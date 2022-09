Слив GTA 6 — ещё одна громкая неудача Rockstar. Последствия могут быть катастрофическими

Утром 18 сентября случилась огромная утечка по GTA 6 — в сети оказался почти час игрового процесса из очень ранней версии боевика. При этом источник слива, хакер под ником teapotuberhacker, грозится продолжать свою криминальную деятельность. Но давайте разбираться поэтапно.

Что стало известно из утечки GTA 6

Примерно 50 минут геймплея из разных пре-альфа билдов. Есть ролики как от 2019-го, так и 2022-го. В роликах зачастую задействуют ассеты из GTA 5 и Red Dead Redemption 2, а сборки запускаются на старом железе — PS4 или видеокарта GTX 1080.

Местом действия станет Вайс-Сити и его окрестности. Главными героями станет парень Джейсон и девушка Люсия. Из взаимоотношения неизвестны. Тут разные утечки расходятся, кто-то говорит про любовную линию и историю в духе Бонни и Клайда, а кто-то — что они брат и сестра по разные стороны закона. Из слива складывается впечатление, что речь всё же про любовников-грабителей. Переключаться между ними можно в любой момент.

Джейсон и Люсия, главные герои GTA 6

Геймплей при этом станет заметно более продвинутым: герои могут ползать, бегать на корточках, носить тела и даже вести диалоги в духе Red Dead Redemption 2 — насколько продвинутой сделают механику, впрочем, остаётся только гадать.

Из вестерна также, похоже, придёт ограничение на инвентарь. Игрок не сможет таскать с собой все 15 видов оружия — позволят взять только парочку (скорее всего, основное и второстепенное вроде пистолета), а остальные будут храниться в машине или сумке.

Просто открытый мир

Вернутся ролевые элементы. Опять же, они больше всего напоминают RDR 2 — будут параметры усталости, жажды, голода и так далее. Во время погонь полиция будет запоминать номер машины, а если игрок занимается ограблением — будет окружать здание, но не будет сразу же штурмовать.

Классическая система розыска с пятью звёздами

Что ещё? Многие технические особенности вроде погодных эффектов и динамических облаков пришли напрямую из Red Dead Redemption 2, метро Вайс-Сити практически напрямую повторяет реальный Майами, а среди активностей опять масса всего — от баскетбола и рыбалки до гонок (машины, лошади, яхты). Ещё в файлах нашли упоминания джетпака и НЛО.

GTA 6 GTA Vice City

Как отреагировали в индустрии

Все коллеги-разработчики единогласно высказались в поддержку Rockstar. Команду GTA 6 призвали сильно не переживать из-за случившегося, отметив, что подобное просто ужасно. Вкладывать годы своей жизни в игру мечты, чтобы многие впервые увидели её именно таким образом.

Павел Саско, автор крутых квестов в «Ведьмаке 3» и Cyberpunk 2077

Страшно представить, через что сейчас проходит команда Rockstar. Годы работы сейчас измельчают, дробят, анализируют, некорректно воспринимают, вырывают из контекста и превращают в мемы.



Разрушительный цикл, который в игровой индустрии уже знают слишком хорошо. Помогите исправить ситуацию и не поощряйте утечки.

Ещё открытый мир

Джош Сойер, создатель Fallout: New Vegas

А также автор Icewind Dale 2, Neverwinter Nights 2, Pillars of Eternity и грядущей вскоре Pentiment.

Утечки игр — ужасно. Независимо, информация это или кадры. Это всё плохо. Разработчики не могут продуктивно отреагировать на случившееся, и всё это ужасно демотивирует и нарушает работу.

Новость по теме Создатели The Last of Us, Cyberpunk 2077, God of War поддержали Rockstar после слива GTA 6

А вот журналист и учредитель издания VGC Энди Робинсон считает, что подобные утечки неизбежны, а игровая индустрия уже давно должна «повзрослеть» и перестать быть настолько скрытной. Конечно, приятно узнать о неожиданной игре незадолго до выхода, но подобное уже давно не происходит — всё сливают.

