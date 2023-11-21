Лучшие турецкие сериалы и фильмы про спорт: про футбол, бокс и хоккей и даже киберспорт

Турецкие фильмы и сериалы уже давно завоевали особую популярность у зрителей из России. И если мелодрамами никого не удивить, то картины о спорте – отдельная, но не менее интересная история.

Да, турецкие режиссёры умело переплетают любовный сюжет, спортивные соревнования и даже матчи. В этой подборке вы найдёте сериалы и фильмы о баскетболе, футболе, боксе, хоккее и даже о киберспорте.

«Он — легенда» (сериал, 2017)

Режиссёр: Деврим Яльчин, Башак Сойсал

В главных ролях: Бюлент Дюзгюнолу, Баран Бёлюкбаси, Хакан Уммак

Сколько серий: 29 эпизодов

Рейтинг IMDB: 6,4 из 10

Оригинальное название: Adi Efsane

«Он — легенда» Фото: Kanal D

Жизнь одарённого баскетболиста Тарык Аксоя пошла под откос: травма вынудила главного героя отказаться от многообещающей карьеры. Но судьба вновь наносит сокрушительный удар: супруга героя погибает, а сам он находит утешение в алкоголе. И лишь когда мужчина лишается опекунства над дочерями, то решает встать на путь истинный.

Он находит работу тренером в одной из беднейших школ района, где учащиеся – настоящие бунтари, не привыкшие подчиняться никому. Тарыку придётся стать не только тренером, но и учителем для, казалось бы, потерянных подростков.

Сначала Тарык относится к своей работе как к вынужденной мере и временным обстоятельствам. Но вскоре начинает относиться к ребятам с душой. Тренер мечтает дать им шанс в жизни, чтобы вырваться из трущоб благодаря победе в чемпионате.

«Он — легенда» Фото: Kanal D

«Великий Терим» (сериал, 2022)

Режиссёр: Бурак Аксой, Алтуг Гюлтан, Кристиана Печчи

В главных ролях: Фатих Терим, Фрэнк Герриш

Сколько серий: 4 эпизода

Рейтинг IMDB: 6,7 из 10

Оригинальное название: Terim

«Великий Терим» Фото: Netflix

Полудокументальный мини-сериал рассказывает о жизни прославленного турецкого тренера Фатиха Терима. Он – легенда в мире футбола не только в Турции, но и во всём мире.

С 1975 по 1985 год Терим играл в качестве защитника и капитана сборной родной страны. Тренерская карьера футболиста была непроста. Несмотря на свой незаурядный характер и профессионализм, он долгое время не мог вывести клуб «Галатасарай» на новый спортивный уровень.

Однако старания и упорство Терима дали результат — в качестве тренера он одержал восемь побед в чемпионате Турции. Что сделало его абсолютным рекордсменом страны. Кстати, в пору своей карьеры Фатих поразил публику актёрским талантом. Однажды, во время матча с итальянской командой Терим вышел в образе сицилийского мафиози, чем, мягко говоря, напугал неосведомлённую публику.

Видео доступно на YouTube-канале MytranD Trailers. Права на видео принадлежат Netflix.

«Чемпион» (сериал, 2019–2022)

Режиссёр: Кетче

В ролях: Толгахан Сайышман, Эмир Озякишир

Сколько серий: 34 эпизода

Рейтинг IMDB: 6 из 10

Оригинальное название: Sampiyon

«Чемпион» Фото: TRT 1

Кафкас – выдающийся боксёр, на счету которого множество побед. Блестящая карьера, высокие гонорары, слава и любимая девушка. У него есть всё, о чём только можно мечтать. Но однажды Кафкас узнает, что его беременная возлюбленная смертельно больна.

Накануне матча девушка рожает ребёнка и умирает. В порыве отчаяния и горя Кафкас забивает противника на ринге до смерти. От некогда знаменитого боксёра все отворачиваются, у него нет шанса возобновить карьеру. Спустя годы забвения любимый сын Кафкаса тяжело заболевает, и для лечения необходимо найти приличную сумму денег. И герой принимает непростое решение: выйти на ринг вновь. Ведь его главная цель – спасти жизнь сыну, а для этого нужно выиграть бой любой ценой.

«Чемпион» Фото: TRT 1

«Единое сердце» (сериал, 2019)

Режиссёр: Незакет Госкун, Мехмет Ада Озтекин

В главных ролях: Таянч Аяйдын, Вильдан Атасевер, Хильми Джем Интепе

Сколько серий: 22 эпизода

Рейтинг IMDB: 7,4 из 10

Оригинальное название: Tek Yürek

«Единое сердце» Фото: TRT 1

Жизнь Халита шла своим чередом: любимая работа хоккейным тренером в Канаде, прекрасные дети и любящая жена. Но семейная идиллия рушится в один день: умирает супруга Халита. Теперь главе семейства вместе с детьми предстоит переезд на родину в Турцию.

Там Халит получает работу тренером местной уличной хоккейной команды. Теперь его задача – выучить ребят азам спорта, чтобы добиться участия в мировых соревнованиях.

«Единое сердце» Фото: TRT 1

«Хорошая игра» (фильм, 2018)

Режиссёр: Умут Арал

В главных ролях: Мерт Языджыоглу, Афра Сарачоглу, Керем Бюрсин

Сколько длится: 114 минут (1:54)

Рейтинг IMDB: 4,5 из 10

Оригинальное название: Iyi Oyun

«Хорошая игра» Фото: Eludis

Главный герой – симпатичный парень Дженк, который целыми днями пропадает в интернет-кафе. Там он занимается любимым делом — практически живёт в киберспортивных играх и зарабатывает деньги. Однажды необычный талант героя замечает менеджер, который предлагает ему войти в состав профессиональной команды.

