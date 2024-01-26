Промокоды Honkai Star Rail со стрима версии 2.0 — бесплатно раздают 300 звёздного нефрита

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Сегодня, 26 января, разработчики Honkai: Star Rail провели прямую трансляцию, которую посвятили скорому релизу обновления 2.0. В ходе стрима создатели показали ряд кодов с бонусами для геймеров.

Каждый промокод даёт 100 единиц донатной валюты для Прыжков в баннерах, а также игровые ресурсы.

TT9S28LK4QHP — 100 звёздного нефрита и 50 000 кредитов;

— 100 звёздного нефрита и 50 000 кредитов; EA8BKR4JL93T — 100 звёздного нефрита и пять путеводителей путешественника.

— 100 звёздного нефрита и пять путеводителей путешественника. LTQA2Q5249KF — 100 звёздного нефрита и четыре очищенного эфира.

Промокоды можно ввести на официальном сайте Honkai: Star Rail по этой ссылке. Активировать награды также можно в главном меню (три точки вверху справа — промокод).

Награды будут доступны в письме на внутриигровой почте. Обращаем внимание, что промокоды работают до утра 27 января, поэтому рекомендуем вам ввести их быстрее.