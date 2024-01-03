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Фильмы января-2024 в России: «Холоп 2», «Бременские музыканты», «Мастер и Маргарита» и другие

Какие фильмы посмотреть в кинотеатрах России в январе
Слава Петров
Фильмы января-2024 в России
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Западное кино тоже будет.

Для любителей ходить по кинотеатрам год начинается удачно. Покажут продолжение отечественного блокбастера, переосмысление «Бременских музыкантов» и даже очередную экранизацию Булгакова. На какие фильмы стоит сходить?

«Холоп 2» (комедия) «Бременские музыканты» (комедия, мюзикл) «Химера» (фэнтези, комедия) «Стальная хватка» (спортивная драма) «Турбозавры. Год Дракона» (мультфильм, комедия) «Воздух» (военная драма) «Танцуй, Селёдка!» (драма, комедия) «Большая гонка. Ауди против Лянчи» (спорт, драма) «Присцилла: Элвис и я» (драма) «Мастер и Маргарита» (драма, фэнтези)
Live Слава Петров

«Холоп 2» (комедия)

Дата выхода: 1 января
Режиссёр: Клим Шипенко
Звёзды: Аглая Тарасова, Милош Бикович, Иван Охлобыстин
Страна производства: Россия

Первая часть, где зазнавшегося мажора превращали в нормального человека, стала кассовым хитом. При бюджете в 150 млн рублей фильм заработал почти 3 млрд рублей. Сиквел снова расскажет о перевоспитании — в этот раз избалованной и опасной для общества девицы. Смог ли режиссёр Клип Шипенко второй раз войти в ту же реку?

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

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14:52 Слава Петров

«Бременские музыканты» (комедия, мюзикл)

Дата выхода: 1 января
Режиссёр: Алексей Нужный
Звёзды: Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Роман Курцын
Страна производства: Россия

Переосмысление легендарного мультика, где бродячие музыканты с Ослом и Петухом в составе зажигательно поют, воруют принцессу и бегают от свиты короля. Местами трейлеры выглядят странно, но есть ощущение, что с песнями и визуалом всё будет хорошо.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

14:51 Слава Петров

«Химера» (фэнтези, комедия)

Дата выхода: 1 января
Режиссёр: Аличе Рорвахер
Звёзды: Джош О’Коннор, Карол Дуарте, Винченцо Немолато
Рейтинг: 7,8 из 10
Страна производства: Италия, Франция, Швейцария

Фэнтези о необычном археологе, который умеет говорить с мёртвыми. Жулики используют его, чтобы искать сокровища, но сам парень мечтает лишь о встрече с почившей любимой. Зрители, которые посмотрели кино на фестивалях, были в восторге от сюжета и шуток.

Видео доступно на YouTube-канале «Киноман». Права на видео принадлежат «КиноАртПро».

14:50 Слава Петров

«Стальная хватка» (спортивная драма)

Дата выхода: 11 января
Режиссёр: Шон Дуркин
Звёзды: Зак Эфрон, Джереми Аллен Уайт, Харрис Дикинсон
Рейтинг: 8,1 из 10
Страна производства: США, Великобритания

Спортивная драма о семье рестлеров, которые с детства тренировались и превращали каждое выступление в безбашенное шоу. Увы, на пути хватало потерь, суровых испытаний и прочих ударов судьбы — о них и расскажет фильм. Западные зрители уже посмотрели «Стальную хватку» и назвали её одним из лучших спортивных фильмов последних лет.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат «Атмосфера кино».

14:49 Слава Петров

«Турбозавры. Год Дракона» (мультфильм, комедия)

Дата выхода: 11 января
Режиссёр: Алексей Котёночкин
Звёзды: Вероника Саркисова, Жанна Никонова, Михаил Белякович
Страна производства: Россия

Каждый родитель давно знает Турбозавров. Это наполовину машины, наполовину роботы, которые творят добрые дела и защищают природу. «Год Дракона» — полнометражный мультфильм, где полюбившиеся герои построят ледяной замок и сразятся с опасным противником.

Видео доступно на YouTube-канале CentralPartnership. Права на видео принадлежат CentralPartnership.

14:49 Слава Петров

«Воздух» (военная драма)

Дата выхода: 18 января
Режиссёр: Алексей Герман-мл.
Звёзды: Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Кристина Лапшина
Страна производства: Россия

Фильм об особом подразделении лётчиц, которые сражаются на Второй мировой. Ещё недавно они ходили на свидания и танцевали на дискотеках, а теперь смотрят в лицо смерти. Впрочем, милая внешность не мешает им успешно конкурировать с мужчинами и помогать родине.

Видео доступно на YouTube-канале «топкино». Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

14:48 Слава Петров

«Танцуй, Селёдка!» (драма, комедия)

Дата выхода: 18 января
Режиссёр: Александра Лупашко
Звёзды: Александра Бортич, Павел Майков, Наталья Павленкова
Страна производства: Россия

Фильм об успешной молодой женщине, которая уехала из провинции в Москву и забыла о родне. Она возвращается домой только ради похорон отца, но тот внезапно «оживает». Папа просто пытался заманить дочку в родные места, провести с ней время и извиниться за ошибки прошлого. Что из этого выйдет? Запланируйте поход в кино и узнаете.

Видео доступно на YouTube-канале Trailer Port. Права на видео принадлежат «Вольга».

14:47 Слава Петров

«Большая гонка. Ауди против Лянчи» (спорт, драма)

Дата выхода: 18 января
Режиссёр: Стефано Мордини
Звёзды: Даниэль Брюль, Риккардо Скамарчо, Кэти Кларксон-Хилл
Страна производства: Италия, Великобритания, Ирландия

Спортивный фильм для фанатов «Гонки» и «Ford против Ferrari». В центре сюжета противостояние двух концернов с разными стилем и философией. Конфликт решается в серии заездов по 12 странам. Победитель станет королём, а проигравший потеряет всё! Такой накал страстей точно сделает кино интересным.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат «Атмосфера кино».

14:47 Слава Петров

«Присцилла: Элвис и я» (драма)

Дата выхода: 25 января
Режиссёр: София Коппола
Звёзды: Кейли Спейни, Джейкоб Элорди, Эри Коэн
Страна производства: Италия, США

Драма о главной женщине в жизни Элвиса Пресли. Любопытно, что короля рок-н-ролла играет Джейкоб Элорди, звезда «Эйфории». Возможно, ему удастся сделать фильм захватывающим.

Видео доступно на YouTube-канале Capella Film. Права на видео принадлежат Capella Film.

14:46 Слава Петров

«Мастер и Маргарита» (драма, фэнтези)

Дата выхода: 25 января
Режиссёр: Михаил Локшин
Звёзды: Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь
Страна производства: Россия

Изначально этот фильм назывался «Воланд», но затем пережил пару скандалов и проблемы с финансированием — в итоге стал «Мастером и Маргаритой». Режиссёр обещает не пересказывать культовый роман Булгакова, а взглянуть на историю с нового угла. Не окажутся ли поклонники книги разъярёнными? Узнаем уже 25 января!

Видео доступно на YouTube-канале MARS MEDIA. Права на видео принадлежат «Амедиа».

На какой фильм точно пойдёте в кино? Расскажите в комментариях!

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