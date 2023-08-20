Каким получился «Синий Жук»: новый фильм DC опять сразу забудут

За последние годы DC выпустила множество фильмов, от которых ждали прорыва. Увы, ни один из них не выстрелил. «Чёрный Адам» не изменил иерархию, «Шазам 2» не понравился даже фанатам первой части, «Флэш» просто громко провалился.

Надежда пришла откуда не ждали. Изначально «Синий Жук» казался неизбежным провалом, но первые отзывы впечатлили. Зрители сравнивали новинку с «Железным человеком» и рассыпались в комплиментах. Неужели DC наконец воспряла?

К сожалению, нет.

«Синий Жук»: где смотреть?

В России никаких показов в кинотеатрах не ожидается. Придётся ждать премьеры в онлайне — скорее всего, это случится не раньше конца сентября…

Видео доступно на YouTube-канале «Киноафиша Трейлеры». Права на видео принадлежат Warner Bros.

Банальная история о семье и запредельной удаче

Хайме Рейес — обычный мексиканский парень, который закончил учёбу и вернулся на родину. Он думал, что диплом гарантирует крутую карьеру, но реальность оказалась безжалостной. Юноша попал в ситуацию, где родные вот-вот лишатся дома, папу мучит болезнь, а работать дают только уборщиком.

Вся эта драма разворачивается на фоне банальных мыслей. Вот герой сидит с отцом на крыше и взирает на пафосные небоскрёбы, где отрываются богачи. «Мы бедные мексиканцы, нам всё это недоступно».

Похоже, авторы рассчитывали, что зритель возмутится несправедливостью, но лично мне при просмотре было плевать. В других фильмах тему пропасти между богатыми и бедными поднимали в разы драматичнее, а сценаристов «Синего Жука» хватило лишь на то, чтобы прожевать это перед зрителями и закончить на этом.

Главный герой Хайме Рейес Фото: Warner Bros.

Любопытно, что из ямы Рейес выбирается не умом и упорством, а благодаря слепой удаче. Герой случайно застал спор между хозяйкой корпорации зла и её симпатичной племянницей. Случайно подкатил к красавице, когда та воровала артефакт. Случайно оказался избранным. Случайно не убил толпу, когда рубил автобус на части. На таких совпадениях построен весь фильм.

Бóльшую часть фильма Рейес ничего не решает — и это делает его просто никаким персонажем. Костюм сам выстраивает оборону, выбирает оружие, вершит судьбы людей. Что-то меняется лишь к финалу, когда герой разбирается с силой: там уже девайсу приходится тормозить Рейеса и толкать философские мысли. В этот момент кино внезапно становится интересным — и сразу после этого оно заканчивается.

Изучает способности Фото: Warner Bros.

Не ждите от новинки запоминающихся злодеев и ярких персонажей. Дело в отсутствии серых тонов: на экране либо отъявленный мерзавец, который ради наживы даже младенца съест, либо совершенный ангел. Выделяются только солдат-киборг Карапакс и семейка Рейеса, где есть забавный конспиролог и боевая бабуля.

Именно родственники героя не даёт окончательно заскучать. На их счету удачные шутки, внятная драма, запоминающиеся моменты — вот только бóльшую часть хронометража в центре внимания другие персонажи. В итоге сюжет не впечатляет: уж больно он шаблонный и пресный.

Один из злодеев Фото: Warner Bros.

Синий Жук силён, но не успевает раскрыться

В центре фильма необыкновенный скарабей. Его силы достаточно, чтобы уничтожить планету, но вот с местечковой злодейкой он не справляется. Насекомое становится основой для создания навороченных экзоскелетов, а затем попадает к Рейесу.

Начало отношений скарабея и героя интересное. Могучее существо вживляется в тело носителя, управляет им, преображает конечности в мечи и пушки, запускает бедолагу в космос. При этом у живности есть голос и сознание, что порождает любопытные беседы и ситуации.

Проблема в том, что силы Синего Жука впечатляют лишь поначалу. Со временем авторы забывают про многообразие способностей и сводят все потасовки к банальным ударам и выстрелам. Смотреть, как два куска графики неизобретательно лупят друг друга кулаками — не лучшая трата времени. При этом эффекты в фильме посредственные, до уровня «Железного человека» им далеко.

Такая себе графика Фото: Warner Bros.

«Синий Жук»: стоит смотреть?

Новинка не выдерживает сравнений с «Железным человеком». В экшене, с которого стартовала киновселенная Marvel, были яркие герои, роскошная графика, завораживающие бои. В «Синем Жуке» нет ничего подобного.

Конечно, это не откровенный провал, но вопиющая посредственность. Смотреть такое кино стоит лишь самым преданным фанатам супергероики.

Понравилось:

Есть несколько удачных шуток.

Конспиролог и бабуля из семьи Рейеса классные.

Не понравилось: