающего учёных. Догадываетесь, что сказал майор Нечаев? Конечно же, ту самую фразу Володарского.

Видео доступно на YouTube-канале akiyoro. Права на видео принадлежат Mundfish.

Ещё одним мемом стали «Люди Икс», внезапно превратившиеся в «Радиоактивных людей». Отдельно досталось Джубили и Шельме, которые стали Юбилеем и Бандитом. Неудивительно, что заставку мультика используют для мема «Когда год ходил на английский и мама просит что-нибудь перевести».

Многие познакомились со «Звёздными войнами» именно в гнусавом переводе. Володарский отличился описанием Вейдера. «Повелитель злых сил Дарт Вадер, обуянный идеей найти молодого Скайоукера, послал тысячи автоматических разведчиков в самые дальние уголки космоса».

Видео доступно на YouTube-канале leonepein. Права на видео принадлежат Disney.

Также Володарский озвучил «Немезиду», превратившуюся в любимых им «Киборгов», и тысячи других фильмов вроде «Рокки», «Безумного Макса» и «Биттлджуса».

Видео доступно на YouTube-канале motomaniak1964. Права на видео принадлежат Imperial Entertainment,.

Любопытно, что в нулевые рынок изменился: лицензии стали доступнее, а качество дубляжа выросло. Вот только популярности Володарский не растерял. К примеру, в 2005-м он по личной просьбе Лукьяненко переделал «Ночной дозор» в юмористический «Ночной базар». А в 2015-м фанаты собрали денег и наняли Володарского для переозвучки «Кунг Фьюри» своим фирменным голосом.

Видео доступно на YouTube-канале Retrowave.ru Radio. Права на видео принадлежат Algoryx Simulation.

К слову, в 90-е ходили слухи, что Володарский специально меняет голос, чтобы его не вычислили сотрудники ФСБ. На деле бедняга просто дважды ломал нос: сначала в аварии, потом в драке. Вот почему он так говорит.

Чем ещё занимался Володарский?

Володарский был талантливым человеком. К примеру, первые фразы на английском он произнёс уже в четыре года. Неудивительно, что после школы он поступил в институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Там он выучил ещё и французский, испанский, итальянский языки.

После обучения Володарский работал в институтах, а затем взялся за переводы. Он был одним из первых специалистов, переводивших на русский книги Стивена Кинга и Джерома Сэлинджера.

Также Володарский снял телепередачу «Разведка, о которой знали немногие», написал серию книг «Снег» из Центральной Америки», вёл авторские программы на радио «Говорит Москва», «Русская служба новостей» и «Маяк». Фанаты игр знают легенду по озвучке The Suffering.

Видео доступно на YouTube-канале Vivian Cels. Права на видео принадлежат Midway Games.

Какие переводы Володарского запомнились вам? Расскажите в комментариях!