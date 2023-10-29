Раскрыта предварительная причина смерти Мэттью Перри, звёзды сериала «Друзья»

Ночью 29 октября мир шокировала новость: звезды «Друзей» Мэттью Перри не стало — его нашли мёртвым в собственной джакузи. Теперь стала известна предварительная причина смерти: он утонул после остановки сердца — причина отказа неизвестна.

По данным СМИ, Перри пытались реанимировать на месте, однако не смогли. Актёр отдыхал после двухчасовой партии в пиклбол, а по прибытии домой попросил своего ассистента что-то сделать — когда тот вернулся спустя пару часов на звонки никто не отвечал. Тогда помощник позвонил в службу спасения.

В 90-е Мэттью Перри был огромной звездой, большинство знают его по роли Чендлер в «Друзьях». Однако он успел отличиться и, например, в играх — его голосом говорит Бенни из Fallout: New Vegas.