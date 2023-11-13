Бесплатные коды для игры «Мир танков» в ноябре 2023 года

Ежемесячно разработчики «Мира танков» позволяют игрокам получать бесплатные награды. Для этого пользователям достаточно активировать промокоды и выполнять несколько простых действий, например, открывать сайт и забирать бонусы. Сегодня мы расскажем о новом табеле-календаре, всех рабочих промокодах ноября и отметим способы их активации.
Бонус-коды для «Мира танков» (в ноябре 2023 года)
NDAYOFUNITY23RU — бонус-код для «Мира танков» ко Дню народного единства. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:
- 3 дня танкового премиум-аккаунта;
- 2D-стиль «Триколор»;
- 6 декалей «Флаг России»;
- 3 личных резерва: +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час;
- 3 личных резерва: +50% к боевому опыту на 1 час.
KATP1HA — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Даёт 50 золота.
L1CHTKA111 — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:
- 1 личный резерв: +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час.
B1ACKVAS1 — временный промокод. Даёт 50 000 серебра.
MIRKORABLEI8LET — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:
- 1 день танкового премиум-аккаунта;
- 6 надписей «Гремящий»;
- 6 декалей «Долгожданный трофей»;
- 3 личных резерва: +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час.
CBET917A — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:
- 1 личный резерв: +50% к боевому опыту на 1 час.
LESTAGAMES23 — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:
- 3 дня танкового премиум-аккаунта;
- 5 задач на x5 опыта для любой техники;
- 6 декалей «Стальное трио»;
- 2D-стиль «Стальной союз».
OCT23MT4BKOHTAKTE — ежемесячный промокод на октябрь 2023 года. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Даёт 50 золота.
TEMH1BAH — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:
- 1 день танкового премиум-аккаунта.
«Мир танков»
Фото: Lesta
MTSEP4TELEGRAM — ежемесячный промокод на сентябрь 2023 года. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:
- 1 личный резерв: +50% к кредитам на 1 час.
JUNE12RU — бонус-код для «Мира танков» ко Дню России. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 31 декабря 2023 года. Что даёт:
- 3 дня танкового премиум-аккаунта;
- 5 задач на x5 опыта для любой техники;
- 2D-стиль «Триколор»;
- 6 декалей «Медведь в прыжке»;
- 6 эмблем «Флаг России».
MT2023TDAY — бонус-код для «Мира танков» ко Дню танкиста. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 15 сентября 2023 года. Что даёт:
- 3 дня танкового премиум-аккаунта;
- 6 надписей «С днём танкиста!»;
- 2D-стиль «Экипаж машины боевой»;
- 2 личных резерва «+100% к боевому опыту на 1 час».
CREWSTEADYHAND — майский бонус-код для «Мира танков». Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:
- 5 предбоевых инструкций «Без резких движений».
JULY3BY — бонус-код для «Мира танков» ко Дню независимости Республики Беларусь. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 31 декабря 2023 года. Что даёт:
- 3 дня танкового премиум-аккаунта;
- 5 задач на x5 опыта для любой техники;
- 2D-стиль «Квiтней, Беларусь!»;
- 6 декалей «Минск (репродукция)»;
- 6 эмблем «Флаг Беларуси».
EASYSTART — стартовый бонус-код для «Мира танков», ограниченный по времени. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:
- премиумный танк 4-го уровня Matilda LVT — для новых игроков;
- 100% экипаж для танка — для новых игроков;
- 1 слот в ангаре — для новых игроков;
- 500 золота — для новых игроков;
- 1 большой ремкомплект — для активных игроков.
VICTORYDAYLESTA — бонус-код для «Мира танков» ко Дню Победы. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:
- 3 дня танкового премиум-аккаунта;
- 9 задач на x5 опыта для любой техники;
- 6 декалей «Звезда Сталинграда»;
- 2D-стиль «200 дней и ночей».
Для тех, кто забросил игру и в течение ста дней не участвовал в боях «Мира танков», доступны пригласительные коды от стримеров. После их использования придётся отправиться на поле боя, однако в этом случае удастся добыть премиум-танк 8-го уровня и открыть дополнительные задачи:
- LEBWAMT23 — танк «T77»;
- YUSHAMT23 — танк «T77»;
- GRANNYMT23 — танк «T77»;
- JOVEMT23 — танк «Kanonenjagdpanzer 105»;
- KAMAZMT23 — танк «Kanonenjagdpanzer 105».
Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»
Игроки могут не только использовать промокоды, но и принимать участие в соревнованиях, акциях и мероприятиях. В качестве примера стоит обратить внимание на табель-календарь, который позволит раздобыть множество приятных бонусов при ежедневном посещении.
Табель на ноябрь
Фото: Lesta
Для доступа к бесплатным предметам выполните несколько простых действий:
- Ежедневно заходите в табель.
- Нажмите на день календаря и получите бесплатную награду.
- Откройте игру для переноса награды на аккаунт.
- Не забудьте каждый день посещать табель-календарь и выполнять эти действия.
На протяжении одних суток можно забрать только один бонусный предмет. Обновление табеля-календаря происходит ежедневно в 3:00 по Москве. Если после активации бонуса игрок не зайдёт в игру, то бесплатная награда исчезнет и не активируется на аккаунте. Обращаем внимание, что при пропуске табель-календарь будет заполняться с того дня, на котором остановился пользователь.
Если не забывать совершать все указанные нами действия, то можно получить 30 наград:
- 100 золота;
- 100 бонов;
- 25 000 кредитов;
- 2 дня танкового премиум-аккаунта;
- 3 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;
- 1 бонус на +50% к кредитам на 1 час;
- 7 предбоевых инструкций («Разложить снаряды», «Укрытие на местности», «Без резких движений», «Долг превыше всего», «Рациональная боеукладка», «Концентрация на цели» и «Продувка воздуховодов»);
- 3 малых ремкомплекта;
- 2 малые аптечки;
- 3 демонтажных набора;
- 3 декали «Ложная цель»;
- 3 декали «Горшочек, вари!»;
- 3 декали «Осколки разума»;
- 3 декали «Сорванная маска»;
- 3 декали «Яблоко-метеор».