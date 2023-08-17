Все подробности Call of Duty Modern Warfare 3: как легендарный шутер вернётся в 2023 году

17 августа состоялась премьера новой Call of Duty: Modern Warfare 3 — неожиданного прямого продолжения прошлогодней Modern Warfare 2. Издатель Activision поделился массой подробностей, показал первые кадры и раскрыл сюжетную завязку сиквела.

«Чемпионат» рассказывает всё самое важное про новый «Зов долга».

О чём Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023)

Сюжет останется верен оригинальной трилогии Modern Warfare: националист Владимир Макаров вновь попытается развязать Третью мировую войну. Для этого он с помощью ЧВК украл канистры с газом, которые планирует использовать для стравливания сверхдержав друг с другом.

Сюжетная кампания будет верна кинематографическим корням серии, но также предложит уникальный тип «открытых миссий» — где цели можно выполнять в произвольном порядке и разными способами. Для этого даже вернут Верданск из первой Warzone. Соотношение линейных и свободных миссий — примерно 50 на 50.

Трейлер Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023)

Мультиплеер Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023)

За разработку Modern Warfare 3 отвечает студия Sledgehammer при поддержке Infinity Ward (авторы Modern Warfare 2019 и Modern Warfare 2). Команда третьей части внесёт значительные изменения в сетевую составляющую — и все они должны понравиться поклонникам.

16 карт на старте продаж — все ремейки из Modern Warfare 2 (2009).

3 карты для «Наземных войн»

1 карта для режима «Война».

Вернут голосование за следующую карту и классическую мини-карту.

Увеличат здоровье до 150 единиц (как было в Black Ops 4).

Дадут отменять скольжение (слайд кэнсел), отменять перезарядку, стрелять во время начала и сразу после окончания скольжения.

Перки превратятся в экипировку (перчатки, обувь, шлем, жилет), но будут работать сразу с начала матча.

Call of Duty: Modern Warfare 3 Фото: Activision

Список карт для мультиплеера Modern Warfare 3 (2023)

Afghan

Derail

Estate

Favela

Highrise

Invasion

Karachi

Quarry

Rundown

Rust

Scrapyard

Skidrow

Sub Base

Terminal

Underpass

Wasteland.

В течение года после выпуска для MW3 также выпустят не меньше 12 новых карт — это уже будут не ремейки, а именно новые локации.

Узнаёте карту? Фото: Activision

Перенос экипировки в Modern Warfare 3

Впервые в истории Call of Duty игроки смогут перенести свою экипировку (скины, оперативников, оружие и тому подобное) в новую часть — это случится со стартом первого сезона MW3. По слухам, 5 декабря.

Зомби в Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023)

Впервые в истории подфраншизы Modern Warfare появятся «Зомби» — за разработку традиционно отвечает студия Treyarch. Разработчики обещают самый масштабный режим в истории Call of Duty.

Скриншоты Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty: Modern Warfare 3 Фото: Activision

Call of Duty: Modern Warfare 3 Фото: Activision

Call of Duty: Modern Warfare 3 Фото: Activision

Call of Duty: Modern Warfare 3 Фото: Activision