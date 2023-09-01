«Недооценённый»: что мы узнали о Стефене Карри из хитовой документалки от Apple

Один из главных ключей к пониманию фильма «Стефен Карри: Недооценëнный» (Stephen Curry: Underrated), как это часто бывает в документалистике, лежит в довольно прямолинейном названии. «Недооценённый» — это не просто слово, а один из лейтмотивов всего фильма. Защитник «Голден Стэйт» и четырёхкратный чемпион НБА Стефен Карри не родился баскетбольным гением в привычном понимании этого слова. Его карьера несколько раз действительно была на волоске от завершения, но, несмотря на все преграды и проблемы, Карри выплыл на поверхность и стал одной из главных звезд НБА XXI века.

«Стефен Карри: Недооценëнный»

Оригинальное название: Stephen Curry: Underrated



Год производства/страна: 2023/США

Жанр: документальный

Время: 110 минут

Вид спорта: баскетбол

Главные звёзды:

Рейтинг IMDb: 7,3/10 Год производства/страна: 2023/СШАЖанр: документальныйВремя: 110 минутВид спорта: баскетболГлавные звёзды: Стефен Карри , Реджи Миллер, Кевин ДюрантРейтинг IMDb: 7,3/10

Никому не нужен

«Недооценённый» начинается на культовой нью-йоркской арене «Мэдисон Сквер Гарден». На экране — отрывки из матча между «Голден Стэйт» и местными «Никс». На календаре 14 декабря 2021 года. Именно в том поединке Карри побил один из главных рекордов лиги — по количеству трёхочковых попаданий. Но то, что творится в тот вечер на площадке, не очень интересует режиссёра Питера Никса и Ко, он показывает рекорд одним броском. Намного интереснее, что происходит за пределами площадки.

А там Реджи Миллер, ещё одна легенда НБА и специалист по «трёшкам», зачитывает отчёт скаутов по Карри, который они составили в преддверии драфта 2009 года. В нём много негативных и отрицательных отзывов о манере игры Карри, его габаритах, движении с мячом и так далее. В частности, в нём говорилось, что по энергии и атлетичности Карри не соответствует высоким стандартам лиги, что с ростом 187 см очень сложно играть на позиции защитника, что ему надо поработать над конституцией верхней части тела и, наконец, что вокруг него не построить команду-династию. И именно в тот момент, когда Миллер заканчивает зачитывать эту неприятную характеристику, мы понимаем, что в следующие два часа, что идёт «Недооценённый», его авторы, сам Карри, многие его коллеги по баскетболу и родственники будут всячески доказывать, что эти скауты ошибались. И что карьеру великого спортсмена иногда просто невозможно предугадать или просчитать, как бы вы хорошо ни разбирались в игроках, игровых методиках, ландшафте лиги и многом другом.

Карри — прекрасный пример того, как изначально просто сильный игрок, но, как казалось, с фатальными для большого профессионального спорта изъянами, не просто пробился на вершину, но и стал одним из лучших.

Колледж против НБА

«Недооценённый» не рассказывает в лоб историю Карри. Авторы картины придумали довольно предсказуемый, однако всё ещё работающий ход — срифмовать настоящее и будущее.

В части картины, которая посвящено настоящему, Карри — уже трёхкратный чемпион НБА, который только что поставил один из главных рекордов в своей карьере. Ему уже за 30, он уже всем всё доказал, перенёс кучу травм, но всё ещё готов к победам. Для тех, кто не очень следит за НБА и не знает историю Карри и его «Голден Стэйт», эта часть (со спортивной точки зрения) до поры покажется пресной.

Стефен Карри становится звездой студенческого баскетбола в США Фото: Apple TV

Карри — звезда, но в настоящем интереснее наблюдать за тем, что происходит у него за пределами площадки. И тут его главная цель — получить наконец спустя почти 15 лет диплом колледжа Дэвидсон, в котором Карри начинал студенческую карьеру. В 2009-м он бросит учёбу ради НБА, однако через 10 лет во время ковида вернется к ней. Если раньше он не слушал родных, бравируя тремя чемпионскими перстнями, то, когда начали подрастать его дети, понял, что хочет быть не просто звездой и богатым человеком, но и дипломированным специалистом. Таким образом, говорит сам Карри, он хочет показать пример дочерям и сыну, что учеба — это важно.

На втором слое фильма мы отправляемся в нулевые. Сначала в семью подростка Карри, который неплохо играл в баскетбол, но ему категорически не хватало антропометрических данных. Из-за этого карьера будущей звезды НБА была, по сути, под угрозой — ни один из колледжей не хотел связываться с щуплым парнишкой.

