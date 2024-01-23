Расписание выхода российского фэнтези-сериала «Иные»
Уже 25 января на «Кинопоиске» состоится премьера сериала «Иные» — российского фэнтези-шоу, действие которого разворачивается в альтернативных 40-х в Ленинграде. Хрупкая девушка Анна Смолина при попытке спасти брата из-под трамвая обнаруживает суперсилу, которую пока не может контролировать. Вскоре оказывается, что таких людей с даром называют «иными», и за героиней начинается охота силами органов госбезопасности.
В первый сезон сериала войдёт шесть эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам. Финал состоится уже 29 февраля.
Расписание выхода фэнтези-сериала «Иные»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|25 января
|2-я серия
|1 февраля
|3-я серия
|8 февраля
|4-я серия
|15 февраля
|5-я серия
|22 февраля
|6-я серия
|29 февраля
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