Теперь жизнь Дженка наполняется красками: новые друзья и знакомство с девушкой меняют его серые дни. Но и у киберспорта есть свои правила. Тем более что у Дженка появляются завистники и недоброжелатели.

«Хорошая игра» Фото: Eludis

«Влияние» (сериал, 2021–2023)

Режиссёр: Ханде Тюркел

В главных ролях: Аслыхан Малбора, Мехметджан Минджинозлу, Али Баркин

Сколько серий: 20 эпизодов

Рейтинг IMDB: 6,7 из 10

Оригинальное название: Etkileyici

«Влияние» Фото: Gain

Лейла случайно знакомится с красивым парнем, который приглашает её в ночной клуб, а на выходе пару окружает толпа журналистов и папарацци.

Оказывается, новый знакомый девушки – популярный футболист, за чьей жизнью следят все СМИ и фотографы. Пресса, недолго думая, записывает Лейлу в любовницы спортсмена. Теперь жизнь девушки переворачивается с ног на голову — её преследуют фотографы, не дают прохода поклонницы возлюбленного, а семья не верит словам Лейлы, что это просто случайное совпадение.

«Влияние» Фото: Gain

«Остановившийся» (сериал, 2022)

Режиссёр: Юнус Озан Коркут

В главных ролях: Октай Чубук, Бахар Шахин, Ильяс Салман

Сколько серий: 9 эпизодов

Рейтинг IMDB: 5,5 из 10

Оригинальное название: Duran

«Остановившийся» Фото: Gain

Три друга Мустафа, Джелал и Дюран живут в неблагоприятном районе Стамбула и мечтают о лучшей жизни. Каждый ищет свой путь, который позволил бы ему добиться успеха. Мустафа грезит стать криминальным авторитетом, Джелал – сколотить свою рок-группу, а Дюран – построить боксёрскую карьеру.

Дюран готовится к ответственному матчу по тайскому боксу и уже видит себя чемпионом. Но жизнь парней меняется в тот момент, когда приезжает внучка владельца спортивного зала, в котором тренируется Дюран. Яркая девушка мигом завоёвывает внимание главных героев и использует их в своих коварных целях. Ведь красотка владеет украденным бриллиантом, который ей нужно продать и не попасться властям.

«Остановившийся» Фото: Gain

«Турецкий Геркулес» (фильм, 2019)

Режиссёр: Озер Фейзиаглу

В главных ролях: Селен Озтюрк, Йеткин Дикинджилер, Гюркан Уйгун

Сколько длится: 141 минут (2:21)

Рейтинг IMDB: 8,2 из 10

Оригинальное название: Cep Herkülü: Naim Süleymanoglu

«Турецкий Геркулес» Фото: Digital Sanatlar

Биографическая картина о судьбе знаменитого тяжелоатлета Наима Сулейманоглу, в копилке которого три золота Олимпиады, семь побед на чемпионате мира, 46 абсолютных мировых рекордов.

Свой путь легендарный спортсмен начал в юношестве, а в 15 лет поставил первый мировой рекорд. Кстати, Наим – единственный, кто мог поднять вес в три раза больше своего собственного. Его называли «карманным Геркулесом» за очень низкий рост – всего 147 см.

«Анка» (фильм, 2022)

Режиссёр: Сюлейман Мерт Оздемир

В главных ролях: Озан Акбаба, Угур Узунел, Энгин Хепилери

Сколько длится: 130 минут (2:10)

Рейтинг IMDB: 4,7 из 10

Оригинальное название: Anka

«Анка» Фото: MGX Film

Мурат привык испытывать судьбу на прочность. Его страсть – нелегальные гонки, причём самые рискованные и непредсказуемые. Своей пылкостью и жаждой экстрима главный герой пытается скрыть боль, которая терзает его долгое время. Несколько лет назад в аварии погибла вся семья Мурата. И теперь парень ищет душевное спасение в опасных, на грани жизни и смерти, гонках.

Всё меняется, когда ему предлагают принять участие в одном тайном заезде. Опрометчиво, не дослушав правила, герой соглашается, однако выясняется, что весь путь гонщик должен преодолеть с повязкой на глазах. То есть вслепую. Но отступать – не в правилах Мурата.

«Анка» Фото: MGX Film

«Последний удар нашей любви» (фильм, 2020)

Режиссёр: Дениз Йылмаз Шайир

В главных ролях: Эмир Чубукчу, Серен Шириндже, Эмине Арслан

Сколько длится: 97 минут (1:37)

Рейтинг IMDB: 5,2 из 10

Оригинальное название: Askimizin Son Tekmesi

«Последний удар нашей любви» Фото: Fox TV

Скромный Четин стесняется признаться в чувствах красавице Эсре, оставаясь её лучшим другом. Когда же он наконец набирается смелости, то узнаёт, что подруга собирается замуж за баскетболиста. Теперь задача Четина — это решить вопрос с женихом и вызвать его на бой. Но как дать отпор сильному баскетболисту, если Четин даже отжаться и подтянуться не может?

Тогда парень отправляется в секцию по кикбоксингу. В первом спарринге он выбирает в качестве противника слабую, на первый взгляд, девушку Дефне. Но она оказывается дочерью тренера и чемпионкой Турции по кикбоксингу! Первая же тренировка заканчивается для Четина больничной койкой, а выхаживает его вовсе не Эсра, а грозная Дефне.