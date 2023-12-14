Это красивый и добрый мультик для всех.

«Щенячий патруль» стоит показывать детям — его даже можно смотреть самому

Все мама и папы знают: если бесконтрольно пустить ребёнка за просмотр YouTube, он быстро найдёт настолько противные ролики, что волосы дыбом встанут. Поэтому подбирать мультфильмы стоит самому. Какие подойдут? Лучше обратить внимание на «Щенячий патруль»: он и детям нравится, да и самому его можно смотреть без стыда.

«Щенячий патруль»: где смотреть?

Мультсериал официально показывают в России: он доступен в онлайн-кинотеатрах Okko и «Иви», а также многие серии можно найти на YouTube.

Мультик яркий, но не вырвиглазный

Любой специалист посоветует мультики с мягкими красками. Всё же яркие цвета завораживают, но при этом перевозбуждают мозг. Советские мультики стали бы идеальным выбором — увы, современных детей за них не усадишь. Они уже видели яркие западные аналоги, поэтому быстро теряют интерес.

«Щенячий патруль» — идеальный компромисс. Мультфильм очень красочный (щенки носят разноцветные наряды, на фоне всегда зелень) но при этом не вырвиглазный. К тому же кадры сменяются не слишком часто и не создают гипнотизирующий эффект. Ребёнок хорошо проведёт время, а вы будете спокойны за его нервную систему.

Классический состав патруля Фото: TVO Kids

Щенки учат добру

«Щенячий патруль» не поднимает слишком серьёзные темы — в нём нет серой морали, противоречий и других лишних деталей. Вся суть мультфильма заложена во вступительной песне: «Когда беда случилась, не плачь и не грусти. Райдер и его щенки спешат тебя спасти».

Собачкам нет дела до обстоятельств и личности спасаемого. Они в любом случае придут на помощь, и ничто их не остановит: ни непогода, ни время суток, ни усталость. Если кто-то не слушал щенков и попал впросак, герои не станут иронизировать и просто поддержат. Если несчастье случилось со злодеем, они всё равно протянут лапу.

Так мультик учит быть хорошим человеком и всегда идти на подмогу. Это банальная доброта — в современном мире её как раз не хватает.

Закрыли очередное дело Фото: TVO Kids

Мультфильм не стоит на месте

Создатели «Щенячьего патруля» не стоят на месте и постоянно запускают новые сюжеты или вводят дополнительных персонажей. К примеру, в классическом составе были Маршал, Гонщик, Зума, Скай, Рокки и Крепыш. Теперь же команду пополнили новые участники: среди них сибирская хаски Эверест и, трудно поверить, кот-мотоциклист.

У всех героев свои способности, характер, взаимоотношения с напарниками. Всё это добавляет мультсериалу интереса.

Сибирская хаски Эверест Фото: TVO Kids

Приятная и запоминающаяся музыка

Для «Щенячьего патруля» написали много классных треков — речь не только о главной теме «Наш отряд», которая быстро запоминается и совсем не раздражает. Также собаки поют о мечте, добре и дружбе — подо всё хочется кивать головой и пританцовывать.

В полнометражных мультиках саунд вообще роскошный: зрителей развлекают и Кристина Агилера, и Адам Левин. Лучшие вещи стоит немедленно закинуть в плейлист.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

По «Щенячьему патрулю» хорошие игры и мерч

Если ребёнок проникся каким-либо мультиком, готовьтесь покупать тематические наклейки, раскраски и игрушки. По «Щенячьему патрулю» все эти штуки качественные и интерактивные. К примеру, в базовом игрушечном наборе ребёнок может нажать на Скай — и она расправит крылья. Или на Маршала — и из спины лидера патруля выскочит огнетушительный девайс.

Игр по «Щенячьему патрулю» тоже много: есть и элементарные платформеры для начинающих геймеров, и приятные экшены с полуоткрытым миром.

Игра Paw Patrol: On A Roll! Фото: Torus Games

А вы какие мультфильмы посоветуете? Расскажите в комментариях!