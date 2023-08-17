Стартовали предзаказы Call of Duty: Modern Warfare 3 — в Турции игра стоит 2000 лир

Сегодня, 17 августа, компания Acctivision открыла предзаказы на шутер Call of Duty: Modern Warfare 3. Оформить предварительную покупку игры можно в ряде цифровых магазинов: Steam, Battle.net, PS Store и Microsoft Store.

Фото: SteamDB

Правда, цены на неё кусаются во всех регионах. К примеру, в Турции за игру просят 1999 лир, в Аргентине — 20 000 песо, в Казахстане — 32 999 тенге, а в США — $ 70. В России Call of Duty: Modern Warfare 3 официально не продаётся.

Если переводить стоимость шутера с разных валют на российскую, то со всеми комиссиями и переплатами приобретение тайтла обойдётся в 6-7 тысяч рублей. Если вы захотите купить расширенное Vault-издание, то в таком случае цена составит уже приблизительно 10 тысяч рублей.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится 10 ноября на ПК и консолях.