Все подробности Call of Duty Modern Warfare 3: как легендарный шутер вернётся в 2023 году

17 августа состоялась премьера новой Call of Duty: Modern Warfare 3 — неожиданного прямого продолжения прошлогодней Modern Warfare 2. Издатель Activision поделился массой подробностей, показал первые кадры и раскрыл сюжетную завязку сиквела.
«Чемпионат» рассказывает всё самое важное про новый «Зов долга».
- О чём Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023)
- Трейлер Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023)
- Мультиплеер Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023)
- Список карт для мультиплеера Modern Warfare 3 (2023)
- Перенос экипировки в Modern Warfare 3
- Зомби в Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023)
- Скриншоты Call of Duty: Modern Warfare 3
О чём Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023)
Сюжет останется верен оригинальной трилогии Modern Warfare: националист Владимир Макаров вновь попытается развязать Третью мировую войну. Для этого он с помощью ЧВК украл канистры с газом, которые планирует использовать для стравливания сверхдержав друг с другом.
Сюжетная кампания будет верна кинематографическим корням серии, но также предложит уникальный тип «открытых миссий» — где цели можно выполнять в произвольном порядке и разными способами. Для этого даже вернут Верданск из первой Warzone. Соотношение линейных и свободных миссий — примерно 50 на 50.
Трейлер Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023)
Мультиплеер Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023)
За разработку Modern Warfare 3 отвечает студия Sledgehammer при поддержке Infinity Ward (авторы Modern Warfare 2019 и Modern Warfare 2). Команда третьей части внесёт значительные изменения в сетевую составляющую — и все они должны понравиться поклонникам.
- 16 карт на старте продаж — все ремейки из Modern Warfare 2 (2009).
- 3 карты для «Наземных войн»
- 1 карта для режима «Война».
- Вернут голосование за следующую карту и классическую мини-карту.
- Увеличат здоровье до 150 единиц (как было в Black Ops 4).
- Дадут отменять скольжение (слайд кэнсел), отменять перезарядку, стрелять во время начала и сразу после окончания скольжения.
- Перки превратятся в экипировку (перчатки, обувь, шлем, жилет), но будут работать сразу с начала матча.
Call of Duty: Modern Warfare 3
Фото: Activision
Список карт для мультиплеера Modern Warfare 3 (2023)
- Afghan
- Derail
- Estate
- Favela
- Highrise
- Invasion
- Karachi
- Quarry
- Rundown
- Rust
- Scrapyard
- Skidrow
- Sub Base
- Terminal
- Underpass
- Wasteland.
В течение года после выпуска для MW3 также выпустят не меньше 12 новых карт — это уже будут не ремейки, а именно новые локации.
Узнаёте карту?
Фото: Activision
Перенос экипировки в Modern Warfare 3
Впервые в истории Call of Duty игроки смогут перенести свою экипировку (скины, оперативников, оружие и тому подобное) в новую часть — это случится со стартом первого сезона MW3. По слухам, 5 декабря.
Зомби в Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023)
Впервые в истории подфраншизы Modern Warfare появятся «Зомби» — за разработку традиционно отвечает студия Treyarch. Разработчики обещают самый масштабный режим в истории Call of Duty.
Скриншоты Call of Duty: Modern Warfare 3
Call of Duty: Modern Warfare 3
Фото: Activision
Call of Duty: Modern Warfare 3
Фото: Activision
Call of Duty: Modern Warfare 3
Фото: Activision
Call of Duty: Modern Warfare 3
Фото: Activision
Call of Duty: Modern Warfare 3
Фото: Activision
- 17 августа 2023
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