Расписание выхода российского фэнтези-сериала «Иные»

Уже 25 января на «Кинопоиске» состоится премьера сериала «Иные» — российского фэнтези-шоу, действие которого разворачивается в альтернативных 40-х в Ленинграде. Хрупкая девушка Анна Смолина при попытке спасти брата из-под трамвая обнаруживает суперсилу, которую пока не может контролировать. Вскоре оказывается, что таких людей с даром называют «иными», и за героиней начинается охота силами органов госбезопасности.

В первый сезон сериала войдёт шесть эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам. Финал состоится уже 29 февраля.

Расписание выхода фэнтези-сериала «Иные»