«Мятежная Луна» — это бестолковые «Звёздные войны» Зака Снайдера. Но хотя бы весёлые

Ещё до выхода первого фильма из «Мятежной Луны» начали строить франшизу в духе «Звёздных войн». В новостях постоянно писали о режиссёрской версии, одобренных продолжениях, видеоиграх и отменённой настолке. Боссы Netflix верили, что нащупали золотую корову, которую надо доить с удвоенными усилиями.

Увы, «Мятежную Луну» разгромили, обозвав глупой, шаблонной и бестолковой. Справедливы ли претензии? Да. Вот только все вышеописанные обзывательства не делают новинку откровенно плохим фильмом.

«Мятежная Луна»: где смотреть?

«Мятежная Луна» вышла на Netflix. Официальной русской озвучки нет, только субтитры.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Netflix.

Вселенная примитивная, но в ней что-то есть

Сюжет «Мятежной Луны» простой как палка. Есть властная и воинственная империя, которая недавно потеряла короля и наследницу. Есть мятежники, уставшие от кровопролитной экспансии и драконовских законов. Ещё есть герои-фермеры, оказавшиеся между молотом и наковальней. Они мирно жили на плодородных землях, но однажды имперцы заявились к ним и агрессивно потребовали всю еду.

В теории земледельцы могли бы договориться об адекватном партнёрстве, но в первую же ночь сильно поссорились с солдатами. Теперь фермеры обречены на истребление: их единственный шанс — отыскать союзников и вместе сразиться с имперцами. Сбору отряда самоубийц и посвящён весь первый фильм.

Хорошие ребята против тирании Фото: Netflix

Простая концепция могла бы сработать, но Снайдер сделал всё, чтобы оставить зрителя в недоумении. В «Мятежной Луне» вроде бы любопытный мир со множеством планет, фракций и рас, однако внимания ничему не уделяют — максимум вводят в курс дела закадровым голосом или стремительным флешбэком. Есть много разношёрстных персонажей, но режиссёр даже не пытается их раскрыть — к примеру, у важного для сюжета генерала Титуса (Джимон Хонсу) всего горстка реплик.

Хотя главная проблема — в тотальном отсутствии логики. Представьте пустынную планету, где герои ищут угодившего в рабство человека. Местный босс предлагает рисковую ставку: если пленник объездит дикую тварь — получит свободу, если нет — всех героев закуют в цепи. Наши ребята тут же соглашаются, вынуждая зрителя лупить рукой по лицу. Чем вообще полезен пленник? Кто он такой? Как может помочь общему делу? И главное: он хотя бы раз в жизни ездил верхом? Ответов нет, поэтому сделка превращается в аттракцион тупости.

Впрочем, если отключить мозг и смотреть «Мятежную Луну», лениво пожёвывая попкорн, получите немало удовольствия. Та же сцена с освобождением раба полна эпика, захватывающих кадров и фирменного снайдеровского слоу-мо, где герой прыгает со скалы на летящего с бешеной скоростью гиппогрифа.

В итоге после просмотра хочется воскликнуть: «Это было глупо, но мне, чёрт возьми, понравилось». Весь двухчасовой фильм вызывает примерно такие эмоции.

Местные злодеи — вылитые нацисты Фото: Netflix

Основная проблема «Мятежной Луны» — в спешке. В первом фильме многое показали, но ничего не раскрыли. Красивые планеты и вычурные персонажи сменяют друг друга со скоростью света, не позволяя насладиться происходящим и хоть во что-нибудь вникнуть. При этом в самом сеттинге чувствуется потенциал: Зак Снайдер создал адекватный фундамент, на котором можно построить много интересных сюжетов.

Увы, режиссёр уже совершал подобную ошибку в «Бэтмене против Супермена», когда интересная идея превратилась в мешанину с толпой едва знакомых персонажей и странным обсуждением Марты. Тот провал сильно подкосил позиции Снайдера. Не повторится ли подобное сейчас?

Персонаж колоритный, но экранного времени у него мало Фото: Netflix

В фильме эпичные съёмки и безбашенные сражения

На съёмку двух частей «Мятежной Луны» выделили $ 166 млн. Учитывая хронометраж и обилие спецэффектов, сумма скромная — и это чувствуется. Декорации неубедительные, а графика примитивная: и зелёный фон виден, и выстрелы со взрывами не особо впечатляют.

Однако Снайдер сделал всё, чтобы фильм был зрелищным вопреки скудному бюджету. Когда во вступлении показывают поле, которое вспахивает героиня, хочется поставить фильм на паузу и делать скрины. Секрет в постановке кадра, работе с цветами и запредельном чувстве стиля.

Роскошный кадр Фото: Netflix

С креативом у режиссёра тоже всё хорошо. Как вам странные жуки, которые используют людей в качестве голосового аппарата? А футуристические кальяны, где трубки вставляются прямо в туловище? Это лишь малая часть прикольных деталей из вселенной Снайдера.

Да и экшен стоит сдержанно похвалить. Режиссёр по-прежнему сходит с ума по слоу-мо — зачастую этот приём лишён смысла, но временами он превращает простой кадр в произведение искусства. Вы бы видели, как во флешбэке о главной героине снаряды влетают в землю и изысканно подбрасывают песок. Зрелище восхищает!

Очень драйвовая драка Фото: Netflix

«Мятежная Луна»: стоит ли смотреть?

Из «Мятежной Луны» не получились новые «Звёздные войны». Это слишком бестолковый фильм с обилием ляпов и лишних арок. Но если отнестись к нему как к незамысловатой и красивой фантастике, где герои эффектно дерутся и даже по грязи бродят эпичной походкой, можно получить много удовольствия.

Хотелось бы верить, что «Мятежная Луна» соберёт достаточно просмотров и действительно перерастёт в крупную франшизу. Жанр фантастики переживает тяжёлые времена, поэтому творение Снайдера стоит поддержать. Новинке далеко до идеала, но она всё-таки заслуживает внимания.

Оценка «Мятежной Луны» — 7,5 из 10.

Понравилось

Красивая съёмка

Много эпика

У вселенной есть потенциал.

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