Гайд для новичков в Palworld. Советы для успешного старта

Это уже одна из главных игр 2024 года.

Palworld хватило пары дней, чтобы стать одним из главных хитов за всю историю Steam. По одновременному онлайну новинка уже обошла Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate 3, Elden Ring и Hogwarts Legacy. Ей не хватило всего три тысячи человек, чтобы обойти Dota 2.

Тоже собираетесь залететь в Palworld? Тогда прочтите наш гайд и узнаете много полезного.

Первым делом наловите палов

Palworld только кажется обычной выживалкой, где нужно рубить лес, крафтить стрелы и жарить мясо на костре. На деле этими вещами не стоит заниматься самому — всё сделают создания. Палы.

Сначала существо нужно поймать. Для этого хватит обычной палки и пал-сферы: оба предмета создаются на верстаке из простейших материалов и находятся в самом начале древа технологий. Добыли всё необходимое? Тогда слегка побейте пала, а затем швырните в него пал-сферу. Следите за тем, чтобы у цели осталась хотя бы капля здоровья: существо в нокауте захватить нельзя.

Palworld Фото: Pocketpair

Стройте и развивайте базу

Изначально на базе будет работать всего одно существо. Чтобы увеличить число, выполняйте задания у контейнера палов. Там вас попросят расставить по территории кормушки, кровати и прочие полезные вещи. Наградами за выполнение станут новый уровень базы и дополнительный труженик.

Palworld Фото: Pocketpair

Призывайте на базу разных палов

У каждого пала свои сильные стороны. Одни поливают огород, но не умеют жарить мясо. Другие — добывают камень, но не носят его в хранилище. Третьи — чисто засеивают огород. Вам нужно собрать команду, которая закроет все ключевые потребности. Тогда сундуки всегда будут забиты ресурсами, а кормушки — наполнены едой.

Palworld Фото: Pocketpair

Ухаживайте за палами

Хороший хозяин должен заботиться о существах. Следите, чтобы у них были кровати, еда и приподнятое настроение. Если кто-то отлынивает от работы или страдает из-за ранения, подойдите и погладьте — это укрепит связь. Упустили момент и пал потерял рассудок? Отправьте бедолагу в джакузи. Присматривайте за палами и получите преданную команду, которая повышает уровень и открывает новые способности.

Palworld Фото: Pocketpair

Постройте лесопилку и каменоломню

Древесина и камень — важнейшие ресурсы. Увы, палы добывают их только рядом с базой, поэтому скоро там ничего не останется. Чтобы решить проблему с материалами, разблокируйте в древе технологий лесопилку и каменоломню, а затем поставьте их на своей территории.

Palworld Фото: Pocketpair

Сразу делайте глайдер

В мире Palworld полно возвышенностей. Аккуратно слезать с них долго, поэтому поскорее откройте в древе технологий глайдер. Чтобы создать его у верстака, хватит базовых ресурсов и пары кусочков ткани. Глайдер работает так же, как в «Зельде»: пока летите, герой теряет выносливость.

Palworld Фото: Pocketpair

Нужен большой огород

Без еды не выжить ни герою, ни палам. Поэтому создайте на базе приличный огород и держите работников, которые умеют засеивать поле и поливать почву.

Palworld Фото: Pocketpair

Выберите пала для сражений

Палы не только работают на базе, но и ходят за героем, помогая в бою. Увы, не все существа подходят для драки: к примеру, напоминающие овечек Ламболлы сгодятся лишь в качестве щита. Зато пламенные Фокспарксы поджарят кого угодно — особенно после прокачки.

Palworld Фото: Pocketpair

Не лезьте на мощных палов

На пути вы встретите могучих созданий вроде Мамморестов. Если возникнет соблазн напасть на них и заключить в пал-сферу — подавите его. Без основательной прокачки этот пал разнесёт вашу группу парой ударов.

Palworld Фото: Pocketpair

Откройте улучшенные пал-сферы

Со временем сильных существ станет всё больше. Вероятность поймать их обычной пал-сферой редко будет превышать 20%. Зато улучшенная мегасфера кратно увеличит шансы. Вещица разблокируется на 14-м уровне.

Palworld Фото: Pocketpair

Носите одежду с сопротивлением стихиям

В древе технологий есть одежда, которая защищает от стихий вроде холода и огня. Меняйте эту экипировку перед боем с особыми палами. Лезете на усиленного Фокспаркса, который дышит огнём? Наденьте национальный костюм холодных регионов и заметно снизите урон.

Palworld Фото: Pocketpair

Исследуйте мир ночью

Удобнее всего исследовать мир днём, но изредка нужно совершать и ночные вылазки. Дело в том, что после заката на локации появляются особые палы, которых стоит поймать.

Могучие палы вроде Мамморестов в это время спят. Это отличная возможность подкрасться к ним и первым ударом нанести повышенный урон.

Palworld Фото: Pocketpair

Не забывайте об обороне

Периодически на базу будут нападать враждебные палы: они ломают постройки и ранят союзников. Заранее подготовьтесь к драке с ними, расставив по территории капканы и укрытия.

Palworld Фото: Pocketpair

А вы будете играть в Palworld или пропустите её? Расскажите в комментариях.