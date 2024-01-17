«Оставленные» — прекрасный фильм про поиск счастья поблизости. Обзор кино

Что объединяет богатого проблемного подростка, темнокожую кухарку и преподавателя самых строгих правил? Все трое остались одни в частной школе на Рождество. На первый взгляд, у них совсем ничего общего, но тут и начинается самое удивительное.

Пол Хэннем (Пол Джаматти) — преподаватель античной истории в частной школе Бартон. Его не любят ни ученики, ни учителя, но кажется, что это его совсем не волнует. Ангус Талли (Доминик Сесса) — тот самый «золотой» мальчик, «заноза в заднице» всех преподавателей школы и главный задира среди учеников, сменивший три школы за последние несколько лет. Мэри Лемб (Давайн Джой Рэндольф) — управляющая кухней, недавно потерявшая сына и ищущая утешение в ток-шоу и выпивке.

Все трое остались в школе по разным причинам: Пол наказан за двойку сыну влиятельного шишки, Мэри решила остаться, чтобы мысленно быть рядом с почившим сыном, бывшим учеником школы, а Ангуса не забрала мать, чтобы побыть с новым мужем наедине.

Остальные дети разъехались, преподаватели вернулись к своим семьям, школа опустела. За ненадобностью в школе отключили отопление, и ютиться придётся в одном крыле, где всё ещё тепло. Пол старается поддерживать прежний режим жизни, Мэри готовит для них, а Ангус просто слоняется без дела и достаёт взрослых.

Трейлер фильм «Оставленные»

Видео доступно на YouTube-канале «СубВидео». Права на видео принадлежат Comcast.

Нетипичная история на Рождество

Картина цепляет не столько сюжетом, сколько атмосферой внутри этого трио: Пол нарушает свои правила ради Ангуса и постепенно перестаёт видеть в нём того самого задиру, Мэри снимает маску железной леди перед мужчинами и позволяет себе быть ранимой. Каждый из героев постепенно оттаивает по отношению к соседу, и происходит это настолько незаметно, что ты и сам не замечаешь, как располагаешься к ним.

Несмотря на то что картина камерная и по сути строится на взаимодействии героев, в ней есть место спонтанным путешествиям (что лично Пол не одобряет), семейной драме и исследованию процесса исцеления после утраты.

По сути фильм похож на луковицу, и в процессе просмотра у вас есть возможность снимать слой за слоем и понимать истинные мотивы действий каждого персонажа, узнавать о них то, что, казалось бы, не рассказывают незнакомцам. Никто из них не ведёт себя так или иначе без причины, и это истинное удовольствие – узнать человека и сблизиться с ним за два часа.

«Оставленные» Фото: Comcast

С поддержанием этого состояния также помогает оператор, который делает нас как будто четвёртыми в этой компании, и кажется, что вот-вот и нам придётся раскрыть свои секреты, чтобы влиться в эту тройку. А виды зимней природы частной школы и неумело наряженной ёлки дают то самое ощущение Рождества «своими руками».

Актёры великолепны

Пол Джаматти, конечно, главная звезда фильма. Обычно превосходно справляющийся с ролями второго плана, он по-настоящему раскрыл свой актёрский потенциал в такой комплексной главной роли. Он одновременно смешон, умён и временами противен, что никак не влияет на отношение к его герою, а, наоборот, располагает к себе, потому, что никто не идеален — и это нормально.

Доминик Сесса, для которого эта картина стала дебютом, и Девайн Джой Рэндольф идеально поддерживают баланс юмора, трогательности и напряжения троицы и добавляют в их отношения эмоциональную составляющую.

«Оставленные» Фото: Comcast

«Оставленные»: стоит смотреть?

Не знаю, какой именно задумал эту картину Александр Пейн («Париж, я люблю тебя»), но получилось удивительно тёплое, уютное ретрокино с лёгкой грустинкой, дарящее надежду на веру в людей. А что может быть важнее в такой праздник, как Рождество?

Наблюдать за тем, как трое людей с совершенно разным взглядом на мир и своими секретами понемногу открываются друг другу и помогают пережить своё одиночество в семейный праздник, невероятно радостно и приятно.

Возможно, на первый взгляд это и рождественский фильм, но на самом деле это настоящая карта отношений между людьми и инструкция о том, как не судить людей по обложке. Картина оставляет после себя настолько приятное послевкусие, что после неё вам почти наверняка захочется обнять друга или выйти и осмотреться по сторонам в поисках зимних развлечений.

Оценка «Оставленных» — 8 из 10

Понравилось

тонкая актерская игра

отличный грамотно проработанный каст

зимняя природа британской частной школы

неторопливыйи трогательный сюжет

Не понравилось