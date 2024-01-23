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Cериал «Иные» (2024) от «Кинопоиска»: дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть

Расписание выхода российского фэнтези-сериала «Иные»
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Уже 25 января на «Кинопоиске» состоится премьера сериала «Иные» — российского фэнтези-шоу, действие которого разворачивается в альтернативных 40-х в Ленинграде. Хрупкая девушка Анна Смолина при попытке спасти брата из-под трамвая обнаруживает суперсилу, которую пока не может контролировать. Вскоре оказывается, что таких людей с даром называют «иными», и за героиней начинается охота силами органов госбезопасности.

В первый сезон сериала войдёт шесть эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам. Финал состоится уже 29 февраля.

Расписание выхода фэнтези-сериала «Иные»

ЭпизодДата выхода
1-я серия25 января
2-я серия1 февраля
3-я серия8 февраля
4-я серия15 февраля
5-я серия22 февраля
6-я серия29 февраля
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