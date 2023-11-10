Весь мир ненавидит новую Call of Duty: Modern Warfare 3. Игра того заслуживает?

10 ноября состоялась мировая премьера Call of Duty: Modern Warfare 3 — первого «прямого продолжения» в истории Call of Duty, которое было выпущено уже спустя год после предыдущей части. За разработку отвечала студия Sledgehammer, которая 12 лет назад сделала сюжетную кампанию старой Modern Warfare 3.

Как и в прошлый раз, создание Modern Warfare 3 обернулось сущим кошмаром — как для разработчиков, так и для поклонников франшизы. Сейчас у игры рекордно низкие оценки на агрегаторах (но там учтены только обзоры кампании), да и пользовательский рейтинг MW3 в Steam оставляет желать лучшего.

«Чемпионат» разбирается, почему весь мир ненавидит новую Call of Duty: Modern Warfare 3.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.

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Изначально в 2023 году должна была выйти новая Call of Duty: Black Ops от Treyarch, однако её выпуск отложили уже давно сразу на целый год. Тогда появилось предположение, что тогда свежую Modern Warfare 2 планируют поддерживать целых два года, что очень приятно удивило поклонников серии — для серии это был бы первый перерыв со времён оригинальной Call of Duty. Однако у Activision были другие планы.

Изначально Sledgehammer поручили сделать «расширение» Modern Warfare 2 — небольшую сюжетную кампанию, события которой разворачивались в Мексике, а также подготовить ремейки 16 карт из старой Modern Warfare 2. Планы, впрочем, стремительно изменились летом 2022 года — Activision поручила Sledgehammer сделать прямое продолжение MW2, причём обязательно с антагонистом Владимиром Макаровым и миссиями по всему свету.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.

Подобное шло вообще вопреки всему, что Activision обещала Sledgehammer всего годом-двумя ранее — студии опять надо было в стрессе и невероятно компактных сроках сделать полноценную игру серии. В случае Call of Duty: Vanguard на разработку было меньше двух лет. В случае Call of Duty: Modern Warfare 3 — меньше 16 месяцев.

Если говорить проще, то Activision с новой Modern Warfare 3 попыталась обмануть вообще всех: разработчикам пришлось в страшных условиях сделать большую номерную игру серии, а поклонникам пообещали полноценную часть любимой франшизы. Ожидаемо, пройти гладко ничего не могло.

Сюжетная кампания Modern Warfare 3

Sledgehammer с учётом вводных умудрилась сделать хорошую сюжетную кампанию — да, она короче MW2, да, в ней есть бесполезные миссии-песочницы с картами из Верданска, но она не безоговорочно плохая. В кампании MW3 хватает ярких моментов и хорошей постановки — лично мне эта кампания показалась лучшей в трилогии перезапуска. Она не идеальная, но уж точно не заслуживает той ненависти, которая свалилась на ней.

Что забавно, новая Modern Warfare 3 очень напоминает старую MW3: на фоне двух прошлых игр здесь куда больше выкручена масштабность происходящего, а миссии иногда очень стремительно заканчиваются. Однако на фоне MW2, где слишком много миссий длились куда дольше положенного, я предпочту подход «меньше, но лучше».

Кампания Modern Warfare 3 — нормальный аттракцион на один вечер. Сюжет ни на что не претендует и выступает не хуже прошлых частей, хотя к финалу возникает много вопросов. Точнее, конца истории здесь попросту нет, сюжет обрывается на полуслове.

Оценка кампании Modern Warfare 3 — 6/10.

Классический Гоуст Фото: Activision

Мультиплеер Modern Warfare 3

Сетевая часть новинки куда интереснее: прошлогодняя Modern Warfare 2 оказалась бомбой, но в плохом смысле. Разработчики решили на каждом шагу «сломать кости» шутера: полностью переработали передвижение героя, изменили систему перков и так далее. Недовольных мультиплеером в прошлом году оказалось очень много.

Modern Warfare 3 оказалась неожиданным спасением — да, абсолютно все проблемы Modern Warfare 2 можно было решить увесистым патчем (ну, кроме слабых карт), однако лучше так, чем вообще никак. Причём инсайдеры сообщают, что Sledgehammer и Infinity Ward много ругались между собой по массе аспектов MW3.

К примеру, Sledgehammer хотела ввести культовую систему «Пик 10» для создания классов в MW3, однако этому помешала Infinity Ward. Со многими решениями получилось именно так, хотя в чём-то Infinity Ward всё-таки давала команде MW3 простор — в MW3 отменили массу непопулярных решений из MW2, включая передвижение, перки, интерфейс, отображение на карте и тому подобное.

Мультиплеер Modern Warfare 3 — огромная работа над ошибками Modern Warfare 2.

Call of Duty: Modern Warfare 3 Фото: Activision

Причём даже по части общения с сообществом: Sledgehammer постоянно разговаривает с фанатами в социальных сетях и делает правки с учётом отзывов игроков — это было видно даже во время открытого тестирования шутера и даже за первые сутки с запуска MW3.

