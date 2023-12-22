Пять забытых фильмов для отличного новогоднего настроения

Как быть, если вы уже пересмотрели всю советскую классику, «Гарри Поттера» и «Один дома»?

Декабрь – время новогоднего настроения и просмотра фильмов, дарящих ощущение праздника. Но что делать, если популярные фильмы уже надоели, а праздничным настроением всё-таки хочется зарядиться? Это значит, пришло время узнать о новых фильмах, которые точно подойдут для просмотра снежным зимним вечером.

«Со мною вот что происходит» (2012, драма)

Где смотреть: Okko, «Кинопоиск», «Иви», Start

Режиссёр: Виктор Шамиров

Звёзды: Гоша Куценко, Виктор Шамиров, Олеся Железняк

Рейтинг — 7,3 из 10

Сколько идёт: 1 час 12 минут.

«Со мною вот что происходит» Фото: All Media

Это, возможно, один из самых недооценённых российских фильмов на тему ожидания новогоднего чуда. Трогательное роуд-муви Виктора Шамирова («Большая секунда») о поиске смысла жизни в московских пробках.

Перед нами двое братьев, которые накануне Нового года узнают печальные новости о болезни отца: один — успешный менеджер в Москве, второй – скромный философ из Волгограда, такие похожие, но вместе с тем совершенно разные.

Мы проживём с ними один предновогодний день, в котором будут и помощь девочке из неблагополучной семьи, и попытка брата-москвича продвинуться по карьерной лестнице, и лирические монологи о единении с семьёй, и всё это под музыку Микаэла Таривердиева.

Красота этой картины не только в отличной игре Гоши Куценко и Виктора Шамирова или в суетной атмосфере новогодней Москвы, но и в том, что она заставит вас на минуту остановиться, посмотреть по сторонам и задуматься, а что действительно важно.

Видео доступно на YouTube-канале KinoGuru. Права на видео принадлежат All Media.

«Необыкновенная история на Рождество» (2017, драма, комедия)

Где смотреть: Okko, «Кинопоиск», Wink

Режиссёр: Бхарат Наллури

Звёзды: Дэн Стивенс, Кристофер Пламмер, Джонатан Прайс

Рейтинг: 7,5 из 10

Сколько идёт: 1 час 44 минуты

«Необыкновенная история на Рождество» Фото: Capella Film

Ещё один малоизвестный фильм о самом известном рождественском произведении в мире – речь о «Рождественской песни». Это биографическая картина Чарльза Диккенса о его тернистом пути к успеху.

Это поистине доброе и волшебное кино, наполненное светлым духом Рождества, вместе с тем рассказывающее о том, как тяжело (и иногда страшно) писателям даются их шедевры.

Диккенс в исполнении Дэна Стивенса («Красавица и Чудовище») предстаёт перед нами неудачным писателем, зарабатывающим гроши и медленно складывающим в своей голове сюжет и персонажей, которые принесут ему головокружительный успех.

Фильм особенно рекомендован тем, кому любопытно посмотреть на писательскую кухню изнутри и вникнуть в процесс написания книг и мир издательства. Ну и, конечно, это очень мотивирующее кино, которое даёт уйму энергии на собственные свершения.

Видео доступно на YouTube-канале «Трейлеры на русском языке». Права на видео принадлежат Capella Film.

«Рождественские хроники» (2018, комедия, фэнтези)

Где смотреть: Netflix

Режиссёр: Клэй Кэйтис

Звёзды: Курт Рассел, Голди Хоун

Рейтинг: 7,1 из 10

Сколько идёт: 1 час 44 минуты

«Рождественские хроники» Фото: Netflix

Сюжет прост: брат и сестра, оставшиеся одни на Рождество, очень хотят увидеть Санту и озвучить ему свои желания. Но, конечно, всё идёт не так, как они планировали, и им придётся помочь главному новогоднему волшебнику спасти праздник.

Фильм старается быть современным и рушить стереотипы новогоднего кино: Санта в исполнении легендарного Курта Рассела никогда не говорит «ho ho ho», исправно ходит в спортзал дважды в неделю и обижается, когда его представляют стереотипным толстяком. А ещё он угоняет тачки и попадает в тюрьму.

Тем не менее благодаря эльфам, оленям и детскому взгляду на приключения картина даёт то самое ощущение праздника, которое ждёшь, когда садишься смотреть новогоднюю сказку. Ну и, пожалуй, это претендент на лучшую бороду Санты в истории.

Видео доступно на YouTube-канале «Трейлер FIlms». Права на видео принадлежат Netflix.

«Квартира» (1960, драма, мелодрама, комедия)

Режиссёр: Билли Уайлдер

Звёзды: Джек Леммон, Ширли Маклейн

Рейтинг: 8,0 из 10

Сколько идёт: 2 часа 5 минут

Классика рождественского кино в Америке, незаслуженно малоизвестная в России. Шесть премий «Оскар» и блестящий актёрский состав, рассказывающий немного грустную, но очень милую историю любви перед Рождеством.

Фильм о менеджере среднего звена страховой компании, который по доброте душевной (и своей неспособности сказать «нет») сдаёт свою квартиру боссам для их интрижек. Всех всё устраивает: начальство получает квартиру на несколько часов, а Си Си Бакстер (Джек Леммон) — повышение по службе. Но всё переворачивается с ног на голову, когда он сам влюбляется в любовницу шефа.

Фильм знаменитого Билли Уайлдера («В джазе только девушки») снят с невероятной любовью к ремеслу и пропитан эпохой старого кино, где добрая грусть идёт рука об руку с весельем и вечеринками, а герой всегда поступает правильно.

Видео доступно на YouTube-канале kinomax ws. Права на видео принадлежат United Artists.

«Полярный экспресс» (2004, мюзикл, комедия, приключения)

Режиссёр: Роберт Земекис

Звёзды: Том Хэнкс, Лесли Земекис

Рейтинг: 7,2 из 10.

Сколько идёт: 1 час 40 минут

«Полярный экспресс» Фото: WB

Необычная анимация Роберта Земекиса («Назад в будущее») для тех, кто перестал верить в новогодние чудеса. Мультфильм-сказка расскажет историю о мальчике, который перестал верить в Санту и получил билет на знаменитый Полярный экспресс, направляющийся прямиком на Северный полюс.

В этой поездке он найдёт новых друзей, снова обретёт веру в волшебство и познакомится с множеством фантастических существ (и всё это под невероятно сказочную музыку Алана Сильвестри).

Полярный экспресс — прямо как возвращение в детство: можно снова кататься с горки, играть в снежки, есть сладости и думать лишь о том, как увидишь Деда Мороза.

Видео доступно на YouTube-канале Christian Trailer. Права на видео принадлежат WB.