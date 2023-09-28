Теперь в Counter-Strike 2 могут играть все: как установить CS2 в России

В среду, 27 сентября, Valve выпустила Counter-Strike 2 для всех — по факту перед нами огромный патч для CS:GO, который полностью заменяет Global Offensive.
Суть игры почти не изменилась, а вот мелких нововведений очень много: 26 раундов вместо 30, исправленные карты, переработанные дымовые гранаты и современная графика. Уже сейчас запустить CS2, каким стал любимый многими Counter-Strike, можно совершенно бесплатно.
Как скачать CS2
Игра доступна совершенно бесплатно в онлайн-магазине Steam — даже в России. Для загрузки потребуется аккаунт сервиса Valve. Если у вас ещё нет учётной записи Steam, начать процедуру регистрации можно по этой ссылке.
Так выглядит главная страница магазина Steam. Найти Counter-Strike 2 легче всего в поиске: название можно скопировать отсюда и вставить в окошко справа вверху. Либо можно самостоятельно вписать туда «CS» или «counter strike». Страница также доступна по этой ссылке.
Counter-Strike 2 в Steam
Фото: Valve
Нажимаем на соответствующую надпись и оказываемся на странице CS2 в Steam. Чуть ниже панели скриншотов можно будет найти зелёную кнопку «Играть». Если вы нажимаете её в первый раз, то Steam начнёт загружать, а затем установит Counter-Strike 2 на ваш компьютер. Следить за процессом можно в разделе «Загрузки».
После установки ещё раз нажмите кнопку «Играть» на странице с CS2 или в разделе «Библиотека». После этого игра запустится на вашем ПК без каких-либо ограничений.
Страница Counter-Strike 2
Фото: Valve
Как исправить ошибку при установке CS2
Первые игроки, у кого не была установлена CS:GO, столкнулись с ошибкой при попытке установить CS2. При инсталляции скачивался всего 21 байт данных и игра не запускалась.
Обойти ошибку чрезвычайно просто: после «первичной установки» этого 21 байта нужно просто перезапустить Steam. После повторного запуска клиента Steam вам сразу предложат установить обновление для Counter-Strike 2 — там как раз и будет вся игра. Она весит 27 ГБ.
Как выглядит ошибка
Фото: Valve
Надеемся, вам придётся по душе обновление культового шутера Counter-Strike под современные стандарты!
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