Езда на машине

Если говорить про реакцию обычных игроков, то она, скорее, смешанная. Многие, разумеется, шокированы увидеть игру в подобном виде — кто-то и шутит над этим. Публике в этих роликах ничего особо и непонятно. При этом многие ветераны индустрии отмечают, что, если игра выглядит так за несколько лет до выхода, это отлично.

Часть игроков, впрочем, начала шутить над неудачным перезапуском Saints Row, отмечая, что GTA 6 за три года до выхода уже выглядит лучше, чем готовый продукт Volition.

Ночная жизнь Вайс-Сити

Независимый аналитик и блогер Benji-Sales уверен, что реакция аудитории — прямое доказательство тому, почему компании стараются до последнего не показывать свои творения. Игры слишком отличаются от других медиа (тех же фильмов), поскольку многие проекты «собираются» только к самому выходу.

К примеру, первая The Last of Us для PS3 до последнего была «непонятной кашей», но в последний месяц (игру как раз откладывали на дополнительные четыре недели) всё потихоньку собралось в настоящую игру с большой буквы. В индустрии реально есть случаи, когда игры не работают до последнего момента.

Аналогичное The Last of Us случалось с Mass Effect 2.

Ночной клуб

Что будет с GTA 6

Последствия этой утечки могут иметь далеко идущие последствия.

GTA 6 планировали выпустить не раньше конца 2024 года. Подобная утечка может сильно сказаться на сроках релиза — и, как отмечает репортёр Джейсон Шрайер, последствия случившегося ещё предстоит оценить и сейчас они неочевидны.

Для Rockstar это настоящий кошмар по нескольким причинам. Например, случившееся явно надолго отвлечёт команду от работы.

Пригород Вайс-Сити?

Хакер утверждает, что у него на руках не только геймплейные ролики GTA 6, но ещё исходный код и тестовая сборка боевика. Если хоть что-то из этого окажется в интернете, то может произойти уже что угодно. Пессимисты не исключают, что игру могут начать делать с нуля.

Утечка исходного кода, да ещё и до релиза самой игры, может оказаться самым беспрецедентным событием в истории индустрии. В руках публики будет полный доступ к игре. Издатель на полном серьёзе только из-за этого сможет закрыть разработку.

Реальный геймплей GTA 6

Первый ролик

Второй ролик

Что делает издатель GTA 6

Take-Two начала первые блокировки утечек лишь спустя 10 часов, но баны и предупреждения прогремели практически везде. Даже на фанатском форуме GTA Forum попросили удалить всё на тему слива — на YouTube и других площадках ситуация аналогичная.

Rockstar через примерно 30 часов после утечки выступила с официальным обращением. Она подтвердила утечку, подчеркнув свои планы продолжать разработку в прежнем режиме. Вдобавок компания отметила, что на первый взгляд нет никакой опасности для выпущенных игр — GTA 5 и GTA Online.

Обращение Rockstar

Видимо, по результатам оперативного расследования Rockstar заявления хакера про обладание исходного кода оказались как минимум преувеличенными.

Как случилась утечка GTA 6

Доподлинно личность хакера неизвестна. По неподтверждённым данным, это бывший участник хакерской группы Lapsus$ по имени Уайт. Ему 16 лет. Пареньку приписывают взломы Uber, NVIDIA, Samsung и Microsoft. Его даже успели арестовать из-за связи с бандой, но в итоге отпустили.

Сам взлом Rockstar проходил через Slack. Хакеру удалось получить доступ к мессенджеру, и через него он или попал в корпоративную сеть, или просто из переписок достал разные данные. После публикации кадров энтузиаст попросил Take-Two или Rockstar связаться с ним через «Телеграм», намереваясь получить у издателя не меньше 6 млн рублей за файлы.

Однако вскоре парень полностью пропал с радаров: профиль в «Телеграм» удалили, да и на других площадках он больше не появлялся. Это случилось в момент, когда Take-Two начала блокировки.