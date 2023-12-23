Кто ты из «Букиных»: тест для фанатов сериала

Недавно стартовал сериал «Букины» — продолжение культового шоу «Счастливы вместе», которое показывали по ТНТ с 2006 по 2013 год. В честь начала новой главы в истории Букиных приготовили тест, чтобы вы узнали, на кого из проекта больше всего похожи.

По сюжету шоу глава семейства Геннадий Букин продолжает работать в обувном магазине, но уже в качестве его владельца. Гена всё так же живёт с Дашей, они бесплатно получили себе дом в пригороде Екатеринбурга, но их идиллию прерывают Света и Рома, которые приехали к родителям из-за сложной ситуации в жизни.

В первый сезон войдёт 10 эпизодов — они выходят по будням в 20:00 мск. Последнюю серию покажут уже 28 декабря, а затем ожидается второй сезон и полнометражный фильм.