Infinity Ward ведёт себя абсолютно противоположно: никого не слушает, многое делает будто бы противоположно тому, что хотят фанаты — она напоминает очень высокомерного человека, который всегда уверен, что делает всё исключительно правильно.

Я успел немало наиграть в мультиплеер Modern Warfare 3, и уже сейчас команде Modern Warfare 2 из Infinity Ward хочется дать пинка. Большую часть всего этого можно было сделать в MW2 — так почему вы так противились и отрекались от сообщества, будто бы знаете всё лучше всех?

Мультиплеер Modern Warfare 3 — это действительно в первую очередь огромная работа над ошибками MW2. Да, в формате отдельной игры по полной цене. Однако лучше уж так, чем если бы мы получили второй год поддержки Modern Warfare 2 со всеми старыми проблемами, от которых фанаты уже были готовы на себе волосы рвать.

Кажется, нет ничего показательнее, чем сотни постов поклонников Call of Duty в социальных сетях за несколько часов до выпуска Modern Warfare 3 — они праздновали, что наконец-то могут удалить MW2 и с огромным воодушевлением ждали момента для запуска MW3. Игры, которая учитывает их интересы. Игры, создатели которой слышат своё сообщество.

Как фанаты празднуют скорый запуск MW3 Фото: X (ранее Twitter)

При этом мультиплеер Modern Warfare 3 не ограничивается 16 картами из старой MW2 — у игры есть ещё четыре карты для других режимов: три локации для масштабного режима «Наземные войны» (где сражаются 64 игрока) и ещё одна местность для режима «Война».

Ещё Sledgehammer продолжает экспериментировать с «Огневым контактом»: в MW3 реализовали режим «Резня» — тут три команды по три человека сражаются друг с другом. Победит первый с тремя победами. Получилась отличная альтернатива Gunfight (где были бои «два на два»), причём куда более тактическая и увлекательная.

При этом уже в начале декабря стартует первый сезон Modern Warfare 3 — с ним добавят СЕМЬ карт: три сделаны специально для новой части и ещё четыре добавят из прошлогодней Modern Warfare 2. То есть к концу первого сезона в MW3 будет 27 карт.

Modern Warfare 3 — торжество мультиплеера Call of Duty. Лучшая сетевая часть серии, кажется, со времён совсем старых частей. Эта игра, которая пытается вернуть ощущения от старых Call of Duty, но сделать это на новом техническом уровне современных выпусков.

Call of Duty: Modern Warfare 3 Фото: Activision

Единственным серьёзным недостатком MW3 хочу назвать перенос всего контента из прошлогодней Modern Warfare 2: в первый же день по картам бегают вырвиглазные скины (Ники Минаж, Лилит из Diablo 4, аниме-герои), а также пушки со всевозможными эффектами. Также многие сейчас ходят со старыми пушками с массой обвесов, из-за чего прокачивать новое оружие кажется очень неэффективным — его сначала нужно прокачать.

Оценка мультиплеера Modern Warfare 3 — 9/10.

Ещё в Modern Warfare 3 есть режим «Зомби» — он напоминает смесь DMZ из Modern Warfare 2 и Outbreak из Black Ops Cold War. Вы с отрядом высаживаетесь на карту из новой Warzone, которая разделена на участки по уровню опасности. Там можете заниматься выполнением заданий, забирать пушки и возвращаться.

Мы не успели достаточно много сыграть в «Зомби», чтобы вынести ему отдельный вердикт.

Modern Warfare 3: стоит ли играть?

Так за дело ли многие возненавидели новую Call of Duty? Конкретно на игру, мне кажется, зря так накинулись — лучше бы своё недовольство многие показали в прошлом году, когда Infinity Ward просто наплевала на всё сообщество. Однако мы обеспечили MW2 самый успешный старт продаж в истории франшизы.

Modern Warfare 3 пытается исправить все ошибки предшественницы — по крайней мере, в мультиплеере. Мне кажется, для поклонников сетевых баталий MW3 просто обязательная покупка, особенно если вы пропустили MW2 — для вас новинка может стать настоящим откровением.

Впереди ещё и обширный год поддержки контентом: задолго до выхода для Modern Warfare 3 пообещали выпустить 16 новых мультиплеерных карт. Вообще заметно, что сейчас Activision неожиданно пытается именно порадовать поклонников классического онлайна Call of Duty, а не бесплатной королевской битвы Warzone.

Оценка Modern Warfare 3 — 8,5/10

Для меня ответ «стоит ли играть» давно стал простым: любите мультиплеер — да, брать стоит. Нравится проходить сюжет в Call of Duty ? Лучше, наверное, проходить мимо. Хоть серия не забывает про свои корни, но сюжетные кампании сейчас просто приятная добавка к мультиплееру.

Call of Duty: Modern Warfare 3 Фото: Activision

Понравилось

Превосходный мультиплеер в лучших традициях старых Call of Duty

Разработчики, которые уважают своих фанатов

Передовая оптимизация и техническое состояние

Масса контента в мультиплеере: на старте уже 20 карт

Динамичная и короткая сюжетная кампания.

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