Какие фильмы посмотреть в кинотеатрах России в январе

Для любителей ходить по кинотеатрам год начинается удачно. Покажут продолжение отечественного блокбастера, переосмысление «Бременских музыкантов» и даже очередную экранизацию Булгакова. На какие фильмы стоит сходить?
«Холоп 2» (комедия)
Дата выхода: 1 января
Режиссёр: Клим Шипенко
Звёзды: Аглая Тарасова, Милош Бикович, Иван Охлобыстин
Страна производства: Россия
Первая часть, где зазнавшегося мажора превращали в нормального человека, стала кассовым хитом. При бюджете в 150 млн рублей фильм заработал почти 3 млрд рублей. Сиквел снова расскажет о перевоспитании — в этот раз избалованной и опасной для общества девицы. Смог ли режиссёр Клип Шипенко второй раз войти в ту же реку?
Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.
«Бременские музыканты» (комедия, мюзикл)
Дата выхода: 1 января
Режиссёр: Алексей Нужный
Звёзды: Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Роман Курцын
Страна производства: Россия
Переосмысление легендарного мультика, где бродячие музыканты с Ослом и Петухом в составе зажигательно поют, воруют принцессу и бегают от свиты короля. Местами трейлеры выглядят странно, но есть ощущение, что с песнями и визуалом всё будет хорошо.
Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.
«Химера» (фэнтези, комедия)
Дата выхода: 1 января
Режиссёр: Аличе Рорвахер
Звёзды: Джош О’Коннор, Карол Дуарте, Винченцо Немолато
Рейтинг: 7,8 из 10
Страна производства: Италия, Франция, Швейцария
Фэнтези о необычном археологе, который умеет говорить с мёртвыми. Жулики используют его, чтобы искать сокровища, но сам парень мечтает лишь о встрече с почившей любимой. Зрители, которые посмотрели кино на фестивалях, были в восторге от сюжета и шуток.
Видео доступно на YouTube-канале «Киноман». Права на видео принадлежат «КиноАртПро».
«Стальная хватка» (спортивная драма)
Дата выхода: 11 января
Режиссёр: Шон Дуркин
Звёзды: Зак Эфрон, Джереми Аллен Уайт, Харрис Дикинсон
Рейтинг: 8,1 из 10
Страна производства: США, Великобритания
Спортивная драма о семье рестлеров, которые с детства тренировались и превращали каждое выступление в безбашенное шоу. Увы, на пути хватало потерь, суровых испытаний и прочих ударов судьбы — о них и расскажет фильм. Западные зрители уже посмотрели «Стальную хватку» и назвали её одним из лучших спортивных фильмов последних лет.
Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат «Атмосфера кино».
«Турбозавры. Год Дракона» (мультфильм, комедия)
Дата выхода: 11 января
Режиссёр: Алексей Котёночкин
Звёзды: Вероника Саркисова, Жанна Никонова, Михаил Белякович
Страна производства: Россия
Каждый родитель давно знает Турбозавров. Это наполовину машины, наполовину роботы, которые творят добрые дела и защищают природу. «Год Дракона» — полнометражный мультфильм, где полюбившиеся герои построят ледяной замок и сразятся с опасным противником.
Видео доступно на YouTube-канале CentralPartnership. Права на видео принадлежат CentralPartnership.
«Воздух» (военная драма)
Дата выхода: 18 января
Режиссёр: Алексей Герман-мл.
Звёзды: Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Кристина Лапшина
Страна производства: Россия
Фильм об особом подразделении лётчиц, которые сражаются на Второй мировой. Ещё недавно они ходили на свидания и танцевали на дискотеках, а теперь смотрят в лицо смерти. Впрочем, милая внешность не мешает им успешно конкурировать с мужчинами и помогать родине.
Видео доступно на YouTube-канале «топкино». Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».
«Танцуй, Селёдка!» (драма, комедия)
Дата выхода: 18 января
Режиссёр: Александра Лупашко
Звёзды: Александра Бортич, Павел Майков, Наталья Павленкова
Страна производства: Россия
Фильм об успешной молодой женщине, которая уехала из провинции в Москву и забыла о родне. Она возвращается домой только ради похорон отца, но тот внезапно «оживает». Папа просто пытался заманить дочку в родные места, провести с ней время и извиниться за ошибки прошлого. Что из этого выйдет? Запланируйте поход в кино и узнаете.
Видео доступно на YouTube-канале Trailer Port. Права на видео принадлежат «Вольга».
«Большая гонка. Ауди против Лянчи» (спорт, драма)
Дата выхода: 18 января
Режиссёр: Стефано Мордини
Звёзды: Даниэль Брюль, Риккардо Скамарчо, Кэти Кларксон-Хилл
Страна производства: Италия, Великобритания, Ирландия
Спортивный фильм для фанатов «Гонки» и «Ford против Ferrari». В центре сюжета противостояние двух концернов с разными стилем и философией. Конфликт решается в серии заездов по 12 странам. Победитель станет королём, а проигравший потеряет всё! Такой накал страстей точно сделает кино интересным.
Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат «Атмосфера кино».
«Присцилла: Элвис и я» (драма)
Дата выхода: 25 января
Режиссёр: София Коппола
Звёзды: Кейли Спейни, Джейкоб Элорди, Эри Коэн
Страна производства: Италия, США
Драма о главной женщине в жизни Элвиса Пресли. Любопытно, что короля рок-н-ролла играет Джейкоб Элорди, звезда «Эйфории». Возможно, ему удастся сделать фильм захватывающим.
Видео доступно на YouTube-канале Capella Film. Права на видео принадлежат Capella Film.
«Мастер и Маргарита» (драма, фэнтези)
Дата выхода: 25 января
Режиссёр: Михаил Локшин
Звёзды: Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь
Страна производства: Россия
Изначально этот фильм назывался «Воланд», но затем пережил пару скандалов и проблемы с финансированием — в итоге стал «Мастером и Маргаритой». Режиссёр обещает не пересказывать культовый роман Булгакова, а взглянуть на историю с нового угла. Не окажутся ли поклонники книги разъярёнными? Узнаем уже 25 января!
Видео доступно на YouTube-канале MARS MEDIA. Права на видео принадлежат «Амедиа».
На какой фильм точно пойдёте в кино? Расскажите в комментариях!