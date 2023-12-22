Пять забытых фильмов для отличного новогоднего настроения

Декабрь – время новогоднего настроения и просмотра фильмов, дарящих ощущение праздника. Но что делать, если популярные фильмы уже надоели, а праздничным настроением всё-таки хочется зарядиться? Это значит, пришло время узнать о новых фильмах, которые точно подойдут для просмотра снежным зимним вечером.
«Со мною вот что происходит» (2012, драма)
Где смотреть: Okko, «Кинопоиск», «Иви», Start
Режиссёр: Виктор Шамиров
Звёзды: Гоша Куценко, Виктор Шамиров, Олеся Железняк
Рейтинг — 7,3 из 10
Сколько идёт: 1 час 12 минут.
«Со мною вот что происходит»
Фото: All Media
Это, возможно, один из самых недооценённых российских фильмов на тему ожидания новогоднего чуда. Трогательное роуд-муви Виктора Шамирова («Большая секунда») о поиске смысла жизни в московских пробках.
Перед нами двое братьев, которые накануне Нового года узнают печальные новости о болезни отца: один — успешный менеджер в Москве, второй – скромный философ из Волгограда, такие похожие, но вместе с тем совершенно разные.
Мы проживём с ними один предновогодний день, в котором будут и помощь девочке из неблагополучной семьи, и попытка брата-москвича продвинуться по карьерной лестнице, и лирические монологи о единении с семьёй, и всё это под музыку Микаэла Таривердиева.
Красота этой картины не только в отличной игре Гоши Куценко и Виктора Шамирова или в суетной атмосфере новогодней Москвы, но и в том, что она заставит вас на минуту остановиться, посмотреть по сторонам и задуматься, а что действительно важно.
Видео доступно на YouTube-канале KinoGuru. Права на видео принадлежат All Media.
«Необыкновенная история на Рождество» (2017, драма, комедия)
Где смотреть: Okko, «Кинопоиск», Wink
Режиссёр: Бхарат Наллури
Звёзды: Дэн Стивенс, Кристофер Пламмер, Джонатан Прайс
Рейтинг: 7,5 из 10
Сколько идёт: 1 час 44 минуты
«Необыкновенная история на Рождество»
Фото: Capella Film
Ещё один малоизвестный фильм о самом известном рождественском произведении в мире – речь о «Рождественской песни». Это биографическая картина Чарльза Диккенса о его тернистом пути к успеху.
Это поистине доброе и волшебное кино, наполненное светлым духом Рождества, вместе с тем рассказывающее о том, как тяжело (и иногда страшно) писателям даются их шедевры.
Диккенс в исполнении Дэна Стивенса («Красавица и Чудовище») предстаёт перед нами неудачным писателем, зарабатывающим гроши и медленно складывающим в своей голове сюжет и персонажей, которые принесут ему головокружительный успех.
Фильм особенно рекомендован тем, кому любопытно посмотреть на писательскую кухню изнутри и вникнуть в процесс написания книг и мир издательства. Ну и, конечно, это очень мотивирующее кино, которое даёт уйму энергии на собственные свершения.
Видео доступно на YouTube-канале «Трейлеры на русском языке». Права на видео принадлежат Capella Film.
«Рождественские хроники» (2018, комедия, фэнтези)
Где смотреть: Netflix
Режиссёр: Клэй Кэйтис
Звёзды: Курт Рассел, Голди Хоун
Рейтинг: 7,1 из 10
Сколько идёт: 1 час 44 минуты
«Рождественские хроники»
Фото: Netflix
Сюжет прост: брат и сестра, оставшиеся одни на Рождество, очень хотят увидеть Санту и озвучить ему свои желания. Но, конечно, всё идёт не так, как они планировали, и им придётся помочь главному новогоднему волшебнику спасти праздник.
Фильм старается быть современным и рушить стереотипы новогоднего кино: Санта в исполнении легендарного Курта Рассела никогда не говорит «ho ho ho», исправно ходит в спортзал дважды в неделю и обижается, когда его представляют стереотипным толстяком. А ещё он угоняет тачки и попадает в тюрьму.
Тем не менее благодаря эльфам, оленям и детскому взгляду на приключения картина даёт то самое ощущение праздника, которое ждёшь, когда садишься смотреть новогоднюю сказку. Ну и, пожалуй, это претендент на лучшую бороду Санты в истории.
Видео доступно на YouTube-канале «Трейлер FIlms». Права на видео принадлежат Netflix.
«Квартира» (1960, драма, мелодрама, комедия)
Режиссёр: Билли Уайлдер
Звёзды: Джек Леммон, Ширли Маклейн
Рейтинг: 8,0 из 10
Сколько идёт: 2 часа 5 минут
Классика рождественского кино в Америке, незаслуженно малоизвестная в России. Шесть премий «Оскар» и блестящий актёрский состав, рассказывающий немного грустную, но очень милую историю любви перед Рождеством.
Фильм о менеджере среднего звена страховой компании, который по доброте душевной (и своей неспособности сказать «нет») сдаёт свою квартиру боссам для их интрижек. Всех всё устраивает: начальство получает квартиру на несколько часов, а Си Си Бакстер (Джек Леммон) — повышение по службе. Но всё переворачивается с ног на голову, когда он сам влюбляется в любовницу шефа.
Фильм знаменитого Билли Уайлдера («В джазе только девушки») снят с невероятной любовью к ремеслу и пропитан эпохой старого кино, где добрая грусть идёт рука об руку с весельем и вечеринками, а герой всегда поступает правильно.
Видео доступно на YouTube-канале kinomax ws. Права на видео принадлежат United Artists.
«Полярный экспресс» (2004, мюзикл, комедия, приключения)
Режиссёр: Роберт Земекис
Звёзды: Том Хэнкс, Лесли Земекис
Рейтинг: 7,2 из 10.
Сколько идёт: 1 час 40 минут
«Полярный экспресс»
Фото: WB
Необычная анимация Роберта Земекиса («Назад в будущее») для тех, кто перестал верить в новогодние чудеса. Мультфильм-сказка расскажет историю о мальчике, который перестал верить в Санту и получил билет на знаменитый Полярный экспресс, направляющийся прямиком на Северный полюс.
В этой поездке он найдёт новых друзей, снова обретёт веру в волшебство и познакомится с множеством фантастических существ (и всё это под невероятно сказочную музыку Алана Сильвестри).
Полярный экспресс — прямо как возвращение в детство: можно снова кататься с горки, играть в снежки, есть сладости и думать лишь о том, как увидишь Деда Мороза.
Видео доступно на YouTube-канале Christian Trailer. Права на видео принадлежат WB.