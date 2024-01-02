Сборы в первый день уже оказались рекордными.

«Холоп 2» идёт за «Чебурашкой» за звание самого популярного фильма в России. Обзор кино

Первый «Холоп» был фильмом о перевоспитании мажора Гриши, которому на всех плевать. Реконструкторы вырубили его, поселили в деревне и убедили, что на дворе XIX век. Любопытно, что Гриша стал крепостным — его пороли, унижали и хотели казнить. Преодолев все испытания, герой вырос морально и стал нормальным человеком.

Зрители оценили сюжет, юмор и актёрскую игру — при скромном бюджете в $ 160 млн «Холоп» заработал $ 3 млрд и стал самым кассовым российским фильмом (в 2023-м это место занял «Чебурашка»). Теперь ушастому любителю апельсинов пора напрячься: Клим Шипенко выпустил «Холопа 2», который стартовал с рекордных для 1 января сборов. Но хорошим ли получился фильм?

«Холоп 2»: где смотреть?

С 1 января новинку показывают во всех российских кинотеатрах.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

Новая мажорка и море эпика

«Холоп 2» рассказывает о мажорке Аглае, которая творит опасную дичь: то на катере таранит кафе, то издевается над обычными жителями. У девушки влиятельная мама, поэтому все прегрешения сходят с рук. Вот только исправившийся в прошлой части Гриша замечает Аглаю и берёт её на перевоспитание.

После очередного проступка девушка получает усыпляющий укол и приходит в себя в русской деревне. Баре её не жалуют и в первый же день пытаются сжечь, а затем приближается армия Наполеона — в общем, Аглае придётся многое пережить и, если повезёт, вырасти нравственно.

Новая мажорка Фото: Central Partnership

«Холоп 2» — классический сиквел. Режиссёр сохранил всё, за что полюбили первую часть: основная идея, актёрский состав, прежние сюжетные ходы — при этом всё стало в разы богаче и масштабнее. К примеру, после завязки знакомая деревня сменится богатым царицынским дворцом, а вместо жалкой монголо-татарской кучки нам покажут внушительную французскую армию.

Увеличение бюджета пошло фильму на пользу. Придётся потерпеть откровенную рекламу и навязчивые идеи, но в ответ получить роскошный визуал и восхитительные батальные сцены. Чего стоит финальное сражение, где Клим Шипенко снимает одним кадром: вокруг взрываются снаряды, выстрелы в щепки разносят телеги, солдаты безжалостно бьют друг друга саблями, а напуганная Аглая бежит, надеясь на спасение. Выглядит очень зрелищно!

Такой прогресс — во всём. Ярких персонажей стало больше, съёмки в Царицыно заменяют экскурсию, а постановкой кадра всегда восхищаешься. Ещё и актёры хороши: даже если плохо относитесь к Охлобыстину, точно посмеётесь над десятком его удачных шуток.

Аглая увидит и грязные деревни, и дворцы Фото: Central Partnership

Хотя главное преимущество в том, что сюжет стал многослойнее. Если раньше герои перевоспитывали одного нехорошего человека, то теперь цель усложнилась.

Всё же Гриша пару раз проявил признаки самодурства и безответственности — поэтому, пока он занимается Аглаей, герой Охлобыстина занимается им. Такой подход добавляет в сценарий много новых переменных, а операция ещё чаще идёт не по плану. В какой-то момент свобода всех героев вообще висит на волоске!

До фильма легко докопаться

Само перевоспитание Аглаи показано странно. Её презентуют прямо-таки монстром, которого в реальной жизни стоит обходить стороной, — такой дама и остаётся почти до финала. К примеру, дама считает добрейшего принца скучным — зато стоит тому мерзко обойтись с подчинёнными, как Аглая проникается к фавориту симпатией.

Только на финальной прямой сценаристы говорят девушке пару мудрых слов, показывают истоки её поведения и ставят в пару опасных ситуаций — и героиня тут же меняется к лучшему. Увы, в трансформацию тяжело поверить, уж больно она стремительная и неаккуратная, не хватает переломного момента.

Ещё страннее выглядит концепция воспитателей: они меняют Аглаю не через идеи гуманности, взгляд на себя со стороны и прочие психологически штуки. Герои прививают наглой девице… любовь к родине. В таком лишённом логики подходе явно чувствуется вмешательство «Фонда кино»: как будто Шипенко не давали деньги без арки о патриотизме.

У бывшего мажора Гриши важная роль в перевоспитании Аглаи Фото: Central Partnership

«Холоп 2»: стоит смотреть?

В фильме есть проблемы с логикой и сомнительные арки, но в остальном у «Холопа 2» всё хорошо. Новинка отлично выглядит, впечатляет актёрской игрой и, главное, создаёт ощущение праздника. Вот почему люди толпами идут в кино и ни капли об этом не жалеют.

Оценка «Холопа 2» — 7,5 из 10

Понравилось

Прекрасный визуал

Много удачных шуток

Все актёры великолепны.

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