Какие фильмы посмотреть в кинотеатрах России в январе

Для любителей ходить по кинотеатрам год начинается удачно. Покажут продолжение отечественного блокбастера, переосмысление «Бременских музыкантов» и даже очередную экранизацию Булгакова. На какие фильмы стоит сходить?

На какой фильм точно пойдёте в кино? Расскажите в комментариях!