Лучший сериал про космос «Пространство» получил такую же крутую сюжетную игру

«Пространство» — идеальный сериал про космос, основанный на романах Джеймса Кори (это псевдоним сразу двух авторов). Секрет в проработке футуристического мира, где люди поселились на разных планетах и разбились на фракции.

Земляне раздражали всех пафосом и богатством, астероидяне жили в бедности и отчаянно боролись за хорошую жизнь, воинственные марсиане ненавидели вообще всех. Такой расклад сделал сериал космической версией «Игры престолов», где все плетут интриги и предают друг друга. Не забыли даже про таинственного внешнего врага, который шокирует мощью и угрожает всему живому.

Конечно, у шоу хватало проблем. К примеру, на графику явно жалели денег, а концовка оказалась скомканной. Но это не помешало «Пространству» стать главным фантастическим сериалом последних лет. Последний сезон давно вышел, но о вселенной не забывают.

Недавно студия Telltale, в портфолио которой легендарные The Walking Dead: The Game и The Wolf Among Us, выступила издателем игры The Expanse — за её создание отвечали авторы Life is Strange: Before the Storm и Life is Strange: True Colors из студии Deck Nine.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Telltale.

Дата выхода The Expanse

Первый эпизод вышел 27 июля на ПК, Xbox Series, Xbox One, PS4, PS5. Релиз финального эпизода намечен на 21 сентября. Озвучки и субтитров на русском нет, но в сети для ПК уже есть качественный русификатор.

Сюжет напоминает захватывающий сериал

В 2018 году студия Telltale пережила банкротство и недавно восстала из пепла. The Expanse стала первой игрой после возрождения компании — однако тут она выступила лишь издателем. Настоящей первой игрой от самой Telltale станет The Wolf Among Us 2 в 2024 году.

Чтобы удивиться качеству The Expanse, достаточно присмотреться к мелочам. Чего стоит второй эпизод, где симпатизирующие друг другу герои ведут диалог. Поначалу общение безобидное, но потом появляются страстные взгляды, заводящие колкости, эротические намёки. Зрелище могло бы стать пошлым и неуместным, но фразы прописаны запредельно талантливо, а озвучка идеальна. В итоге создателям хочется выдать награду за самый горячий диалог в играх.

Узнали Камину Драммер? Её озвучивает актриса из сериала Фото: Telltale

Проработка второстепенных персонажей ещё лучше. The Expanse — камерная игра, где ключевые события происходят на одном корабле. Немногочисленный экипаж, но каждому члену придумали запоминающийся характер.

К примеру, пилот Хан — бывший пират с самым сварливым характером на свете. Она с первой минуты дерзит и напрашивается на конфликт, но со временем вы поймёте: человека профессиональнее и надёжнее не найти. А капитан Гаррисон Кокс только кажется уверенным в себе подлецом. Когда прочитаете его записи, сразу распознаете человека с шокирующими комплексами.

Подобная уникальная черта есть у всех. Поэтому к героям быстро проникаешься симпатией и дико нервничаешь, когда что-то идёт не по плану. Взять хотя бы финал третьего эпизода, где я сделал пару неудачных выборов и потерял важного персонажа. Казалось бы, я провёл с этими ребятами не так много времени, но сердце разрывалось так, будто прожил с ними жизнь.

Поначалу Хан хочется врезать Фото: Telltale

Основной сюжет лишь подчёркивает достоинства игры. Мы играем за неудачников, за которыми охотится половина галактики. Например, главная героиня Камина Драммер (та самая из сериала) была большой шишкой среди астероидян, но поссорилась с боссом и подалась в бега. У других героев похожая история.

Всё начинается с вылазки на корабль ООН, который разнесли пираты. Судно явно выполняло важную миссию и перевозило ценности. Вдруг внутри что-то бесценное? Вот только груз оказывается отнюдь не сокровищем. В подробности вдаваться не буду, просто знайте: вещица способна изменить мир, а охотятся за ней все — от злобных пиратов до астеров. Неудивительно, что простая миссия оборачивается кошмаром с внезапными смертями, предательствами и морем запредельной жути.

Не переживайте, если не смотрели шоу. Перед нами приквел основной истории Фото: Telltale

Визуал лучше, чем в Starfield

В играх Telltale и Deck Nine не было выдающейся графики, но простые текстуры и анимации прятали за стилизацией — в итоге смотреть в экран было приятно. В The Expanse визуал вывели почти на новый уровень (всё же True Colors выглядит лучше): когда в начале крупным планом показывают лицо Камины Драммер, картинка кажется кинематографичной. Мимика, взгляд, морщины — всё это можно разглядеть.

Ещё больше эмоций – от дизайна локаций. Когда первый раз выйдете в открытый космос, от видов и бесчисленных звёзд захватит дух.

Увы, в худшие моменты The Expanse выглядит бюджетно. Чего стоят лицо доктора и мыльные коридоры, над которыми явно не заморачивались. Эти недоработки сильно контрастируют с идеальной Драммер.

Героиня отлично выглядит Фото: Telltale

Проблемы геймплея на месте

Проекты Telltale обычно цепляли историей и временами вариативностью, но утомляли геймплеем. В The Expanse ничего не поменялось. Героиня по-прежнему пылесосит локации, решает банальные головоломки и побеждает врагов в ленивом QTE. Всё это не особо весело. К счастью, когда разработчики выдают очередной кусок захватывающего сюжета, на минусы закрываешь глаза.

Зато с вариативностью всё лучше, чем обычно. Пока я плакал над безжизненным телом товарища, другие игроки спасали его чередой более удачных решений. До разветвлений из Detroit: Become Human далеко, но играть всё равно весело.

Все QTE очень примитивные Фото: Telltale

The Expanse: стоит ли играть?

Telltale вернулась триумфально. The Expanse — захватывающая игра, которая моментально подсаживает на крючок и не отпускает, пока не пройдёте весь доступный контент. Осталось дождаться финального эпизода и узнать, чем всё закончилось.

Понравилось:

реалистичная Камина Драммер;

красивый космос;

захватывающий сюжет;

адекватная вариативность.

Не понравилось: