А также табель-календарь до конца месяца.

Бесплатные коды для игры «Мир танков» в ноябре 2023 года

Ежемесячно разработчики «Мира танков» позволяют игрокам получать бесплатные награды. Для этого пользователям достаточно активировать промокоды и выполнять несколько простых действий, например, открывать сайт и забирать бонусы. Сегодня мы расскажем о новом табеле-календаре, всех рабочих промокодах ноября и отметим способы их активации.

Бонус-коды для «Мира танков» (в ноябре 2023 года)

NDAYOFUNITY23RU — бонус-код для «Мира танков» ко Дню народного единства. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

2D-стиль «Триколор»;

6 декалей «Флаг России»;

3 личных резерва: +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час;

3 личных резерва: +50% к боевому опыту на 1 час.

KATP1HA — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Даёт 50 золота.

L1CHTKA111 — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

1 личный резерв: +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час.

B1ACKVAS1 — временный промокод. Даёт 50 000 серебра.

MIRKORABLEI8LET — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

1 день танкового премиум-аккаунта;

6 надписей «Гремящий»;

6 декалей «Долгожданный трофей»;

3 личных резерва: +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час.

CBET917A — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

1 личный резерв: +50% к боевому опыту на 1 час.

LESTAGAMES23 — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

5 задач на x5 опыта для любой техники;

6 декалей «Стальное трио»;

2D-стиль «Стальной союз».

OCT23MT4BKOHTAKTE — ежемесячный промокод на октябрь 2023 года. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Даёт 50 золота.

TEMH1BAH — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

1 день танкового премиум-аккаунта.

«Мир танков» Фото: Lesta

MTSEP4TELEGRAM — ежемесячный промокод на сентябрь 2023 года. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

1 личный резерв: +50% к кредитам на 1 час.

JUNE12RU — бонус-код для «Мира танков» ко Дню России. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 31 декабря 2023 года. Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

5 задач на x5 опыта для любой техники;

2D-стиль «Триколор»;

6 декалей «Медведь в прыжке»;

6 эмблем «Флаг России».

MT2023TDAY — бонус-код для «Мира танков» ко Дню танкиста. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 15 сентября 2023 года. Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

6 надписей «С днём танкиста!»;

2D-стиль «Экипаж машины боевой»;

2 личных резерва «+100% к боевому опыту на 1 час».

CREWSTEADYHAND — майский бонус-код для «Мира танков». Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

5 предбоевых инструкций «Без резких движений».

JULY3BY — бонус-код для «Мира танков» ко Дню независимости Республики Беларусь. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 31 декабря 2023 года. Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

5 задач на x5 опыта для любой техники;

2D-стиль «Квiтней, Беларусь!»;

6 декалей «Минск (репродукция)»;

6 эмблем «Флаг Беларуси».

EASYSTART — стартовый бонус-код для «Мира танков», ограниченный по времени. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

премиумный танк 4-го уровня Matilda LVT — для новых игроков;

100% экипаж для танка — для новых игроков;

1 слот в ангаре — для новых игроков;

500 золота — для новых игроков;

1 большой ремкомплект — для активных игроков.

VICTORYDAYLESTA — бонус-код для «Мира танков» ко Дню Победы. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

9 задач на x5 опыта для любой техники;

6 декалей «Звезда Сталинграда»;

2D-стиль «200 дней и ночей».

Для тех, кто забросил игру и в течение ста дней не участвовал в боях «Мира танков», доступны пригласительные коды от стримеров. После их использования придётся отправиться на поле боя, однако в этом случае удастся добыть премиум-танк 8-го уровня и открыть дополнительные задачи:

LEBWAMT23 — танк «T77»;

YUSHAMT23 — танк «T77»;

GRANNYMT23 — танк «T77»;

JOVEMT23 — танк «Kanonenjagdpanzer 105»;

KAMAZMT23 — танк «Kanonenjagdpanzer 105».

Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

Игроки могут не только использовать промокоды, но и принимать участие в соревнованиях, акциях и мероприятиях. В качестве примера стоит обратить внимание на табель-календарь, который позволит раздобыть множество приятных бонусов при ежедневном посещении.

Табель на ноябрь Фото: Lesta

Для доступа к бесплатным предметам выполните несколько простых действий:

Ежедневно заходите в табель. Нажмите на день календаря и получите бесплатную награду. Откройте игру для переноса награды на аккаунт. Не забудьте каждый день посещать табель-календарь и выполнять эти действия.

На протяжении одних суток можно забрать только один бонусный предмет. Обновление табеля-календаря происходит ежедневно в 3:00 по Москве. Если после активации бонуса игрок не зайдёт в игру, то бесплатная награда исчезнет и не активируется на аккаунте. Обращаем внимание, что при пропуске табель-календарь будет заполняться с того дня, на котором остановился пользователь.

Если не забывать совершать все указанные нами действия, то можно получить 30 наград: