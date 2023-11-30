«Тарков» плюс Fortnite: какой получилась Xtract в новом популярном жанре сетевых шутеров

Шутер с эвакуацией или эвакуационный шутер — сейчас самый популярный жанр для всех в игровой индустрии. Все пытаются сделать «новую Escape from Tarkov», но поразительном образом ни у кого ничего не получается. Пытались даже Call of Duty и Battlefield — но и там попытки стремительно бросили.

Extraction shooter представляет собой интересную концепцию: вы умираете — и это конец. Вы потеряете героя, всю экипировку и накопленные средства, что были в момент гибели на вашем персонаже. Задача — не убить всех противников, а накопить побольше крутого лута и уйти с карты. Всё, что взяли с собой — остаётся с вами.

Концепция интересная, только вот реализовать её ни у кого не получается. До Escape from Tarkov была «Тёмная зона» в The Division, однако Ubisoft в целом неохотно занималась попытками развивать идею до такой степени, что там это просто превратилось в сборище задротов.

В итоге остаётся один «Тарков», но он слишком сложный для новичков. Чтобы разобраться в происходящем, нужно прочитать наш огромный гайд и ещё провести десятки часов в самой игре.

Xtract — попытка российских разработчиков упростить жанр так, чтобы в него можно было легко играть всем желающим. Тут легко провести параллели с королевскими битвами: вот была реалистичная и хардкорная PUBG, а потом вышла более казуальная и яркая Fortnite.

Видео доступно на YouTube-канале Xtract. Права на видео принадлежат Astrum Entertainment.

Xtract — не шутер с эвакуацией

Несколькими абзацами выше я описывал особенности жанра. Так вот, несмотря на заявления самих разработчиков, Xtract не эвакуационный шутер. Это смесь нескольких жанров, однако от extraction shooter тут разве что надобность уходить с локации.

Я сыграл около пяти игр на закрытой презентации и, как мне кажется, «поймал ощущение» Xtract. Что вообще надо делать в игре?

Вы в одиночку или в отряде из трёх игроков высаживаетесь на карту. Задача — добыть пять глифов, после чего откроется возможность забрать главное сокровище. Для добычи глифов надо решать простенькие задачи: найти одинаковый символ, отстрелять предметы, убить всех врагов вокруг, захватить точку и тому подобное. Забрав главное сокровище, вы отправляетесь на эвакуацию, где нужно захватить точку и выйти с локации.

Xtract Фото: Astrum Entertainment

Первые пару раз было увлекательно, но даже в моей непродолжительной сессии я начал замечать монотонность. В мире, помимо враждебных игроков, обитают разные монстры под управлением искусственного интеллекта, и они практически не представляют угрозы. Когда они играют в отряде, это вообще малыши для битья, а в одиночку хоть какую-то минимальную угрозу представляют.

Ключевая проблема в том, что сессии проходят абсолютно одинаково: поразительным образом я сумел выиграть все пять матчей. Ты просто носишься от одной глифы к другой, все они отмечены на карте, никакой осторожности, никакой сложности. «Победить» можно с первого раза, а закреплять успех получается с удивительным постоянством после этого.

Ещё страннее выглядит ситуация с оружием: забрать крутые пушки нельзя — выходя из локации, вы их «сдаёте». Начинать новый матч придётся с каким-то базовым. При этом реально хорошие стволы обычно получается найти под самый конец матча. Вот тут-то и привязка Xtract к жанру «эвакуационного шутера» совсем обрывается.

С матча вы получаете в лучшем случае какие-то артефакты, которые можно продать и получить валюты для прокачки персонажа — покупки новых умений (одновременно может быть только два).

Xtract Фото: Astrum Entertainment

За пределами матчей вы обитаете в хабе: это станция, где гуляют другие игроки, есть продавцы, можно брать задания и даже пойти в свою каюту — её также можно украшать.

Что делать в Xtract после нескольких часов

На этот вопрос невозможно ответить сейчас. То ли нам ограничили этот контент во время показа, то ли его попросту нет.

В Xtract не хватает сложности — к примеру, в режиме MWZ из Call of Duty: Modern Warfare 3 карта делится на три зоны по уровню сложности. Даже во второй с базовой экипировкой делать абсолютно нечего — вас быстро уничтожат. К походу туда нужно готовиться не один матч, иметь на руках не только хорошую экипировку, но и понимать, как всё работает в игре.

Одна из загадок: четыре плиты и только один символ на каждой из них Фото: Astrum Entertainment

Xtract же кажется слишком простой и понятной: настолько, что я пока не вижу никаких причин задерживаться в ней надолго. И это печально, потому что фундамент сильный: она отлично выглядит (стильный визуал больше напоминает комикс, нежели мультяшный Fortnite), ощущается не хуже — стрелять увлекательно, оружие бабахает, бегать по миру интересно. Игромеханически она напоминает отличную Remnant 2.

Однако зачем в это долго играть — вопрос. Разработчики будто бы ставят на увлекательность самого матча, но он кажется слишком простым. К примеру, когда ты собираешь пять глифов — никто не начинает за тобой охотиться. Ты просто дальше бежишь по направлению, чтобы забрать награду. Присутствие реальных игроков вроде бы должно повышать градус напряжения, но встречаются они чрезвычайно редко, все будто бы шатаются по своим делам и не заинтересованы друг в друге.

Монетизация по большей части напоминает Fortnite и большинство современных игр: есть боевой пропуск, есть разная возможность кастомизаций. Разве что Astrum Entertainment не отказали себе в удовольствии сделать аналог VIP-аккаунтов, когда ты платишь за временную подписку для получения повышенного опыта и разблокировки других особенностей.

Xtract Фото: Astrum Entertainment

Xtract: стоит играть?

Несмотря на во многом негативный текст, Xtract — хорошая игра. Проблема в том, что она пытается решить проблемы жанра до такой степени, что просто перестала быть частью этого жанра. Вдобавок всё настолько упрощено, что сложно понять, как надолго игра сможет увлечь аудиторию даже из тех, кто всё-таки решит попробовать.

Я склоняюсь к тому, что Xtract стоит попробовать — это нетривиальная сетевая забава: симпатичная, с увлекательной стрельбой. Здесь будет легко разобраться тем, кто не так много играет, поэтому ваша вторая половинка сможет легко разобраться, что к чему.

Разработчикам же хочется пожелать обратить внимание на увлечения для опытных игроков, потому что по итогам нескольких матчей очень странно ощущать, будто бы ты уже прошёл всю игру — видел всё. Не хватает разнообразия ситуаций, потому что все матчи были одинаковыми.

Xtract уже доступна: игра вышла на ПК только в VK Play.

Понравилось

Отличный визуал, хорошая стрельба

Смесь нескольких жанров

Низкий порог входа для новичков.

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