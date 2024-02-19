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Объяснение концовки фильма «Мастер и Маргарита»: что произошло в финале, кто такой Воланд

Что случилось в финале «Мастера и Маргариты»: кто такой Воланд и что значит конец
Слава Петров
Объяснение финала фильма «Мастер и Маргарита»
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Книга была совершенно о другом.

Новая экранизация «Мастера и Маргариты» сильно отличается от романа Булгакова. Поначалу кажется, что режиссёр просто перетасовал события и сократил арки некоторых персонажей. Но со временем замечаешь: Михаил Локшин изменил саму суть произведения — это особенно заметно в финале. Чем всё закончилось?

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Кем оказался Воланд?

При первой встрече с Мастером Воланд представляется обычным немецким гражданином, который изучает устройство СССР. Но затем мужчина участвует в мистических событиях: рассказывает о пролитом Аннушкой масле, телепортирует Лиходеева в Ялту, сводит людей с ума.

Со временем сюжет намекает, что мистических сил у Воланда нет, а все его проказы — всего лишь плод воображения Мастера. Правда ли это? Ответ неочевиден до ареста Мастера, перед которым Воланд на мгновение вживается в роль Сатаны. Вот только после небольшого представления немец оборачивает всё в шутку, а зрителю окончательно становится ясно: никакого повелителя тьмы не существует, только харизматичный немец.

У Воланда глубокий взгляд

У Воланда глубокий взгляд

Фото: «Атмосфера кино»

Что случилось с Мастером?

Мастер был психически болен, поэтому перенёс события своего же романа в реальность. После ареста состояние только ухудшилось — в итоге персонажа отправили в психиатрическую клинику и лечили там током, уколами, медикаментами. Однажды Мастер похитил у медсестры ключ, вышел на балкон и с высоты рухнул на землю.

В этот момент настоящий Мастер погиб, но его выдуманная версия из романа продолжила жить в фантастической реальности. Там персонаж навестил в соседней палате Ивана Бездомного, а затем вернулся к Маргарите и вместе с таинственными друзьями улетел из Москвы в «райский мир».

Влюблённые Мастер и Маргарита

Влюблённые Мастер и Маргарита

Фото: «Атмосфера кино»

Как Маргарита попала на бал?

Маргарита узнала о заточении любимого и приехала в больницу. Увы, Мастер уже разбился, оставив девушке только дописанную рукопись.

В этот момент история Маргариты делится надвое. В реальности героиня принимает смертельную дозу таблеток и, медленно угасая, читает роман. В выдуманном мире она становится невидимой, громит квартиру Латунского, прибывает на бал и в итоге воссоединяется с Мастером.

Маргарита на балу

Маргарита на балу

Фото: «Атмосфера кино»

Почему Москва в финале горит?

Горящий город символизирует порождённый Воландом хаос. Сначала персонаж свёл часть города с ума, облачив женщин в поддельные наряды и раскидав повсюду деньги, потом его свита вступила в открытую конфронтацию с милицией. К примеру, после стычки с котом Бегемотом в нехорошей квартире начался пожар. Эти беспорядки и окутали Москву пламенем.

Так в фильме выглядит Москва

Так в фильме выглядит Москва

Фото: «Атмосфера кино»

Стоит отметить, что пожар случился только в вымышленном мире. В реальности не пострадали ни нехорошая квартира, ни многочисленные персонажи вроде Лиходеева и Бездомного. Единственные жертвы — Мастер и Маргарита.

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