«Монарх» — неожиданно хороший сериал про Годзиллу, который лучше всех фильмов про монстра

На днях на Apple TV+ стартовал сериал «Монарх: Наследие монстров». Его события разворачиваются в «МонстрВёрсе», где есть Годзилла, Кинг-Конг и другие кайдзю.

Все привыкли, что этот мир удивляет эпичными сражениями и огорчает сюжетом, однако создателей сериала такой статус-кво не устроил. В сериале и здоровенные твари на месте, и история адекватная.

«Монарх: Наследие монстров»: где смотреть?

Сериал показывают на Apple TV+ — он официально доступен в России. Пока вышли два эпизода, финальный выйдет 12 января. Русскоязычной озвучки нет, только субтитры.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Мелкие песчинки в мире огромных монстров

Недавние фильмы про «Годзиллу» смотрели ради зрелищных сражений. Когда кайдзю безжалостно лупили друг друга, хотелось аплодировать, но стоило начаться сюжету, как рука тянулась к лицу. Дети во главе с героиней Милли Бобби Браун легко пробирались в самое охраняемое место на планете, а планы злодеев срывал пролитый на аппаратуру кофе. Всё это делало фильм весёлым, но второсортным. «Монарх: Наследие монстров» идёт другим путём: история здесь не выдающаяся, но следить за ней интересно.

События разворачиваются в двух временных линиях. В первой учёные под смех и улюлюканье коллег копаются в сомнительных тайнах. Они уверены, что люди делят планету с чем-то могущественным и рискуют жизнями, чтобы это доказать. Лезут в опасные места, не боятся радиации, убегают от невиданных существ — следить за этим прикольно. Секрет в хороших актёрах: учёная Кейт Ранда в исполнении Анны Саваи крайне харизматична, а солдат Ли Шоу (Уайатт Рассел) отпускает удачные шутки и круто геройствует.

Для фанатов «МонстВёрса» арка о прошлом — находка. Там рассказывают об истоках легендарной организации «Монарх», которая изучает монстров и временами творит злодейства. Вы увидите Уильяма Рэнда, исчезновение корабля «Лоутон», ионного дракона — всё это важные для вселенной персонажи и события.

Шокированно рассматривает Годзиллу Фото: Apple

Во второй арке всё происходит в наше время, когда Годзилла уже разнёс половину Сан-Франциско, а люди по всему миру запаниковали, построив бункеры и мощные пушки. Герои расследуют подозрительную смерть отца и находят важные документы «Монарха». Увы, организация сразу начинает за ними охотиться.

Эта линия напоминает шпионский триллер, где герои копаются в секретах опасной организации. Вышло интересно: персонажи яркие, кому верить — непонятно, советы неопытным героям даёт постаревший Ли Шоу. Любопытно, что версии этого персонажа в прошлом и настоящем почти неотличимы: дело в том, что его одновременно играют Курт Рассел и его сын Уайатт.

Курт Рассел всё ещё хорош Фото: Apple

В сюжете нет свежих идей, а некоторые арки кажутся затянутыми — к счастью, впечатления это не портит. Всё же создатели сериала умело создают динамику, меняя временные эпохи и жанры. Вот герои из настоящего бегут от агентов «Монарха» и ищут союзников, а вот персонажи из прошлого исследуют жуткий корабль, превращая триллер практически в хоррор.

Монстров много, и они очень хорошие

В центре сериала — люди, но монстров тоже хватает. В первых же сериях показывают Годзиллу, ионного дракона, гигантского краба, орду смертоносных пауков и мельком Кинг-Конга.

Выглядят монстры великолепно. Когда в кадре впервые появляется Годзилла, вопишь от восторга: он отлично нарисован, убедительно рычит и зрелищно всё ломает. Запредельного эпика не происходит, но по напряжению сцена уделывает всего «Годзиллу против Конга». Чего стоит гибель детей, которая мгновенно стирает всю симпатию к кайдзю.

Персонажи в сериале симпатичные, а монстры постоянно с ними взаимодействуют — это делает появление кайдзю драматичным. Побег от пауков из первого эпизода сильно нервирует, а столкновение с драконом из второго — пугает. У других проектов из «МонстрВёрса» не было такого эффекта.

Обычный монстр с Острова черепа Фото: Apple

«Монарх: Наследие монстров»: стоит ли смотреть?

После первых эпизодов «Монарх» оставляет приятные ощущения. Кайдзю роскошно выглядят, персонажи приятные, сюжет адекватный — этого достаточно, чтобы посмотреть сериал и получить удовольствие.

Оценка первой серии «Монарха» — 7,5 из 10

Понравилось

Очень красивые монстры

За персонажами приятно следить

Курт и Уайатт Расселы очень харизматичны.

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