Юный Стефен Карри Фото: Кадр из фильма / Apple TV

Однако для очередной истории Золушки, конечно, нужна своя фея. И ей в картине оказываются руководство колледжа из небольшого города Дэвидсон и лично тренер баскетбольной студенческой команды оттуда же Боб Маккиллоп. Они были единственными, кто разглядел талант в Карри и решил пригласить его на учебу. Итог — попадание в финальные игры NCAA в 2008 году. Именно им посвящены, пожалуй, самые драматичные и эффектные спортивные куски Underrated. А также множество архивных кусков: личных съёмок, отрывков из телевизионных трансляций, газетных снимков и всего остального.

Сами игры в NCAA — это практически по-голливудски срежиссированные триллеры, разумеется, со Стефеном Карри в главной роли. Возможно, авторы даже немного не дожимают. Если открыть «Википедию» и посмотреть голую статистику тех встреч, то Карри был просто богом на площадке. В фильме же протягивается и ещё одна как будто важная ниточка — что будущей звезде было очень важно находиться в комфортной команде, где все поддерживали друг друга. Затем Карри ещё разок проговаривает эту мысль в «современной» части фильма, но без особого акцента на ней.

Финальная пресс-конференция Стефена Карри в качестве игрока колледжа из Дэвидсона перед отъездом в НБА Фото: Apple TV

Красиво и не очень убедительно

Но как только мы начинаем следить за успехами Дэвидсона на экране, всё больше появляется ощущение, что авторы «Недооценённого» как будто начинают чуть натягивать сову на глобус. Карьера Карри ярка, но как будто бы недостаточно событийна или гениальна (несмотря на все взлеты и падения), чтобы стать основой для великого документального фильма. Да, в ней есть удивительная история невостребованности, затем невероятный взлёт в студенчестве, после — НБА. Однако мы уже слышали или видели много таких историй. Про фатальные проблемы роста знаем из истории Месси, а про, например, невостребованность на драфте могут рассказать десятки будущих звезд баскетбола. Как минимум подобные истории случались со Стивом Нэшем, Коби Брайантом, Николой Йокичем, Ману Джинобили и многими другим баскетболистами, которые были выбраны далеко от первой тройки, но впоследствии стали блистать в лиге.

Именно поэтому на протяжении всех двух часов «Недооценённый» рассказывает историю яркого спортсмена, но словно на одной ноте. И эта «невостребованность» в итоге разбивается ритмичным третьим актом, в котором мы узнаём, что, несмотря на возраст, травмы и плохую прессу, у Карри и «Голден Стэйт» ещё немало пороха в пороховницах.

Стефен Карри Фото: Кадр из фильма / Apple TV

Несколько смазанные основные мысль и посыл картины авторы «Недооценённого» спасают техническими средствами. Вышедший несколько лет назад «Последний танец», конечно, настолько сильно задрал планку визуального качества документального кино про баскетбол, что, думаю, ещё годы многие будут на него равняться. Underrated — не исключение.

Визуально это одна из лучших современных документалок про спорт. Почти идеальный микс из «говорящих голов», непринуждённых homemade-съёмок и огромного количества хроники, которая только красит жанр.

Стефен Карри на чемпионском параде в Сан-Франциско в 2022 году Фото: Apple TV

Но важнее другое — режиссёр Питер Никс при поддержке Райана Куглера (постановщика двух «Чёрных пантер») очень умело работает с ритмом и темпом картины. «Современные» эпизоды более меланхоличны и спокойны, как и сам Карри уже в формате суперзвезды. Кажется, самый эмоциональный момент в этой части фильма (за исключением баскетбола) — неожиданная встреча защитника «Голден Стэйт» с режиссером Спайком Ли, большим поклонником баскетбола. Он привёз ему газеты и программы с того самого матча с «Никс» (Ли — фанат команды из Нью-Йорка) для автографа. В остальном Карри остаётся почти невозмутим — даже на съëмках рекламы.

Сцены в Дэвидсоне сильно ускоряют картину. Также они являются её основной кульминацией, которая сильно встряхивает зрителя. И Никс классно чувствует, что после неё уже нет места паузам, и в третьем акте разгоняет фильм на полную.

«Стефен Карри: Недооценëнный» — пример очень неплохой документалки, прекрасно снятой и смонтированной, но в которой технические достоинства как будто немного закрывают собой историю. Фанаты Карри и «Голден Стэйт», а также просто визуально красивых и не слишком утяжелённых смыслами спортивных документалок, конечно, будут в восторге, остальным же лучше посмотреть или пересмотреть «Последний танец».