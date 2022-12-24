Лучшие новогодние фильмы. Какое кино поднимет настроение к Новому году?

И только вы выбираете самые лучшие картины!

Новогодние праздники традиционно ассоциируются с новогодним кино. Всегда приятно укутаться в плед, заварить горячего чаю, пересмотреть свои любимые фильмы в канун Нового года и проникнуться волшебным позитивом.

Мы составили список из 20 картин, которые мы с удовольствием пересматриваем в новогодние каникулы. Это и советские комедии, и американские фильмы про Санта-Клауса, и просто замечательные ленты, создающие праздничную атмосферу.

При этом выбрать лучшую смогут наши читатели — таким образом мы составим хоть сколько-нибудь объективный топ. Впрочем, каждая из нижеперечисленных картин легко может растопить сердце даже самого чёрствого хейтера Нового года.

Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме. Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑». Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».