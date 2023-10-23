«Секс: До и после»: каким получился сериал про насущные проблемы с сексом в России

Российские онлайн-кинотеатры каждый месяц заваливают контентом разного качества. Есть как однозначные хиты вроде «Библиотекаря» или «Плейлист волонтёра», так и проходняки вроде «Сансары». Сериал «Секс. До и после» оказался где-то между: он часто веселит искромётными шутками и неловкими ситуациями, но едва-едва интригует банальным сюжетом.

«Секс. До и после»: где смотреть?

Сериал выходит на Okko с 12 октября. Финальный эпизод покажут 2 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

От любви на первом свидании до заскучавших супружеских пар

Тон сериалу задаёт стендапер, который шутит о любви. По его мнению, секс переоценён: обычно он скучный и приевшийся. Зато всё, что происходит до и после соития — крайне интересно. Романтика, заигрывающие взгляды, соблазнение, утренний кофе — именно это приносит максимальный кайф.

Шоу разбито на множество эпизодов. Каждый идёт примерно 15 минут и знакомит с новыми героями. Молодые люди, которые впервые видят друг друга. Супружеская пара, решившаяся на секс втроём. Два солидных мужчины, бьющихся за внимание одной дамы. Вы увидите, как они заманивают пассию в постель, а затем переместитесь в момент, где всё уже случилось.

Комик создаёт настроение для всего сериала Фото: Okko

Подход, где все эпизоды короткие и рассказывают свою историю, работает с перебоями. Дело в том, что «Секс. До и после» — режиссёрский дебют Дарьи Мороз. В теории 15 минут достаточно, чтобы очаровать персонажами, но это требует умелой режиссуры и мощного сценария. Увы, в сериале нет ни того, ни другого.

Взять хотя бы эпизод с мужиками, захваченными врасплох харизматичной красавицей. Все их диалоги скучные, шутки про Чака Норриса — устаревшие, а интересной мысли попросту нет.

Обсуждают Чака Норриса Фото: Okko

Некоторые истории всё же поднимают настроение, но исключительно благодаря запоминающимся актёрам. К примеру, в первой серии показывают комика, который клеится к девушке с протезом вместо ноги. Дама устала от жалости и привыкла, что мужчин пугает её особенность. Вот только новый ухажёр не сдаётся и бросает вызов: если он придумает смешную шутку о протезе, получит поцелуй. Казалось бы, юмор чёрный, а тема — противоречивая. Вот только смотреть на актёров приятно, а над сработавшим приколом смеёшься в голос.

Другой пример — эпизод с героиней Ангелины Стречиной. Она хорошо провела вечер, но ехать к ухажёру не готова. В результате посиделки сводятся к обсуждению пикантной темы: почему девушки не готовы к сексу на первом свидании? Диалог не назвать изысканным, но Стречина так очаровательно смеётся и болтает, что серию хочется хвалить.

Та самая девушка-инвалид из первого эпизода Фото: Okko

Проблема в том, что «Секс. До и после» слишком полагается на актёров. Каст действительно отличный: есть Артём Быстров из «Фандорина», Вячеслав Чепурченко из «Легенды №17», Евгения Дмитриева из «Библиотекаря» — однако даже их усилий не всегда хватает, чтобы спасти проходной сюжет.

Бар «Лёд» — самое развратное место в стране

Единственное, что связывает все истории — бар «Лёд» и персонал. Разные герои собираются за столиками и мечтают об интиме, а официанты смотрят на гостей, подают еду и разбираются с проблемами. В баре свои любовные треугольники, неоднозначные отношения и скандалы.

К слову, режиссёр Дарья Мороз играет хозяйку заведения и нарушает главное правило сериала. С ней показывают пусть короткий, но всё-таки секс.

Сотрудники бара «Лёд» Фото: Okko

Сериалу не хватает более основательного сквозного сюжета. В каждом эпизоде персоналу уделяют максимум пару минут — это грустно, ведь в баре работают интересные ребята. У всех яркая внешность, а в отношениях чувствуется та самая «химия».

«Секс. До и после»: стоит ли смотреть?

«Секс. До и после» — сериал на несколько вечеров, который быстро выветривается из головы. Название, пожалуй, слишком громкое.

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Есть интересные эпизоды;

Ангелина Стречина прекрасна!

В баре работают харизматичные ребята.

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