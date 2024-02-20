В новом «Настоящем детективе» полно отсылок. Нашли отца Раста Коула и культ Жёлтого короля

19 февраля завершился четвёртый сезон «Настоящего детектива» — «Страна ночи». Герои расследовали загадочные убийства и связывали их с давно забытыми преступлениями.

Сама история вышла спорной: в ней многовато мистики, скучных персонажей и неаккуратно поданных тем вроде важности заботы о природе. Зато в сюжете полно отсылок на прошлые сезоны, ради них за новым делом стоило следить.

Мёртвых исследователей нашёл отец Раста Коула

В первом сезоне депрессивный Раст Коул, которого играл Мэттью Макконахи, рассказывал о своём отце. Тот жил на Аляске и носил имя Трэвис.

Новое дело разворачивается как раз на Аляске, а среди персонажей есть тот самый Трэвис Коул. К началу событий он уже умер, но всё равно сыграл важную роль. В виде призрака он явился к возлюбленной и указал на тела погибших исследователей. Полиция долго искала бедолаг и вряд ли справилась бы без помощи Трэвиса.

Родственные связи между Растом и Трэвисом подтверждены Фото: HBO

Цитаты свели бы Марти и Раста с ума

Четвёртый сезон открывает цитата: «Ибо не ведаем мы, каких зверей порождают ночные сны, когда ночи становятся слишком длинными, чтобы даже бог мог бодрствовать». Слова поэтичные, но Раста и Марти они бы шокировали.

Дело в том, что это цитата Хилдреда Кастейна из рассказа «Восстановитель репутаций». Злодеи из первого сезона вдохновлялись им: взяли оттуда название культа Жёлтого короля и назвали место жертвоприношений в честь города Кордоза из книги. Ранее в сериале цитата не звучала, её придумали для новой истории.

Раст Коул ведёт расследование Фото: HBO

«Время — плоский круг»

В финале убийца рассказывает, что злодеяния сильно подкосили его психику. Он верил, что мёртвые вернутся и отомстят. Злодей закончил исповедь фразой «Время — плоский круг». В первом сезоне эти же слова произнёс Раст Коул.

«Это правильный вопрос»

Главная героиня Лиз Денверс расследует дело, задаваясь вопросами. «Это правильный вопрос», «Нет, это не тот вопрос, подумай ещё» — эти слова звучат из её уст на протяжении всего сезона. Любопытно, что Раст Коул в первом сезоне тоже просил офицеров задавать «правильные, чёрт возьми, вопросы».

Раст Коул в исполнении Мэттью Макконахи Фото: HBO

Эту жуткую спираль мы уже видели

В «Стране ночи» герои постоянно встречают странную спираль. Она на трупе, на разбросанных по Аляске камнях и, главное, на теле главного подозреваемого. Раст и Марти сразу узнали бы символ: злодеи наносили его на тела своих жертв. Правда, раньше спираль была закручена в другую сторону.

Та самая спираль Фото: HBO

Таттлы добрались и до Аляски

В первом сезоне герои выяснили: за ритуальными убийствами стояли крупные предприниматели Таттлы. У них были большие связи, поэтому Раст и Марти не смогли наказать злодеев.

В «Стране ночи» компания Таттлов тоже играет важную роль. Именно она спонсировала научный центр «Тсалал», где произошли убийства, и вела мутные дела с местной промышленной компанией.

Билли Ли Таттл Фото: HBO

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